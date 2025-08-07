Tecno

PlayStation Store lanza ofertas con más del 50% de descuento: GTA V, Hogwarts Legacy y más títulos

Grand Theft Auto V está disponible con un 67% menos de su precio original, mientras que el título ambientado en el mundo de Harry Potter se puede adquirir con una rebaja del 80%

Isabela Durán San Juan

La PlayStation Store es la plataforma digital oficial de Sony donde se pueden adquirir juegos, contenidos descargables y otros productos para consolas PlayStation. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation ofrece una selección de videojuegos con descuentos superiores al 50%. Entre los títulos destacados se encuentran Grand Theft Auto V (GTA V), Hogwarts Legacy, Palworld, Los Sims 4 y Mortal Kombat X, entre otros.

Estas promociones hacen parte de las ofertas de medio año, las cuales estarán disponibles hasta el 13 de agosto.

Qué juegos están en oferta en la PlayStation Store

La trama gira en torno a un estafador, un exatracador y un psicópata que se enfrentan al crimen organizado, el gobierno y el mundo del espectáculo. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Algunos de los juegos que están en oferta en la PlayStation Store son:

  • Grand Theft Auto V (GTA V).

Con un 67% de descuento, este producto te permite descargar la versión digital de Grand Theft Auto V (incluye GTA Online) para PS4 y PS5.

La historia sigue a un joven estafador, un exatracador de bancos y un impredecible psicópata que se ven envueltos con los elementos más peligrosos del crimen organizado, el gobierno de EE. UU. y el mundo del espectáculo.

Para sobrevivir, deberán ejecutar arriesgados golpes en una ciudad despiadada donde la desconfianza reina.

  • Hogwarts Legacy.

La Edición Digital Deluxe de Hogwarts Legacy cuenta actualmente con un 80% de descuento.

Se trata de un RPG de acción de mundo abierto situado en el universo de Harry Potter, donde puedes explorar criaturas mágicas, personalizar tu avatar, preparar pociones, aprender hechizos, potenciar habilidades y forjar tu propio camino como mago.

Es un juego de rol de acción en mundo abierto ambientado en el universo de Harry Potter. (Hogwarts Legacy, de Avalanche Software)
  • Palworld.

Con un 25% de descuento, este título ha llamado la atención por presentar criaturas que recuerdan a los Pokémon. En Palworld, puedes elegir convivir pacíficamente con estos seres —los Pals— o embarcarte en arriesgadas misiones enfrentando a cazadores furtivos. Los Pals no solo pueden combatir, sino también reproducirse, ayudarte en tareas agrícolas y trabajar en fábricas.

  • Los Sims 4.

Varios paquetes de expansión de Los Sims 4 están en oferta, incluido Vida Isleña. Este contenido permite a los jugadores escapar de la rutina diaria y sumergirse en un estilo de vida relajado, rodeado de playas paradisíacas.

En Vida Isleña, los Sims pueden disfrutar del sol, la arena y actividades sin fin mientras construyen su propio paraíso tropical.

  • Mortal Kombat X.

Con un 75% de descuento, Mortal Kombat X ofrece una experiencia cinematográfica combinada con una jugabilidad innovadora. Por primera vez en la saga, los jugadores pueden elegir entre distintas variantes de cada personaje, lo que influye directamente en la estrategia y el estilo de combate.

Los descuentos en la PlayStation Store tiene vigencia hasta el 13 de agosto. REUTERS/Andrew Kelly
  • Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Black Ops Cold War sitúa al jugador en el contexto de la Guerra Fría durante los años 80, con una campaña individual ambientada en escenarios emblemáticos como Berlín Oriental, Vietnam y la sede de la KGB.

El juego combina narrativa histórica con acción táctica. Actualmente, está disponible con un 65% de descuento.

  • MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics.

La colección Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics reúne siete títulos de lucha y acción, incluyendo clásicos como X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes y The Punisher.

Todos los juegos pueden jugarse en línea o en modo cooperativo local. Es una opción accesible tanto para nuevos jugadores como para aficionados veteranos del arcade. Actualmente, cuenta con un 40% de descuento.

Es relevante considerar que los descuentos disponibles en PlayStation Store pueden diferir dependiendo del país en el que se encuentre el usuario. (PlayStation)

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de los descuentos en PlayStation Store puede variar según el país de residencia del usuario.

Qué es la PlayStation Store

La PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony para las consolas PlayStation. A través de esta plataforma, los usuarios pueden comprar y descargar videojuegos, expansiones, contenido adicional, películas y aplicaciones directamente en sus dispositivos PS4, PS5 y PS.

Además, permite acceder a ofertas exclusivas, juegos gratuitos con suscripciones como PlayStation Plus, y realizar compras anticipadas de títulos próximos a lanzarse.

