Profe Alex, el youtuber colombiano de matemáticas, alcanza los 10 millones de suscriptores y recibe la placa de diamante

El creador de contenido asegura que YouTube le permitió combinar su gusto por la edición de videos y su vocación por la educación

Isabela Durán San Juan

Este educador se especializa en temas relacionados con matemáticas, física y más.

El conocido creador de contenido educativo colombiano de matemáticas Profe Alex recibió la placa de diamante por alcanzar los 10 millones de suscriptores en YouTube.

Durante más de una década, Profe Alex ha acompañado a millones de estudiantes a entender y disfrutar las matemáticas a través de sus videos.

“Empecé solo por enseñar, porque me gustaba. No monetizaba ni se lo conté a mi familia hasta que ya tenía más de 100 mil suscriptores”, recuerda. Hoy, su comunidad lo contacta diariamente con mensajes de agradecimiento, ya sea por aprobar un examen, ingresar a la universidad o simplemente perderle el miedo a los números.

El popular creador de contenido
El popular creador de contenido educativo colombiano, Profe Alex, obtuvo la placa de diamante al superar los 10 millones de suscriptores en YouTube. (Google)

“Siempre quise unir lo que me gustaba —la edición de videos— con mi profesión: la docencia. Empecé grabando con un manos libres y una cámara de segunda, sin contárselo a nadie. Alcanzar esta meta es un orgullo no solo para mí, sino también para mi familia”, afirma Alexander Gómez, creador de Matemáticas Profe Alex.

“YouTube me permitió convertir mi pasión en una misión: ayudar a otros y cambiar la vida de quienes me rodean”, reflexiona.

Este logro llega en el 20º aniversario de YouTube, reafirmando su rol como trampolín para carreras con propósito.

Desde el lanzamiento del Programa de Socios en 2007, la plataforma ha pagado más de 70 mil millones de dólares a creadores en todo el mundo (solo entre 2021 y 2023), permitiendo que miles conviertan su pasión en un proyecto sostenible.

El canal ya cuenta con
El canal ya cuenta con más de 10 millones de suscriptores. (YouTube: Matemáticas profe Alex)

Los EduTubers son esenciales para el ecosistema de YouTube y muestran el impacto positivo que la plataforma puede tener en millones de personas. En Latinoamérica, son una fuente confiable de conocimiento, que permite a los usuarios aprender a su propio ritmo y transformar su futuro”, dice Karina Szmulewicz, Strategic Partner Manager de YouTube.

“Celebrar al Profe Alex es también celebrar a todos los creadores, quienes desde hace 20 años convierten pasiones en carreras y cambian la manera en que el mundo se entretiene y aprende”, añade.

YouTube como plataforma educativa

Hoy, YouTube no solo entretiene: también educa, inspira y acompaña. En Colombia, el 67% de los usuarios lo utiliza para aprender o enseñar, y el 98% confía más en los creadores de contenido que en otras plataformas.

El fenómeno de los EduTubers
El fenómeno de los EduTubers ha tenido un crecimiento natural en Colombia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El fenómeno de los EduTubers ha crecido de manera orgánica en el país, con creadores que enseñan desde la experiencia, la cercanía y la autenticidad. Más que digitalizar el aula, generan espacios de aprendizaje accesibles y personalizados.

“Todos los días recibo mensajes de personas que me agradecen porque mis videos les ayudaron a aprobar un examen, ingresar a la universidad o reconciliarse con las matemáticas”, comenta el Profe Alex. Incluso sus antiguos estudiantes lo recuerdan con cariño por su manera única de explicar.

Y así, con cada “3, 2, 1” —su distintivo inicio antes de revelar una respuesta—, Profe Alex continúa ayudando a que miles de personas vean los números con otros ojos.

El educador confesó que en
El educador confesó que en un inicio nadie sabía de este proyecto, solo se lo comentó a su familia cuando ya había alcanzado 100.000 suscriptores. (Google)

Qué es un EduTuber

Un EduTuber es un creador de contenido digital que utiliza plataformas como YouTube para enseñar y difundir conocimiento de manera entretenida y accesible.

A diferencia de los profesores tradicionales, los EduTubers combinan pedagogía con creatividad, usando videos, animaciones y recursos audiovisuales para explicar conceptos complejos de manera sencilla.

Su objetivo no es solo digitalizar el aula, sino generar espacios de aprendizaje personalizados que los usuarios pueden disfrutar a su propio ritmo.

Un EduTuber es un creador
Un EduTuber es un creador de contenido en línea que aprovecha plataformas como YouTube para enseñar y compartir conocimientos de forma divertida y fácil de entender. REUTERS/Dado Ruvic/

En Latinoamérica, los EduTubers han ganado popularidad por su cercanía y autenticidad, conectando con audiencias jóvenes y adultas por igual.

Además, muchos reciben mensajes de estudiantes agradecidos que mejoraron su rendimiento académico o descubrieron nuevas pasiones gracias a sus videos. Con ellos, aprender deja de ser una obligación y se convierte en una experiencia dinámica, práctica y motivadora.

