Los 10 rastreadores de teléfonos móviles por número para Android y iPhone

Los rastreadores de teléfonos móviles requieren el consentimiento del propietario del dispositivo. (mcafee.com)

El rastreo de celulares se ha convertido en una herramienta muy solicitada tanto a nivel familiar como laboral. Gracias a la tecnología GPS y a diferentes aplicaciones disponibles en el mercado, es posible localizar dispositivos móviles en tiempo real, ya sea para mantener a salvo a los seres queridos, coordinar equipos de trabajo o simplemente por seguridad personal.

Hoy en día existen opciones gratuitas y de pago, con versiones para Android, iPhone e incluso plataformas web. A continuación, te presentamos una lista de los 10 rastreadores de teléfonos móviles por número, sus principales funciones y limitaciones.

Phone Tracker: rastreador de teléfono por número

Disponible para Android e iPhone, Phone Tracker es una de las herramientas más completas del mercado. Permite rastrear un número ilimitado de celulares gracias a su sistema GPS privado, con soporte en 44 idiomas. La aplicación notifica al usuario cuando alguien lo agrega y ofrece seguimiento en tiempo real.

Ventajas:

Rastreo gratuito de ubicación por número.

La versión premium ofrece historial de ubicaciones y alertas personalizadas.

Soporte al cliente disponible las 24 horas.

Limitaciones: requiere el consentimiento del propietario del número y la instalación de la app en el dispositivo a rastrear.

En Android hay varias opciones para verificar si alguna aplicación o una persona está teniendo acceso a la ubicación. (Unsplash)

Scannero (Web)

Scannero es una alternativa basada en navegador que funciona mediante solicitudes por SMS. Una vez que el usuario objetivo hace clic en el enlace enviado, su ubicación aparece en un mapa en tiempo real.

Ventajas: acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Limitaciones: es un servicio de pago (49,80 dólares al mes tras un periodo de prueba de 24 horas a 0,89 dólares) y también requiere consentimiento del usuario.

Track Phone (iPhone)

Exclusiva para iOS, esta aplicación permite solicitar la ubicación de amigos o familiares a través de SMS u otras apps de mensajería. No requiere que el dispositivo objetivo tenga instalada la aplicación.

Ventajas: amplia compatibilidad con apps de chat y facilidad de uso.

Limitaciones: solo funciona en iPhone y requiere una suscripción (7,99 dólares por semana o 44,99 al año).

Phone Tracker, Scannero y Track Phone. (Composición Infobae: airdroid.com)

Family Locator (Android)

Family Locator ofrece dos formas de rastreo: por GPS o por número de teléfono. Para el rastreo únicamente por número no es necesario instalar la app en el dispositivo objetivo, aunque la precisión puede verse reducida.

Ventajas: flexibilidad de métodos de localización.

Limitaciones: disponible solo para Android y requiere consentimiento del propietario.

Rastreador de Teléfono - Localizador Familiar (iPhone)

Una solución pensada para usuarios de iPhone que ofrece geozonas, historial de ubicaciones y alertas SOS para emergencias. Funciona en todo el mundo y es gratuita (aunque pueden aplicarse cargos del operador).

Ventajas: alertas de emergencia muy útiles y sin coste por la aplicación.

Limitaciones: exclusiva para iOS y requiere consentimiento del usuario.

Blender Soft Ltd: Localización sensorial (iPhone)

Este rastreador combina ubicación GPS con funciones sociales como chat, comentarios y conexión con Facebook. Ofrece planes desde 19,99 dólares mensuales hasta 99,99 dólares anuales.

Ventajas: permite interacción adicional con los contactos localizados.

Limitaciones: solo disponible para dispositivos iOS.

Localización sensorial (iPhone). (airdroid.com)

Mobile Number Locator (Android)

Muy popular en Google Play Store, este rastreador gratuito utiliza GPS para localizar celulares, siempre con aceptación del propietario. Incluye funciones como geolocalización personalizada y alertas de movimiento.

Ventajas: integración con WhatsApp sin necesidad de guardar números.

Limitaciones: anuncios excesivos y limitación en números no registrados en sus bases de datos.

LocatePhone (Web)

Una herramienta en línea que utiliza rastreo GPS mundial y cumple con la normativa de la AEPD. La búsqueda se realiza desde sus servidores para mayor privacidad. Ofrece prueba de 7 días (0,83 dólares) y luego cobra 3,32 dólares semanales.

Ventajas: no requiere instalación y soporte 24/7.

Limitaciones: servicio de pago y dependiente del consentimiento del usuario objetivo.

Rastreador de ubicación de números de teléfono (iPhone)

Funciona mediante un enlace compartido con el dispositivo objetivo. Utiliza estándares internacionales de numeración (E.123 y E.164) para rastrear teléfonos.

Ventajas: no requiere instalación.

Limitaciones: exclusivo para iOS, requiere consentimiento y cuesta 1,99 dólares al mes.

Rastreador de ubicación de números de teléfono (iPhone). (airdroid.com)

Rastreador de celular por número (Android)

Diseñado para Android, esta aplicación envía solicitudes por SMS y ofrece seguimiento en tiempo real con notificaciones de ubicación. Disponible globalmente y en varios idiomas, con prueba gratuita de 3 días y suscripción posterior.

Ventajas: atención al cliente 24/7 y opción de suscripción de por vida.

Limitaciones: exclusivo para Android y requiere consentimiento.

Los rastreadores de teléfonos móviles son herramientas útiles, pero es fundamental recordar que en todos los casos se necesita el consentimiento del propietario del dispositivo objetivo, ya que el rastreo sin permiso puede ser ilegal. La oferta es variada: desde aplicaciones gratuitas con funciones básicas hasta servicios premium con soporte global y múltiples herramientas adicionales. La elección dependerá de las necesidades del usuario y del sistema operativo de su dispositivo.