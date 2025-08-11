Ver fútbol ilegal puede dar acceso a la cámara, micrófono y banco, según LaLiga de España

LaLiga alerta: ver fútbol pirata expone datos y dispositivos a ciberdelincuentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

LaLiga ha dado un paso al frente en la lucha contra la piratería digital con una campaña que acompaña el inicio de su nueva temporada el 15 de agosto de 2025. Bajo el lema “Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti”, la organización busca concienciar a los aficionados sobre los riesgos de consumir partidos a través de sitios ilegales.

La intención desde la liga de fútbol de España es alertar que ver los partidos desde páginas piratas puede exponer a los usuarios a graves amenazas, desde el acceso no autorizado a la cámara y el micrófono, hasta el robo de datos bancarios y contraseñas.

La campaña se apoya en el sitio web https://landings.laliga.com/antipirateria/, donde se detallan los peligros y se dan pautas para identificar transmisiones fraudulentas. Además, tanto en vídeos publicados en las redes sociales de LaLiga como en su canal de YouTube, la organización insiste en que “más del 50% de virus detectados en Internet provienen de servicios piratas” y en que el acceso a páginas ilegales puede “abrir tu vida a cualquiera”.

Advertencia sobre la piratería en páginas de streaming ilegales

Cuáles son los riesgos de ver partidos en streaming piratas

El mensaje de LaLiga advierte que quienes consumen contenido de fútbol en sitios no autorizados pueden quedar expuestos a ciberdelincuentes capaces de acceder a su cámara, micrófono, cuentas de usuario, direcciones de correo y datos bancarios.

También existe el potencial de que los atacantes suplanten identidades y accedan a fondos personales. La estrategia de campaña ha remarcado esta idea, resaltando la frase: “Sabrán todo de ti. Todo”.

Acceso a cámara y micrófono : El riesgo de que un ciberdelincuente acceda a la webcam o el micrófono del usuario existe si se ejecuta malware en el dispositivo . Los Remote Access Trojans (RATs) pueden instalarse a través de falsos reproductores de vídeo, extensiones de navegador o la descarga de archivos de sitios poco confiables. No es un peligro en cada visita, pero el vector está documentado.

Robo de datos bancarios: Una amenaza frecuente en páginas piratas proviene del phishing, cuando el usuario es engañado para ingresar datos en una web falsificada. Keyloggers (programas que registran lo que se escribe en el teclado) y sitios clonados pueden capturar información bancaria sin que la víctima lo perciba.

Cibercriminales se aprovechan de la ingenuidad de amantes al fútbol que recurren a paginas piratas para ver transmisiones ilegales de partidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suplantación de identidad: El robo de contraseñas y credenciales sigue siendo una de las prácticas más explotadas. Un estudio de Google revela que el 65% de los usuarios reutiliza contraseñas, lo que agrava el impacto si alguna cae en manos no autorizadas. Las credenciales robadas pueden usarse para tomar control de correos, cuentas en redes sociales o servicios digitales.

Las estadísticas reflejan otro dato inquietante, la cantidad de clics requeridos para ver un partido en páginas ilegales pasó de cuatro a siete, incrementando el riesgo de que los usuarios descarguen inadvertidamente software malicioso o caigan en trampas de phishing.

Aunque no toda visualización de fútbol pirata desencadenará un ataque, la probabilidad de verse involucrado en una campaña de fraude es significativamente mayor al recurrir a estos sitios, como indican informes de ESET, Kaspersky, Google y el INCIBE.

Descargas desde fuentes no oficiales, exposición a virus y transmisión de contenido ilegal convierten a Magis TV en una amenaza para dispositivos y datos personales, pese a su popularidad como alternativa sin costo

Magis TV se ha posicionado como una de las aplicaciones más populares para acceder a contenido audiovisual de manera ilegal, incluyendo canales de televisión, películas y eventos deportivos sin derechos de transmisión.

Esta app, al ofrecer programación gratuita o a bajo costo fuera de los canales oficiales, representa un riesgo elevado para los usuarios. Quienes la utilizan se exponen a posibles infecciones de malware, robo de datos bancarios y personales, y vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes. Además, el uso de Magis TV infringe derechos de autor y puede derivar en sanciones legales, incrementando el peligro en materia de ciberseguridad.