Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- My Dress-Up Darling S2

La segunda temporada de uno de los animes room com más populares de los últimos años se estrenó recientemente (Cortesía ©Shinichi Fukuda/SQUARE ENIX,Kisekoi Animation Committee)

Gojo Wakana es un estudiante de preparatoria que quiere convertirse en un maestro del tradicional arte de crear muñecas Hina. Aunque adora ese arte, no sabe nada de las últimas tendencias y eso hace que le cueste encajar con sus compañeros de clase. Los más populares de la clase, en especial una chica llamada Marin Kitagawa, parecen creer que él vive en un mundo aparte. Todo esto cambia por completo un día cuando Marin comparte un secreto inesperado con él y hace que sus dos mundos coincidan.

2.- DAN DA DAN S2

Dan Da Dan uno de los animes más populares del año pasado está de regreso con su segunda temporada (Captura de tráiler oficial)

Cuando Momo, una estudiante de preparatoria de una familia de médiums espirituales, conoce a su compañero de clase Okarun, un friki del ocultismo, discuten: Momo cree en los fantasmas pero no en los extraterrestres, y Okarun cree en los extraterrestres pero no en los fantasmas. Cuando resulta que ambos fenómenos son reales, en Momo surge un poder oculto y en Okarun el poder de una maldición. Juntos, deberán desafiar a las fuerzas paranormales que amenazan su mundo.

3.- Rascal Does Not Dream of Santa Claus

Un estudiante de primer año de ciencias estadísticas en una universidad de Yokohama. Es un tipo raro que no tiene un teléfono inteligente en estos tiempos.

4.- Toilet-bound Hanako-kun S2 Part II

Yashiro Nene busca ayuda fantasmal con su vida amorosa, pero cuando “Hanako-san”, el espíritu que concede deseos que acecha en el baño de las niñas, resulta ser un niño, puede terminar recibiendo más o menos de lo que esperaba.

5.- Takopi’s Original Sin

Takopi, un alienígena procedente del planeta Feliz, aterriza en la Tierra con una misión: ¡propagar la felicidad! Cuando conoce a Shizuka, una chica solitaria de cuarto curso, promete devolverle la sonrisa usando sus Artefactos de la Felicidad. Pero mientras descubre el dolor que hay en su vida, Takopi aprende que para ser feliz quizás necesites algo más que artilugios.

6.- The Summer Hikaru Died

Seis meses atrás, Hikaru desapareció por una semana. Tras su regreso, su mejor amigo percibe que algo no está bien y lo confronta. Pero la verdad es más oscura de lo que imaginaba.

7.- Call of the Night S2

Mientras recorre la ciudad de noche, un adolescente aburrido de todo conoce a una vampira y decide que quiere convertirse en uno también…, pero antes debe enamorarse.

8.- Secrets of the Silent Witch

Monica Everett, la Bruja Silenciosa, es la única practicante del mundo de la Magia sin Voz, una auténtica heroína que, sin ayuda de nadie, combatió contra el Dragón Negro de la leyenda. Sin embargo, la joven portento es en realidad... ¡supertímida! Sí, resulta que aprendió Magia Sin Voz para evitar hablar en público. Sin saberlo, los Siete Sabios le han encomendado una misión secreta para proteger al Segundo Príncipe. ¿Podrá Mónica mantener la compostura mientras se enfrenta tanto a la vida social como a los males que acechan al joven miembro de la realeza?

9.- GACHIAKUTA

En una ciudad flotante donde los ricos se deshacen de su basura y de las personas, a Ludo lo acusan de asesinato y lo arrojan al Abismo, un infierno habitado por las bestias de la basura. Para sobrevivir, deberá hacer uso de un nuevo poder y unirse a los Limpiadores. El objetivo de Ludo no es solo acabar con los monstruos, sino también con aquellos que lo arrojaron al Infierno.

10.- Grand Blue Dreaming S2

Cuando Iori Kitahara empieza la universidad decide vivir en la tienda de buceo de su tío en Izu llamada Grand Blue. Iori está deseando estudiar, disfrutar de las olas, el sol y de la compañía de su primo que vive con él. Iori va a conocer a los chicos populares jugando a piedra, papel, tijera o desnudo y terminará por unirse al club de buceo de la universidad Peek-a-Boo.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.