Así funcionan los Chats Temporales en Gemini que se eliminan en 3 días: más opciones para decidir qué datos se guardan

Google promete que la nueva función permite mantener conversaciones que desaparecen tras 72 horas, sin dejar rastro en el historial ni usarse para personalización, reforzando el control sobre la información personal en la aplicación

La aplicación incorpora herramientas para
La aplicación incorpora herramientas para gestionar archivos, fotos y preferencias, junto a controles avanzados sobre el uso de audio y video, ofreciendo mayor autonomía en la administración de datos personales. (Google)

La introducción de los Chats Temporales en la aplicación Gemini marca un cambio relevante en la gestión de la privacidad y el control de los datos personales, así lo dio a conocer Michael Siliski, director senior de Gemini, al dar a conocer nuevas características para proteger más nuestros datos.

Esta función, que ya comenzó a implementarse y estará disponible en países seleccionados durante las próximas semanas, permite a los usuarios mantener conversaciones que no se almacenan en los chats recientes ni en la actividad de la aplicación, y que no se utilizan para personalizar la experiencia ni para entrenar los modelos de inteligencia artificial de Google.

Según Michael Siliski, estos chats se conservan únicamente durante 72 horas para responder al usuario y procesar comentarios, tras lo cual se eliminan.

La actualización introduce conversaciones efímeras
La actualización introduce conversaciones efímeras y nuevas opciones de personalización, permitiendo decidir qué información se almacena y cómo se utiliza, en un esfuerzo por aumentar la transparencia y la confianza.

Actualización de Gemini: Chats temporales y personalización

La actualización de la aplicación Gemini no solo introduce los Chats Temporales, sino que también, amplía las opciones de personalización y control sobre los datos. Ahora, la aplicación puede consultar conversaciones anteriores para identificar preferencias y ofrecer respuestas más ajustadas a cada usuario.

Este ajuste, denominado “Contexto personal”, se activa de forma predeterminada, pero el usuario puede modificarlo en cualquier momento desde la configuración de la aplicación. Al habilitar esta opción, Gemini recuerda detalles y preferencias compartidas en interacciones previas, lo que permite mantener diálogos más fluidos y adaptados, como si se tratara de una colaboración con un asistente que ya conoce el historial del usuario.

La gestión de la privacidad se refuerza con la posibilidad de administrar y eliminar conversaciones desde la sección “Actividad en las Apps con Gemini”.

Si tu ajuste de Actividad
Si tu ajuste de Actividad en las Apps con Gemini está actualmente desactivado, tu ajuste de Conservar actividad permanecerá desactivado y podrás activarlo en cualquier momento.

Además, la función de “Contexto personal” puede activarse o desactivarse según la conveniencia del usuario, lo que otorga un mayor grado de autonomía sobre la información que se comparte y almacena. De acuerdo con el blog de Google, esta función se irá desplegando progresivamente en diferentes regiones.

Gemini de Google: cómo gestiona la IA mis archivos y fotos

Google anunció cambios en la forma en que se gestionan los archivos y fotos subidos a la aplicación. El ajuste conocido como “Actividad en las Apps con Gemini” pasará a llamarse “Conservar actividad”. Cuando esta opción está activada, una muestra de los archivos y fotos que el usuario suba podrá utilizarse para mejorar los servicios de Google. Si el usuario prefiere que sus datos no se empleen con este fin, puede desactivar el ajuste o recurrir a los Chats Temporales. En caso de que la opción de actividad esté desactivada actualmente, la nueva configuración permanecerá igual hasta que el usuario decida modificarla.

Otra novedad presentada a principios de mes de agosto de 2025, es un control específico para el uso de audio, video y pantallas compartidas a través del botón de micrófono o la función Gemini Live.

"La confianza se gana a
"La confianza se gana a través de la transparencia y el control", afirma Google en medio de estos cambios de privacidad.

Este ajuste, que permanece desactivado por defecto, permite al usuario decidir si ese contenido puede emplearse para mejorar los servicios de Google. La compañía remite al Centro de Privacidad de Apps con Gemini para obtener información detallada sobre este y otros controles de privacidad.

La estrategia de Google con estas actualizaciones, según su director y gerente de producto, apunta a consolidar la confianza de los usuarios mediante la transparencia y el otorgamiento de herramientas que faciliten la administración de los datos personales. La configuración puede modificarse en cualquier momento, y el usuario dispone de recursos informativos adicionales en el Centro de Privacidad de Apps con Gemini.

