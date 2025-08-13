Así es el Pixel 10 Pro Fold: Google adelanta detalles de su próximo plegable

Así es el Pixel 10 Pro Fold de Google. | YouTube.

Google ha comenzado a calentar motores para su próximo gran evento tecnológico, Made by Google, programado para el 20 de agosto, con la publicación del primer video oficial de su nuevo Pixel 10 Pro Fold. Este dispositivo, que se suma a la tendencia de los teléfonos plegables, ha generado gran expectativa en el mercado al mostrar, por primera vez de manera oficial, parte de su diseño.

El breve teaser, compartido en su canal oficial de YouTube, no revela especificaciones técnicas, pero sí ofrece una serie de planos que dejan entrever el aspecto final del equipo.

En las imágenes, el dispositivo se muestra desde distintos ángulos, permitiendo confirmar algunos elementos previamente filtrados, como el módulo de cámaras traseras y la disposición general de su carcasa.

Google presenta su nuevo Pixel 10 Fold. (Foto: Google)

Aunque el video evita mostrar el teléfono completamente desplegado o los laterales del dispositivo, la estrategia parece estar enfocada en destacar los detalles estéticos que podrían atraer a usuarios que buscan dar el salto a una experiencia móvil distinta, alejada del formato tradicional de los teléfonos planos.

Diseño confirmado por filtraciones previas

El clip también sirve para validar filtraciones que habían circulado en las últimas semanas. La parte trasera del Pixel 10 Pro Fold coincide con las imágenes vistas en portales especializados, incluyendo el característico módulo de cámaras en formato horizontal.

La ausencia de información sobre los bordes y bisagras mantiene el misterio sobre ciertos aspectos de su construcción, posiblemente reservados para la presentación oficial.

Google presenta su nuevo Pixel 10 Fold. (Foto: Google)

Una sutil indirecta a Apple

Uno de los elementos más comentados del adelanto ha sido la elección de la música. Google optó por una versión instrumental de “The Next Episode” de Dr. Dre y Snoop Dogg como banda sonora, lo que muchos interpretan como una sutil indirecta hacia Apple.

Esto ocurre poco después de que la compañía publicara otro video con referencias implícitas al iPhone, sin mencionarlo directamente, como parte de su ya conocida estrategia de competencia directa en tono irónico.

La narración en off acompaña el metraje con una frase que enfatiza la experiencia de uso de este modelo: “Todo se queda en abrir tu móvil al sacarlo de la caja para volver a abrirlo de nuevo porque este es un Pixel 10 Pro Fold”. El mensaje busca subrayar el concepto central de un teléfono plegable, pensado para ampliar posibilidades en pantalla y diseño.

Google presenta su nuevo Pixel 10 Fold. (Foto: Google)

Expectativa para el evento Made by Google

El lanzamiento del Pixel 10 Pro Fold será uno de los momentos más destacados del próximo evento Made by Google, en el que también se presentarán otros productos de la compañía. Entre ellos se esperan los Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, además del Pixel Watch 4 y los nuevos auriculares Pixel Buds 2a.

Aunque Google no ha ofrecido datos sobre el hardware del Pixel 10 Pro Fold, se prevé que integre las últimas innovaciones de la compañía en inteligencia artificial, fotografía computacional y optimización de software para dispositivos plegables. Analistas del sector anticipan que la empresa apostará por un equilibrio entre rendimiento, diseño premium y funciones exclusivas para diferenciarlo de la competencia.