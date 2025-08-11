Tecno

Ver fútbol ilegal puede dar acceso a la cámara, micrófono y banco, según LaLiga de España

La campaña de la nueva temporada advierte sobre riesgos reales como robo de contraseñas, acceso remoto y phishing, recomendando plataformas oficiales y medidas de ciberseguridad para proteger la privacidad de los aficionados al deporte

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
LaLiga alerta: ver fútbol pirata
LaLiga alerta: ver fútbol pirata expone datos y dispositivos a ciberdelincuentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

LaLiga ha dado un paso al frente en la lucha contra la piratería digital con una campaña que acompaña el inicio de su nueva temporada el 15 de agosto de 2025. Bajo el lema “Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti”, la organización busca concienciar a los aficionados sobre los riesgos de consumir partidos a través de sitios ilegales.

La intención desde la liga de fútbol de España es alertar que ver los partidos desde páginas piratas puede exponer a los usuarios a graves amenazas, desde el acceso no autorizado a la cámara y el micrófono, hasta el robo de datos bancarios y contraseñas.

La campaña se apoya en el sitio web https://landings.laliga.com/antipirateria/, donde se detallan los peligros y se dan pautas para identificar transmisiones fraudulentas. Además, tanto en vídeos publicados en las redes sociales de LaLiga como en su canal de YouTube, la organización insiste en que “más del 50% de virus detectados en Internet provienen de servicios piratas” y en que el acceso a páginas ilegales puede “abrir tu vida a cualquiera”.

Advertencia sobre la piratería en
Advertencia sobre la piratería en páginas de streaming ilegales

Cuáles son los riesgos de ver partidos en streaming piratas

El mensaje de LaLiga advierte que quienes consumen contenido de fútbol en sitios no autorizados pueden quedar expuestos a ciberdelincuentes capaces de acceder a su cámara, micrófono, cuentas de usuario, direcciones de correo y datos bancarios.

También existe el potencial de que los atacantes suplanten identidades y accedan a fondos personales. La estrategia de campaña ha remarcado esta idea, resaltando la frase: “Sabrán todo de ti. Todo”.

  • Acceso a cámara y micrófono: El riesgo de que un ciberdelincuente acceda a la webcam o el micrófono del usuario existe si se ejecuta malware en el dispositivo. Los Remote Access Trojans (RATs) pueden instalarse a través de falsos reproductores de vídeo, extensiones de navegador o la descarga de archivos de sitios poco confiables. No es un peligro en cada visita, pero el vector está documentado.
  • Robo de datos bancarios: Una amenaza frecuente en páginas piratas proviene del phishing, cuando el usuario es engañado para ingresar datos en una web falsificada. Keyloggers (programas que registran lo que se escribe en el teclado) y sitios clonados pueden capturar información bancaria sin que la víctima lo perciba.
Cibercriminales se aprovechan de la
Cibercriminales se aprovechan de la ingenuidad de amantes al fútbol que recurren a paginas piratas para ver transmisiones ilegales de partidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Suplantación de identidad: El robo de contraseñas y credenciales sigue siendo una de las prácticas más explotadas. Un estudio de Google revela que el 65% de los usuarios reutiliza contraseñas, lo que agrava el impacto si alguna cae en manos no autorizadas. Las credenciales robadas pueden usarse para tomar control de correos, cuentas en redes sociales o servicios digitales.

Las estadísticas reflejan otro dato inquietante, la cantidad de clics requeridos para ver un partido en páginas ilegales pasó de cuatro a siete, incrementando el riesgo de que los usuarios descarguen inadvertidamente software malicioso o caigan en trampas de phishing.

Aunque no toda visualización de fútbol pirata desencadenará un ataque, la probabilidad de verse involucrado en una campaña de fraude es significativamente mayor al recurrir a estos sitios, como indican informes de ESET, Kaspersky, Google y el INCIBE.

Descargas desde fuentes no oficiales,
Descargas desde fuentes no oficiales, exposición a virus y transmisión de contenido ilegal convierten a Magis TV en una amenaza para dispositivos y datos personales, pese a su popularidad como alternativa sin costo

Magis TV se ha posicionado como una de las aplicaciones más populares para acceder a contenido audiovisual de manera ilegal, incluyendo canales de televisión, películas y eventos deportivos sin derechos de transmisión.

Esta app, al ofrecer programación gratuita o a bajo costo fuera de los canales oficiales, representa un riesgo elevado para los usuarios. Quienes la utilizan se exponen a posibles infecciones de malware, robo de datos bancarios y personales, y vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes. Además, el uso de Magis TV infringe derechos de autor y puede derivar en sanciones legales, incrementando el peligro en materia de ciberseguridad.

Temas Relacionados

StreamingCiberseguridadMagis TVPiratería digitalTecnologíaLo último en tecnologíaVer partidos gratis

Últimas Noticias

Las tres mentiras que utilizan los estafadores para engañar a adultos mayores y robar todos sus ahorros

Los ciberdelincuentes se aprovechan del temor, desconocimiento y soledad de estos individuos para manipular sus acciones para que transfieran grandes sumas de dinero sin ninguna objeción

Las tres mentiras que utilizan

Nuevo récord mundial de Super Mario Bros: un gamer pasó todos los mundos en pocos minutos y nadie lo esperaba

En 10 años nadie había logrado una marca con 5 segundos de diferencia, por lo que es algo histórico

Nuevo récord mundial de Super

Así puedes activar el Modo Avatar de WhatsApp en Android

Nuevas funciones permiten a los usuarios modificar el aspecto del aplicativo, crear fondos originales y hasta personalizar sonidos, integrando la estética de la saga Avatar y aprovechando las capacidades de Meta AI

Así puedes activar el Modo

Cómo ver todas las contraseñas de las redes WiFi guardadas en el iPhone

Para visualizar estas claves en los teléfonos de Apple se requiere autenticación mediante Face ID, Touch ID o el código de acceso, y se debe considerar solo dar esta información a personas confiables

Cómo ver todas las contraseñas

Cuidado con la batería: por qué usar el móvil mientras se carga acorta su vida útil

Limitar el uso del dispositivo durante la recarga, elegir superficies frescas y activar funciones de carga optimizada ayuda a prolongar la vida útil y previene peligros asociados al sobrecalentamiento de la batería

Cuidado con la batería: por
ÚLTIMAS NOTICIAS
El biólogo de 81 años

El biólogo de 81 años que se embarcó como pintor y formó parte de la expedición científica submarina

Escribir para sanar: cómo la escritura expresiva mejora la salud física y emocional

Se extendió la conciliación obligatoria con pilotos: cómo vienen las negociaciones para evitar un paro

Un policía de Santa Fe usó lentes con IA para hacer trampa en un examen y lo atraparon: fue desplazado

Denunció a sus padres por encerrarlo en un psiquiátrico para cometer una megaestafa: comienzan las pericias clave

INFOBAE AMÉRICA
Descubren herramientas hechas con piedras

Descubren herramientas hechas con piedras hace más de un millón de años

Las cenizas de Daniel Divinsky ya están el río: “No conocí a nadie que le sacara tanto jugo a la vida”

Furor por el documental “Runa Simi”: “El rey león” en quechua, una lucha familiar y el eco de una lengua ancestral

La pesadilla de dos turistas británicos en Río de Janeiro: tres mujeres los llevaron a la playa, los drogaron con una caipiriña y les robaron USD 20.000

El uso de IA en producciones audiovisuales y educativas aumenta en la región

TELESHOW
La emotiva despedida de Indiana

La emotiva despedida de Indiana Cubero a su abuelo Carlos: “Yo sé que siempre nos vas a acompañar”

Se filtró un video de Alex Caniggia negándose a grabar escenas con su hermana Charlotte junto a Marley: “No la banco”

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Están profundamente enamorados”

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina