Si tienes un iPhone, puedes convertir las fotos de tus mascotas en emojis: solo debes usar esta función

Con esta herramienta, es posible seleccionar cualquier sujeto de una imagen de la galería y transformarla en un sticker animado o emoji

Por Renzo Gonzales

Basta con pocos pasos para
Basta con pocos pasos para aprovechar esta función en el iPhone. (Macrumors)

Desde que se introdujo la actualización a iOS 17 en 2023, los usuarios de iPhone pueden convertir las fotos de sus mascotas en emojis y stickers personalizados para usarlos en sus conversaciones.

Gracias a la función Live Stickers, es posible seleccionar cualquier sujeto de una imagen de la galería y transformarla en un sticker animado o emoji propio para compartir en aplicaciones compatibles dentro del ecosistema Apple, tales como WhatsApp.

Cómo crear emojis y stickers de tus mascotas en iPhone

Para aprovechar esta función, basta con seguir estos pasos sencillos:

  • Abre la aplicación Fotos en tu iPhone.
  • Selecciona la imagen que quieras transformar en un emoji o sticker.
  • Mantén pulsado sobre tu mascota (u otro elemento de la foto) hasta que aparezca un contorno blanco alrededor de la figura.
  • Toca la opción “Agregar sticker”.
  • El nuevo sticker aparecerá en tu colección de Stickers y estará disponible en el teclado de emojis.
  • Puedes personalizar el sticker agregando efectos, reorganizándolo o eliminándolo desde el mismo menú.
  • Para usar el sticker, abre una app de mensajería compatible con Apple, accede al teclado de emojis, selecciona la carpeta de stickers y elige el que desees enviar.
Podrás ver tus nuevas creaciones
Podrás ver tus nuevas creaciones en el menú de emojis. (CNET)

Es importante tener en cuenta que los Live Stickers funcionan principalmente en apps y dispositivos Apple. Algunas aplicaciones de terceros, como Slack o TikTok, podrían no permitir su uso por el momento.

Novedades que llegaron con iOS 17

La actualización a iOS 17 llega acompañada de varias funciones y cambios destacados:

  • Personalización de contactos: se estrena una interfaz renovada que permite editar contactos con fotos, emojis y tipografías llamativas. Estas imágenes personalizadas aparecen al recibir una llamada o cuando se conversa con ese contacto.
  • Transcripción en vivo en llamadas y mensajes de voz: gracias a la transcripción en tiempo real, las personas sordas pueden seguir las conversaciones a través de texto. Esta funcionalidad también está disponible en mensajes de voz dentro de la app Mensajes.
  • Mejoras en la mensajería: se introduce la opción de responder deslizando, nuevas herramientas de búsqueda para localizar mensajes y la posibilidad de compartir ubicación en tiempo real mediante la función ‘Check In’, con avisos automáticos de alerta si no se responde.
  • FaceTime con mensajes de video: ahora se pueden dejar videos como mensaje cuando una llamada no es respondida, similar a un buzón de voz visual.
  • Stickers interactivos y en aplicaciones de terceros: los stickers evolucionan, amplían su uso a otras apps fuera del ecosistema Apple y permiten animaciones e interacciones.
Novedades de iOS 17, actualización
Novedades de iOS 17, actualización del SO de Apple lanzada en 2023. (Apple)
  • AirDrop actualizado: permite transferir archivos grandes continuando vía internet si los dispositivos se alejan durante el envío.
  • Mejoras en autocorrector y dictado: el autocorrector se apoya en modelos de lenguaje avanzados que aprenden del usuario, y el dictado funciona de forma más precisa gracias al motor neuronal.
  • Nueva aplicación Diario: propuesta para organizar recuerdos con fotos, música, lugares, actividades y texto, funcionando como un diario personal digital.
  • Modo En Reposo: transformación del iPhone en una pantalla informativa al colocarlo en un soporte MagSafe. Muestra hora, fotos, widgets, calendario y más, con adaptación de la iluminación nocturna para facilitar el descanso.

Creación de stickers en WhatsApp

WhatsApp introdujo en 2025 una función que simplifica la creación y personalización de stickers dentro de la propia aplicación. Ahora, al tocar un sticker recibido en una conversación, aparece la opción de añadirlo directamente a un nuevo paquete o a uno ya existente sin necesidad de recurrir a menús complicados.

El usuario puede asignar nombre a sus paquetes, organizarlos, ajustar el orden de los stickers y eliminar los que ya no desee usar. Esta novedad elimina la dependencia de herramientas de terceros y permite que la gestión y personalización de las colecciones de stickers sea rápida, intuitiva y completamente integrada en WhatsApp.

