Tecno

Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos eliminados de WhatsApp

Activar la función adecuada en el respaldo de WhatsApp, ya sea en Android o iPhone, asegura que videos y fotografías puedan ser recuperados si se eliminan accidentalmente

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Seguir unos sencillos pasos permite
Seguir unos sencillos pasos permite restaurar archivos multimedia que parecían perdidos en WhatsApp. (Unsplash)

La eliminación accidental de fotos y videos en WhatsApp puede convertirse en un inconveniente significativo, especialmente cuando los archivos contienen información relevante para la vida cotidiana. Aunque perder contenido multimedia es un suceso común debido al uso intensivo de la plataforma, existe un método sencillo para intentar recuperar estos elementos, siempre que se hayan realizado copias de seguridad previas en el dispositivo.

Paso a paso para recuperar fotos y videos eliminados

Antes de iniciar el proceso, es fundamental que las copias de seguridad automáticas o manuales estén activadas en la cuenta de WhatsApp. Estas copias se almacenan en Google Drive para usuarios de Android o en iCloud si el dispositivo es un iPhone. Si el objetivo es restaurar archivos multimedia como videos, se debe tener habilitada la opción “Incluir videos” dentro del apartado de configuración de la copia de seguridad.

Logo de WhatsApp en un
Logo de WhatsApp en un celular. (Reuters)
  • Comprueba la existencia de una copia de seguridad reciente: accede a la aplicación de WhatsApp y navega hasta Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Revisa la fecha de la última copia y asegúrate de que incluya los archivos eliminados que deseas recuperar.
  • Desinstala WhatsApp de tu dispositivo: el proceso de recuperación inicia quitando la aplicación del equipo. Esto es necesario para que, al reinstalarla, la plataforma ofrezca la opción de restaurar archivos desde la copia de seguridad disponible.
  • Vuelve a descargar la app desde la tienda oficial: dirígete a la Google Play Store (Android) o a la App Store (iPhone) y descarga nuevamente WhatsApp en el dispositivo.
  • Instala y abre WhatsApp: al abrir la aplicación, sigue el proceso de configuración inicial. Introduce el número telefónico vinculado a tu cuenta de WhatsApp.
  • Confirma tu identidad: es probable que WhatsApp solicite un código de verificación para validar que eres el propietario de la cuenta. Este código se enviará mediante SMS o llamada telefónica.
  • Selecciona la opción para restaurar la copia de seguridad: una vez completada la verificación, la aplicación solicitará permiso para restaurar el historial de chats y archivos multimedia desde la copia de seguridad más reciente encontrada en Google Drive o iCloud.
  • Espera a que finalice la restauración: la duración del proceso depende principalmente del tamaño total de la copia y de la velocidad de conexión a internet. Puede tomar desde unos pocos minutos hasta más tiempo si los archivos son voluminosos.
  • Verifica que las fotos y videos hayan sido recuperados: al finalizar la restauración, accede a los chats y comprueba que tanto los mensajes como los archivos multimedia eliminados vuelvan a estar disponibles, siempre que hayan estado contemplados en la copia de seguridad restaurada.
Es importante tener activadas las
Es importante tener activadas las copias de seguridad periódicas para poder recuperar tus archivos. (Composición Infobae)

Consejos y advertencias para no perder archivos importantes

Si después de la eliminación ya se realizó una nueva copia de seguridad, solo se restaurarán los datos guardados en esa última copia. Los archivos borrados tras el último respaldo no podrán recuperarse. Por tanto, para evitar pérdidas definitivas, activa las copias periódicas (diarias, semanales o mensuales) según tu necesidad. Asimismo, revisa regularmente la configuración de copia de seguridad para asegurarte de que los videos y fotos estén incluidos.

También es vital ser precavido al momento de desinstalar y reinstalar WhatsApp. El usuario debe asegurarse de contar con los datos correctos de inicio de sesión y de tener acceso al número telefónico que utiliza en la aplicación, pues el sistema requerirá una verificación para autorizar el proceso.

Contar con copias de seguridad actualizadas en WhatsApp supone la mejor garantía para poder restaurar fotos, videos y chats relevantes ante cualquier imprevisto. Cumpliendo estos pasos y sugerencias, es posible recuperar buena parte de la información eliminada sin mayores complicaciones.

Temas Relacionados

WhatsAppCelularesTeléfono móvilAlmacenamientoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuál es la esperanza de vida de la batería de un celular

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, un teléfono móvil bien cuidado puede tener una vida útil cercana a los cinco años

Cuál es la esperanza de

Expertos definen cuánto tiempo deben pasar los niños frente a celulares, tablets y otros dispositivos

Familiarizar tempranamente a los niños con pantallas puede afectar la forma en que aprenden a manejar su atención, según especialistas

Expertos definen cuánto tiempo deben

Modo Antirrobo en Android: cómo activarlo para proteger mi celular

El bloqueo por detección de robo combina inteligencia artificial, sensores de movimiento y conexiones Wi-Fi y Bluetooth para identificar cuando alguien intenta llevarse el dispositivo de forma abrupta, bloqueando automáticamente la pantalla para proteger los datos

Modo Antirrobo en Android: cómo

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más vistos

Baterías hinchadas en celulares: por qué ocurren y qué hacer para evitar accidentes

El problema, aunque poco frecuente, puede poner en riesgo la seguridad de los usuarios si no se detecta y atiende a tiempo

Baterías hinchadas en celulares: por
ÚLTIMAS NOTICIAS
La paradoja del cobre: copa

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Horacio Marín anunció que YPF acelerará el desarrollo de las áreas adquiridas a Total en Vaca Muerta

Nacho Torres inauguró una obra en Comodoro Rivadavia junto a Victoria Villarruel: “No hay corrupción aceptable, toda tiene consecuencias”

INFOBAE AMÉRICA
Protestas en varias ciudades del

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

Cómo es la víbora arcoíris, el reptil iridiscente que intriga a científicos

TELESHOW
La reflexión de Sabrina Rojas

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar