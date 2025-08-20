Tecno

Microsoft alerta sobre falsa app de ChatGPT que instala malware en los dispositivos

El malware PipeMagic se hace pasar por ChatGPT Desktop y permite a los atacantes controlar equipos de forma remota

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Falsa app de ChatGPT infecta
Falsa app de ChatGPT infecta dispositivos. (Composición)

ChatGPT, al igual que otras plataformas de inteligencia artificial, cuenta con millones de usuarios activos diariamente. Su popularidad lo ha convertido en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el interés por estas herramientas para distribuir aplicaciones falsas y maliciosas. En esta ocasión, Microsoft ha lanzado una advertencia sobre una campaña que afecta a Windows y que utiliza un malware llamado PipeMagic.

Según un informe publicado el 18 de agosto en el blog oficial de seguridad de Microsoft, se ha detectado la distribución de una aplicación que se hace pasar por ChatGPT Desktop, un software de código abierto disponible en GitHub y compatible con Windows, Linux y macOS.

Mientras que la versión legítima es segura, los atacantes han creado una copia modificada que contiene PipeMagic, un framework de malware diseñado para ofrecer persistencia y control remoto sobre los dispositivos infectados.

Falsa aplicación de ChatGPT viene
Falsa aplicación de ChatGPT viene infectando dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este programa malicioso funciona con un diseño modular. Es decir, puede cargar diferentes componentes dependiendo de la necesidad del atacante. Entre otras acciones, permite establecer comunicación con servidores de comando y control, ejecutar cargas útiles y ocultarse para evitar ser detectado por los sistemas de seguridad. En la práctica, abre una puerta trasera en el equipo, lo que da a los piratas informáticos la capacidad de manejarlo a distancia.

El grupo detrás del ataque

Microsoft atribuye esta campaña al grupo de amenazas Storm-2460, una designación temporal utilizada por la compañía para clasificar actores en investigación. Este mismo grupo ha estado vinculado anteriormente a la explotación de vulnerabilidades críticas, como la CVE-2025-29824, que permitía escalar privilegios en sistemas Windows y desplegar ataques de ransomware.

La compañía también indicó que las infecciones se han detectado a nivel global, con víctimas en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Asia. El principal método de distribución son páginas falsas que simulan pertenecer a ChatGPT o a plataformas de descarga de aplicaciones.

El malware instalado permitía acceder
El malware instalado permitía acceder de manera remota a al dispositivo infectado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo evitar ser víctima

Los expertos en ciberseguridad insisten en que la principal medida de prevención es descargar siempre software desde fuentes oficiales. En el caso de GitHub u otros repositorios de código, conviene revisar la valoración de la aplicación, el número de descargas, la fecha de la última actualización y, sobre todo, verificar la identidad del desarrollador antes de instalar cualquier archivo.

Además, es fundamental mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, ya que muchas campañas de malware se apoyan en vulnerabilidades conocidas para propagarse. Instalar los parches de seguridad más recientes reduce de forma considerable el riesgo de infección.

Otra recomendación clave es contar con un antivirus actualizado. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recuerdan que este tipo de software puede detectar y neutralizar una amplia gama de amenazas, incluyendo troyanos, ransomware y frameworks como PipeMagic.

Se recomienda descargar los programas
Se recomienda descargar los programas de tiendas oficiales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una amenaza que evoluciona

El descubrimiento de esta campaña confirma cómo los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de herramientas basadas en inteligencia artificial para difundir malware. Microsoft advirtió que PipeMagic sigue evolucionando, lo que obliga a los usuarios a estar más atentos que nunca.

La compañía recomienda reforzar la cultura de la precaución digital, verificar siempre las fuentes de descarga y no confiar en aplicaciones de terceros que prometan versiones “mejoradas” de servicios como ChatGPT. Mantener los equipos actualizados y con medidas de seguridad activas sigue siendo la mejor estrategia para evitar caer en este tipo de ataques.

Temas Relacionados

ChatGPTMicrosoftMalwareLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alerta por una nueva estafa que se oculta en correos de Gmail y engaña a miles de usuarios

Un código oculto en los correos permite engañar a la inteligencia artificial de Gmail y generar alertas falsas que redirigen a los usuarios hacia los estafadores

Alerta por una nueva estafa

Estas apps podrían vaciar tu cuenta bancaria: cómo identificarlas y protegerte

Estas aplicaciones se hacen pasar por herramientas de seguridad, pero exponen a los usuarios al robo de dinero y a la suplantación de identidad

Estas apps podrían vaciar tu

Estos son los cinco errores más comunes que se cometen al usar el aire acondicionado en el verano

Hay varios tips que permiten ahorrar energía y dinero en esta temporada como un buen ajuste en la temperatura y el uso de electrodomésticos externos como ventiladores

Estos son los cinco errores

Google Pixel 10 llega por fin a México: precio, disponibilidad y características

La integración de funciones avanzadas con inteligencia artificial y nuevos dispositivos amplía las opciones para quienes buscan tecnología del gigante de Google

Google Pixel 10 llega por

Google presenta la serie Pixel 10: qué novedades tienen los nuevos celulares y cómo integrarán la IA

La compañía confirmó que México será el primer país en Latinoamérica donde se venderán sus teléfonos

Google presenta la serie Pixel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son los candidatos a

Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones de Corrientes este 31 de agosto

Cómo evitar la aparición de garrapatas y pulgas del jardín

Receta de budín de limón sin gluten, rápida y fácil

Los fósiles de un niño de hace 140.000 años revelan un posible híbrido humano y neandertal

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

INFOBAE AMÉRICA
Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

TELESHOW
El día que la actriz

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”

La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor