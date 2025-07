Inteligencia artificial vs. Buscadores como Google Chrome: cómo cambió la forma de buscar en internet

Lanzamientos de herramientas más sofisticadas pretenden ser más prácticas y ahorrar tiempo en cada tarea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Deberías poder decir simplemente: ‘Oye, estoy viendo esto y tengo una pregunta al respecto’. Deberíamos poder responder y trabajar en tu nombre”, afirmó Josh Miller, director ejecutivo de Browser Company, al explicar la visión detrás de su nuevo navegador Dia.

Esta declaración sintetiza el cambio de paradigma que la inteligencia artificial generativa está impulsando en la forma en que los seres humanos interactuán con el internet.

Asimismo, la irrupción de navegadores con IA integrada, no solo desafía la “inercia del navegador” que ha dominado durante décadas, además, redefine la experiencia de búsqueda y gestión de información en la web.

Qué son los navegadores con inteligencia artificial

Su capacidad permite reducir esfuerzos en tareas cotidianas y repetitivas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un caso claro de este tipo de tecnologías es Dia, un navegador web desarrollado por Browser Company de Nueva York, que integra inteligencia artificial generativa para asistir al usuario directamente en la página que visita.

Este avance pretende marcar el inicio de una nueva era en la que los navegadores dejan de ser simples portales para cargar sitios web, y se convierten en asistentes activos capaces de resumir videos, corregir textos y profundizar en noticias, todo sin abandonar la pestaña actual.

Durante una semana de pruebas con analistas del The New York Times, la experiencia con el navegador reveló que, pese a que aún está en fase de acceso restringido y disponible solo para computadoras Mac mediante invitación, puede dar un resumen escrito de un video de 20 minutos en segundos, sin necesidad de verlo completo.

Al consultar una noticia de última hora, generó automáticamente una lista de artículos relacionados para ampliar la comprensión del tema. Incluso permitió solicitar ayuda para revisar un párrafo, mostrando la versatilidad de su chatbot integrado.

Cuáles son otros navegadores con inteligencia artificial que existen

Es una novedad de Perplexity que ha incorporado varias funcionalidades de IA. (Foto: Europa Press)

La integración de la inteligencia artificial en los navegadores no es exclusiva de Browser Company. The New York Times informó que otras empresas tecnológicas también avanzan en esta dirección. Perplexity, una startup centrada en motores de búsqueda, anunció el lanzamiento de Comet, un navegador con IA.

Además, algunos medios han señalado que OpenAI, responsable de ChatGPT, planea presentar su propio navegador este año, aunque la empresa no ha hecho comentarios al respecto.

En paralelo, gigantes como Google y Apple han incorporado funciones de IA en Chrome y Safari, como herramientas para corregir textos y resumir artículos.

De qué forma operan los navegadores con inteligencia artificial

Su singularidad reside en la integración fluida de un chatbot de IA que asiste al usuario sin necesidad de abandonar la página web. Al pulsar un atajo de teclado (Comando+E), se abre una ventana lateral donde se pueden formular preguntas relacionadas con el contenido que se está consultando.

Una gran diferencia con los navegadores tradicionales es que no requiere buscar en otra página información adicional. (Foto: Europa Press)

Al escribir en Google Docs, el usuario puede consultar si una expresión está bien utilizada y recibir una confirmación inmediata. Al leer sobre las inundaciones en Texas, el chatbot genera un resumen sobre la infraestructura de seguridad pública del estado y sugiere artículos relevantes.

También, al ver un video de YouTube sobre arrancadores de batería para autos, el sistema extrae la transcripción y ofrece un resumen de las mejores opciones, eliminando la necesidad de ver el video completo.

En qué se diferencia de otros chatbots tradicionales

Esta integración contrasta con la experiencia de los chatbots tradicionales como ChatGPT, Gemini o Claude, que requieren abrir una pestaña o aplicación aparte y copiar el contenido para obtener respuestas, lo que interrumpe el flujo de trabajo.

Su operación se basa en la colaboración con varios proveedores de modelos de IA, entre ellos Gemini, ChatGPT y Claude. Cuando el usuario formula una pregunta, el navegador selecciona el modelo más adecuado para responder.

Usan varios modelos de lenguaje durante los procesos. (Fotocomposición Infobae)

Claude Sonnet de Anthropic se especializa en programación informática, mientras que el modelo de OpenAI destaca en tareas de escritura. Esta arquitectura permite dejar de preocuparse por elegir el chatbot correcto, porque el sistema lo hace de forma automática.

Qué errores presenta este tipo de tecnologías

A pesar de sus ventajas, no está exento de errores. Durante las pruebas, el chatbot falló al responder sobre ofertas de filtros de agua en Wirecutter, una publicación hermana de The New York Times, al negar la existencia de una oferta que sí estaba presente.

Josh Miller dijo al medio que, al depender de varios modelos de IA, las respuestas pueden estar sujetas a los mismos errores y “alucinaciones” que afectan a los chatbots individuales, es decir, la generación de información incorrecta o inventada.

No obstante, la mayoría de las respuestas fueron más precisas y útiles que las de un chatbot independiente, aunque siempre se debe verificar la información a través de los enlaces citados por el bot.