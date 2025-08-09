Tecno

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Por Armando Montes

Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Lista de animes

1.- Takopi's Original Sin

2.- My Dress-Up Darling S2

3.- The Fragrant Flower Blooms with Dignity

4.- DAN DA DAN S2

5.- The Summer Hikaru Died

6.- Secrets of the Silent Witch

7.- Toilet-bound Hanako-kun S2 Part II

8.- Rascal Does Not Dream of Santa Claus

9.- GACHIAKUTA

10.- There's No Freaking Way I'll be Your Lover! Unless..

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

Una industria en crecimiento

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.

