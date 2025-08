Android 16 llega a los Samsung Galaxy: lista completa de teléfonos compatibles con One UI 8

Conoce la lista de celulares Samsung que se actualizarán con One UI 8. (Foto: SammyFans)

Samsung ya se prepara para desplegar One UI 8, su próxima gran actualización de software, que estará basada en Android 16. Aunque todavía no ha hecho pública la lista oficial de dispositivos compatibles, ya se conocen los modelos que serán actualizados, gracias a la política de soporte que sigue la compañía.

La actualización llegará a más de 50 modelos Galaxy, incluyendo teléfonos de gama alta, gama media y varias tablets. One UI 8 introduce cambios significativos, aunque no tan disruptivos como los de One UI 7.

Entre las novedades, destacan nuevas herramientas enfocadas en la productividad, mejoras en la interfaz y la incorporación de funciones basadas en inteligencia artificial, como la traducción en tiempo real de llamadas y una versión mejorada del asistente Gemini, ahora con capacidades multimodales.

Samsung lanzará nueva actualización para sus modelos Galaxy. (Foto: Samsung)

Esta versión ya comenzó a implementarse en los modelos Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, y se encuentra en fase beta para otros dispositivos. En esta ocasión, Samsung busca corregir los retrasos ocurridos con One UI 7, y promete acelerar el despliegue para sus usuarios en todo el mundo.

Las principales novedades de One UI 8

La nueva capa de personalización de Samsung suma varias mejoras prácticas que apuntan a una experiencia más fluida y personalizable. Una de las funciones más destacadas es la traducción de subtítulos en tiempo real durante llamadas telefónicas, que permitirá mantener conversaciones con personas que hablen otros idiomas, sin necesidad de aplicaciones externas.

Además, se ha integrado una nueva versión de Gemini Live, el asistente de Google potenciado por inteligencia artificial, que ahora es capaz de entender y responder con mayor contexto gracias a su funcionamiento multimodal.

One UI 8 llegará a fines de año para los Samsung Galaxy.

También se han incluido nuevos modos de multitarea, más accesos directos y un diseño refinado que mantiene el estilo característico de One UI, pero con mayor claridad visual.

Aunque no representa un cambio tan radical como el de su predecesor, One UI 8 se posiciona como una de las actualizaciones clave del año, tanto por sus mejoras tecnológicas como por el alcance que tendrá entre los usuarios del ecosistema Galaxy.

Los teléfonos Samsung Galaxy que recibirán One UI 8

Siguiendo los criterios de actualización que Samsung ha aplicado en los últimos años —basados en la fecha de lanzamiento y el número de versiones garantizadas—, estos son los modelos que recibirán One UI 8 y Android 16 en los próximos meses:

Serie Galaxy S: S25 Ultra, S25+, S25, S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE.

Serie Galaxy Z: Z Fold6, Z Fold Special Edition, Z Fold5, Z Fold4, Z Flip6, Z Flip5, Z Flip4.

Serie Galaxy A: A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A23, A16, A15.

Otras series: F55, F54, F34, M56, M54, M34, M15.

Samsung dio a conocer la lista de celulares Galaxy que tendrán su más reciente sistema operativo. REUTERS/Laure Andrillon

Las tablets Galaxy también se actualizan

La actualización a One UI 8 no se limita a los teléfonos. Varias tablets Galaxy también recibirán la nueva versión, con mejoras específicas para pantallas grandes y nuevas opciones de productividad:

Galaxy Tab S10 Ultra, S10 FE+

Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE+, S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8

Samsung todavía no ha confirmado las fechas exactas de distribución de One UI 8, pero se espera que el calendario de actualizaciones comience a activarse entre fines de 2025 y comienzos de 2026, iniciando por los dispositivos premium y luego extendiéndose al resto.

La compañía continúa apostando por una estrategia de actualizaciones rápidas y amplias, en un contexto donde los usuarios valoran cada vez más la longevidad del software y las nuevas funciones potenciadas por IA. Con One UI 8, Samsung busca consolidar su ecosistema y ofrecer una experiencia más inteligente y adaptada a cada usuario.