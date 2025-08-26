Elon Musk cree que vivimos en una simulación: las probabilidades de que vivamos en la realidad son una entre miles de millones

En el 2016 el magnate sudafricano aseguró que es una posibilidad muy alejada que la humanidad viva en una realidad original - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Elon Musk, empresario al frente de Tesla y SpaceX, ha planteado en repetidas ocasiones que existe una posibilidad mínima de que la humanidad viva en lo que entendemos como “la realidad original”.

Desde 2016, sus declaraciones sobre la posibilidad de que el universo sea una simulación han generado debate público y viralización en redes sociales.

De acuerdo con lo indicado por el magnate sudafricano en la Code Conference, en el Estado de California: “Las probabilidades de que vivamos en la realidad base son de una entre miles de millones“.

Elon Musk y la hipótesis de la simulación: inteligencia artificial, filosofía y ciencia en un debate sin respuesta - REUTERS/Nathan Howard/File Photo/File Photo

La hipótesis planteada por Musk no es nueva. Está inspirada en los trabajos del filósofo sueco Nick Bostrom, profesor en la Universidad de Oxford, quien en 2003 propuso tres escenarios posibles: que ninguna civilización logre desarrollar simulaciones realistas de sus ancestros; que tengan la capacidad, pero decidan nunca crear estas simulaciones; o que ya existan muchas simulaciones y que los humanos formen parte de una de ellas sin darse cuenta.

Para Elon Musk, esta última opción resulta la más plausible, debido a la aceleración imparable que muestran las tecnologías digitales y la inteligencia artificial.

Es posible detectar si vivimos en la realidad o una simulación

A pesar de que la idea de vivir en una simulación parece extraída de la ciencia ficción, investigadores de instituciones como el MIT, la Universidad de Bonn y la NASA han realizado experimentos para buscar evidencias tangibles. Algunos científicos han postulado que la estructura fundamental del espacio-tiempo podría parecerse a los “píxeles” de una pantalla.

Si existiera un límite en esa resolución cósmica o se detectaran anomalías en la física cuántica, esto podría interpretarse como pruebas de que el universo tiene un diseño programado.

Investigadores exploran si el universo tiene “errores de programación” y debaten si la estructura de la realidad podría ser resultado de una supercomputadora, como plantea Musk en el marco de la revolución tecnológica actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, los denominados “errores de programación” serían equivalentes a fallas en el código del universo. Este tipo de experimentos, aunque no han aportado pruebas concluyentes, reflejan el interés de la comunidad científica por aproximarse al dilema desde un enfoque empírico y no solo filosófico.

Matrix y la simulación como narrativa

La influencia de la hipótesis de la simulación se ha expandido más allá del ámbito académico y científico, estableciéndose como un tema recurrente en la cultura popular. La película The Matrix (1999), dirigida por las hermanas Wachowski, es una de las representaciones más célebres de la idea de vivir en un entorno programado.

El largometraje narra un mundo donde las personas experimentan una realidad virtual manipulada, sin saber que están siendo utilizados como recursos energéticos por máquinas inteligentes.

En la trama, conceptos como el dilema de la píldora azul y la píldora roja reflejan la elección entre la comodidad de la ignorancia o enfrentarse a la verdadera naturaleza de la existencia, aunque esta sea inquietante.

Matrix no solo presenta un mundo de simulación como un concepto de ciencia ficción, sino que lo utiliza como un vehículo para explorar profundas preguntas filosóficas sobre la realidad, la percepción, el libre albedrío y lo que significa ser humano en un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desdibuja.

La narrativa de Matrix incorpora referencias filosóficas al mito de la caverna de Platón, donde los humanos perciben solo una sombra de la realidad auténtica, y a las ideas de René Descartes sobre la posibilidad de que un agente externo pueda manipular la percepción humana.

El argumento de Musk resuena con teorías modernas sobre la “hiperrealidad”, introducida por el sociólogo Jean Baudrillard, quien sugiere que la sociedad contemporánea ha creado simulaciones tan sofisticadas que es imposible distinguir entre lo real y lo ficticio.

En Matrix, la posibilidad de manipular las leyes físicas al entender que todo es código simboliza el enorme poder de una mente consciente dentro de una simulación.

Si bien la teoría de la simulación aún carece de respaldo empírico, ha logrado transformarse en un punto de encuentro entre tecnología, filosofía y cultura pop. La postura de Elon Musk estimula el debate sobre el avance de la inteligencia artificial y la frontera cada vez más difusa entre modelos de realidad y ficción computarizada.