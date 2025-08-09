Tecno

Porsche apuesta por la conectividad y la seguridad en sus nuevos autos de carreras

Las innovaciones incluyen memoria USB para datos, sistemas avanzados de cámaras y monitoreo, así como advertencias inteligentes en las luces de freno y dirección electrónica ajustable

Porsche ha anunciado sus planes para la temporada 2026 con la presentación de dos vehículos de competición que marcarán el rumbo de los próximos años en las pistas. Por un lado, la firma de Stuttgart ofrece una versión optimizada de su 911 GT3 R, una máquina que parte de la experiencia obtenida en más de 500 participaciones en carreras globales. Por otro, introduce el nuevo 911 Cup Car (basado en la generación 992.2), heredero de una saga clave en su estrategia de competición monomarca.

Cómo es el nuevo Porsche

El nuevo Porsche 911 GT3 R, desarrollado a partir de la base utilizada desde 2023, integra mejoras destinadas a optimizar la aerodinámica, la suspensión y la facilidad de uso, elementos que se reflejan en un comportamiento más equilibrado y predecible.

El modelo será comercializado a los equipos clientes a un precio de 573.000 euros, sin incluir impuestos ni extras opcionales, y también se ofrecerá un kit de actualización para unidades existentes.

En materia de diseño y rendimiento, el 911 GT3 R incorpora conductos de ventilación en los pasos de rueda delanteros que, junto a la suspensión delantera revisada, contribuyen a una mayor estabilidad durante el frenado. El alerón trasero en forma de cuello de cisne está equipado con un flap Gurney que facilita un ajuste más preciso de la carga aerodinámica.

Los bajos cerrados y reforzados, sumados a la cinemática modificada del eje trasero, reducen la compresión al acelerar y mejoran la distribución dinámica de la carga entre los ejes.

El sistema de dirección asistida electrohidráulica incluye ahora refrigeración líquida adicional, lo que amplía su rendimiento en circuitos exigentes. Las novedades se extienden a los rodamientos cerámicos de las ruedas, que incrementan la robustez general, y a la ventilación directa de los ejes de transmisión mediante conductos NACA.

Por su parte, la memoria USB RLU permite extraer los datos de conducción en pleno evento sin la necesidad de conectar equipos externos.

Además, Porsche Motorsport ha decidido incluir de serie paquetes de opciones que anteriormente eran extras, como sensores láser de altura, paquete de resistencia y sistemas de cámara y de monitoreo para repostaje. Estas soluciones responden a exigencias específicas de campeonatos internacionales y mejoran la operatividad durante competencias de larga distancia.

El motor bóxer de seis cilindros y 4,2 litros, que mantiene el rango de hasta 565 CV, no presenta cambios significativos respecto a la versión anterior. El desarrollo del nuevo GT3 R arrancó en 2024 e incluyó pruebas en circuitos como Sebring, Paul Ricard y Nürburgring. El modelo debutó en competición real en las 12 Horas Michelin de Spa-Francorchamps, logrando el segundo lugar en la general.

911 Cup: la otra apuesta de Porsche en el mercado automotriz

Por otro lado, el nuevo 911 Cup, basado en la generación 992.2, marca la evolución natural de una plataforma que ya ha dado más de cinco mil unidades para carreras monomarca desde el inicio del programa. Este vehículo presenta un frontal rediseñado, aerodinámica mejorada y materiales reciclados en varios elementos de la carrocería y la cubierta del motor, donde la fibra de carbono reciclada gana protagonismo.

El motor bóxer atmosférico de 4.0 litros incrementa su rendimiento hasta los 520 CV, manteniendo la robustez que distingue a la familia. La transmisión secuencial de seis velocidades recibe un embrague reforzado y se introduce una función de reinicio automático del motor y una nueva función de advertencia estroboscópica en las luces de freno, pensadas para alertar en situaciones de arranque.

Las mejoras técnicas del 911 Cup incluyen discos de freno delanteros más grandes y un ABS Bosch M5 instalado de fábrica. La dirección asistida electrónica ajusta el radio de giro para una maniobrabilidad más efectiva y el volante multifunción ha sido rediseñado para facilitar la gestión de los sistemas clave desde la cabina. El monitor de presión de neumáticos y el nuevo sistema de medición por GPS agregan control y precisión al desempeño en pista.

Ambos modelos serán piezas centrales en las competiciones internacionales y monomarcas en las próximas temporadas. Porsche enfoca sus desarrollos en el perfeccionamiento continuo como respuesta a las demandas de clientes y pilotos, fortaleciendo su presencia en el automovilismo de alto nivel y consolidando la base de sus programas deportivos.

