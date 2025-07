El mensaje de Jensen Huang, CEO de Nvidia: “Si no usas IA, perderás tu trabajo frente a quien sí la use”

Jensen Huang, CEO de Nvidia, advierte que la inteligencia artificial creará más millonarios en cinco años que internet en veinte

En los inicios de cada revolución tecnológica, algunas declaraciones logran sacudir al mundo por su visión de futuro. Este es el caso de Jensen Huang, CEO de Nvidia, advierte que la inteligencia artificial creará más millonarios en cinco años que internet en veinte, director ejecutivo de Nvidia, cuya reciente predicción ha encendido el debate en todos los rincones del sector tecnológico.

Su mensaje no solo desafía las percepciones tradicionales sobre el impacto económico de la tecnología, sino que sugiere que la humanidad se encuentra ante una oportunidad histórica pocas veces vista. El auge de la inteligencia artificial podría desencadenar una generación de riqueza aún mayor que la provocada por internet, reescribiendo las reglas del juego a una velocidad sin precedentes.

En el All-In Podcast, Huang sorprendió al afirmar: “La inteligencia artificial creará más millonarios en cinco años que internet en veinte”. La repercusión no tardó en llegar, y el empresario Heath Ahrens (@heathahrens) amplificó sus palabras en un hilo en X, impulsando la discusión global sobre hasta dónde puede llegar la transformación liderada por la inteligencia artificial.

Un llamado urgente a la acción

La visión de Huang destaca tanto por la magnitud de su comparación como por el énfasis en la urgencia para actuar. Según el CEO, no basta con observar los avances de la inteligencia artificial desde lejos. “Si no usas IA, perderás tu empleo frente a quien sí la use. Eso lo sabemos con certeza”, afirmó. El verdadero riesgo radica en quedarse atrás respecto a quienes adopten estas herramientas de manera temprana.

Jensen Huang y el empresario e inversor Palihapitiya durante una charla en el All-In, donde debatieron sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo (Créditos: Captura de video de All-In Podcast/Youtube)

En lugar de advertir sobre un futuro catastrófico, Huang describe un escenario en el que la diferencia estará marcada por personas y organizaciones capaces de potenciarse con inteligencia artificial, en contraste con quienes, por temor o inercia, decidan no adaptarse. “La ventana para posicionarse se está cerrando rápido”, advirtió el CEO de Nvidia, y subrayó que esperar el “momento perfecto” puede equivaler a perder la oportunidad por completo.

Del auge de internet al salto exponencial de la IA

Huang estableció un paralelismo con la revolución de internet a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando surgieron nuevas fortunas y modelos de negocio inéditos. A su juicio, la inteligencia artificial llevará este fenómeno aún más lejos y a mayor velocidad. Los beneficios no serán exclusivos de las grandes empresas, sino que también alcanzarán a emprendedores, pymes, profesionales independientes y sectores anteriormente excluidos del boom tecnológico.

La diferencia esencial, según el director ejecutivo de Nvidia, será la actitud ante el cambio: mientras que la adaptación a internet permitió un ajuste gradual, el ritmo actual de la IA demanda anticipación, creatividad y acción inmediata.

Las claves estratégicas de Huang

En el pódcast, Huang propuso un marco estratégico para aprovechar la inteligencia artificial:

Actuar sin esperar condiciones ideales, priorizando la experimentación sobre el perfeccionismo.

Ver la IA como herramienta para potenciar capacidades humanas, acelerar procesos y expandir la creatividad.

Aprender a utilizar la inteligencia artificial y formar equipos capaces de aplicarla, para mantener la relevancia y competitividad.

Escalar y automatizar con criterio, de modo que las ideas y servicios amplíen su alcance en modelos de negocio ágiles y adaptativos.

Impacto económico y redefinición del empleo

Las afirmaciones de Huang despertaron debate inmediato entre especialistas. El consenso es que la IA está redefiniendo la noción de carrera profesional y éxito económico, imponiendo un nuevo estándar en la competencia laboral y el liderazgo empresarial.

El mensaje central es contundente: la prosperidad futura dependerá de la capacidad para incorporar la IA como aliada estratégica. El propio Huang, desde el liderazgo de Nvidia, entiende el desafío de conducir la innovación tecnológica desde el centro mismo del cambio global. Sus palabras adquieren un peso especial en un mundo donde sectores como la medicina, el periodismo, la educación y las finanzas ya sienten los impactos de la automatización y la inteligencia artificial avanzada.

Huang propone estrategias para integrar la IA: experimentación, formación de equipos y automatización inteligente (Créditos: Captura de video de All-In Podcast/Youtube)

Liderar la nueva era exige acción inmediata

La revolución de la inteligencia artificial, según Jensen Huang, es ante todo una cuestión de mentalidad y adaptación. Quienes integren la IA en su trabajo diario, en procesos empresariales y en estrategias de crecimiento tendrán ventaja para liderar y prosperar.

La advertencia es clara y el tiempo es limitado: la “ventana de oportunidad” para posicionarse no permanecerá abierta. Solo quienes respondan de manera proactiva a este momento histórico serán los protagonistas de la nueva era de crecimiento y transformación impulsada por la inteligencia artificial.