Si tienes un iPhone, puedes convertir las fotos de tus mascotas en emojis: solo debes usar esta función

Basta con pocos pasos para aprovechar esta función en el iPhone. (Macrumors)

Desde que se introdujo la actualización a iOS 17 en 2023, los usuarios de iPhone pueden convertir las fotos de sus mascotas en emojis y stickers personalizados para usarlos en sus conversaciones.

Gracias a la función Live Stickers, es posible seleccionar cualquier sujeto de una imagen de la galería y transformarla en un sticker animado o emoji propio para compartir en aplicaciones compatibles dentro del ecosistema Apple, tales como WhatsApp.

Cómo crear emojis y stickers de tus mascotas en iPhone

Para aprovechar esta función, basta con seguir estos pasos sencillos:

Abre la aplicación Fotos en tu iPhone.

Selecciona la imagen que quieras transformar en un emoji o sticker.

Mantén pulsado sobre tu mascota (u otro elemento de la foto) hasta que aparezca un contorno blanco alrededor de la figura.

Toca la opción “Agregar sticker” .

El nuevo sticker aparecerá en tu colección de Stickers y estará disponible en el teclado de emojis.

Puedes personalizar el sticker agregando efectos, reorganizándolo o eliminándolo desde el mismo menú.

Para usar el sticker, abre una app de mensajería compatible con Apple, accede al teclado de emojis, selecciona la carpeta de stickers y elige el que desees enviar.

Podrás ver tus nuevas creaciones en el menú de emojis. (CNET)

Es importante tener en cuenta que los Live Stickers funcionan principalmente en apps y dispositivos Apple. Algunas aplicaciones de terceros, como Slack o TikTok, podrían no permitir su uso por el momento.

Novedades que llegaron con iOS 17

La actualización a iOS 17 llega acompañada de varias funciones y cambios destacados:

Personalización de contactos: se estrena una interfaz renovada que permite editar contactos con fotos, emojis y tipografías llamativas. Estas imágenes personalizadas aparecen al recibir una llamada o cuando se conversa con ese contacto.

Transcripción en vivo en llamadas y mensajes de voz: gracias a la transcripción en tiempo real, las personas sordas pueden seguir las conversaciones a través de texto. Esta funcionalidad también está disponible en mensajes de voz dentro de la app Mensajes.

Mejoras en la mensajería: se introduce la opción de responder deslizando, nuevas herramientas de búsqueda para localizar mensajes y la posibilidad de compartir ubicación en tiempo real mediante la función ‘Check In’, con avisos automáticos de alerta si no se responde.

FaceTime con mensajes de video: ahora se pueden dejar videos como mensaje cuando una llamada no es respondida, similar a un buzón de voz visual.

Stickers interactivos y en aplicaciones de terceros: los stickers evolucionan, amplían su uso a otras apps fuera del ecosistema Apple y permiten animaciones e interacciones.

Novedades de iOS 17, actualización del SO de Apple lanzada en 2023. (Apple)

AirDrop actualizado: permite transferir archivos grandes continuando vía internet si los dispositivos se alejan durante el envío.

Mejoras en autocorrector y dictado: el autocorrector se apoya en modelos de lenguaje avanzados que aprenden del usuario, y el dictado funciona de forma más precisa gracias al motor neuronal.

Nueva aplicación Diario: propuesta para organizar recuerdos con fotos, música, lugares, actividades y texto, funcionando como un diario personal digital.

Modo En Reposo: transformación del iPhone en una pantalla informativa al colocarlo en un soporte MagSafe. Muestra hora, fotos, widgets, calendario y más, con adaptación de la iluminación nocturna para facilitar el descanso.

Creación de stickers en WhatsApp

WhatsApp introdujo en 2025 una función que simplifica la creación y personalización de stickers dentro de la propia aplicación. Ahora, al tocar un sticker recibido en una conversación, aparece la opción de añadirlo directamente a un nuevo paquete o a uno ya existente sin necesidad de recurrir a menús complicados.

El usuario puede asignar nombre a sus paquetes, organizarlos, ajustar el orden de los stickers y eliminar los que ya no desee usar. Esta novedad elimina la dependencia de herramientas de terceros y permite que la gestión y personalización de las colecciones de stickers sea rápida, intuitiva y completamente integrada en WhatsApp.