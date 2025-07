¿Por qué la idea de Steve Jobs sobre el éxito ahora se enfrenta a nuevas evidencias científicas?

Steve Jobs destacó la perseverancia como clave para el éxito emprendedor, pero la ciencia señala que la mentalidad estratégica es aún más determinante (APPLE / TWITTER)

Steve Jobs solía hablar con frecuencia sobre los factores que, según él, diferenciaban a los emprendedores exitosos de los que no lo lograban. En varias entrevistas, enfatizó la importancia de la creatividad, la experiencia diversa y, especialmente, de la perseverancia.

En una de sus frases más citadas, Jobs declaró: “Estoy convencido de que aproximadamente la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son, es pura perseverancia”, según reportó INC.

Para él, el acto de continuar cuando todo se vuelve difícil era esencial. Y tenía razón: ningún proyecto complejo puede prosperar sin una dosis significativa de tenacidad. Sin embargo, la ciencia moderna sugiere que la perseverancia, por sí sola, no es suficiente para alcanzar grandes metas.

El estudio destaca la importancia de reflexionar, monitorear y adaptar estrategias para lograr mejores resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué predice realmente el éxito?

Una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences y liderada por Patricia Chen, demuestra que más importante que la perseverancia inquebrantable es desarrollar lo que los autores llaman una mentalidad estratégica.

Este tipo de enfoque implica reflexionar activamente sobre el proceso, monitorear el propio progreso y adaptar las estrategias cuando las cosas no funcionan. A diferencia de la simple fuerza de voluntad, que impulsa a seguir en el mismo rumbo, la mentalidad estratégica permite corregir el camino para avanzar con mayor eficacia.

“El éxito requiere menos implementación rutinaria de habilidades bien aprendidas y más reflexión y resolución de nuevos problemas desafiantes”, afirman los investigadores.

La importancia de esta mentalidad ha sido reforzada por otras investigaciones recientes. Un estudio publicado en PNAS encontró que las personas con habilidades metacognitivas —es decir, que piensan sobre cómo piensan— logran mejores resultados académicos y profesionales que quienes solo dependen de la persistencia.

La investigación subraya que la resolución de problemas desafiantes es clave para el logro de objetivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De forma similar, un artículo publicado en Discover Psychology demostró que una estrategia de revisión continua de objetivos —basada en reflexión y reencuadre— mejora el rendimiento, incluso en tareas de alta presión, como toma de decisiones financieras o resolución de problemas complejos.

Por su parte, una investigación de Current Psychology concluyó que los individuos que adoptan prácticas de planificación flexible y evaluación constante logran mejores resultados en objetivos de largo plazo que quienes muestran únicamente alta perseverancia.

Estas investigaciones coinciden en una conclusión clave: el éxito sostenible no depende solo del esfuerzo, sino de la capacidad para adaptar ese esfuerzo de forma inteligente.

Las preguntas que cambian el juego

El estudio destaca la importancia de cuestionar métodos para optimizar resultados en tareas y objetivos (EPA/JOHN G. MABANGLO)

El estudio de Chen y sus colegas también encontró que quienes desarrollan una mentalidad estratégica tienden a hacerse preguntas como:

“¿Qué puedo hacer de manera diferente para que esto funcione mejor?”

“¿Hay una mejor forma de abordar este problema?”

“¿Cómo puedo mejorar en esta tarea?”

Estas preguntas activan procesos metacognitivos: la capacidad de analizar nuestras propias estrategias. Esto permite tomar decisiones más acertadas, abandonar tácticas que no funcionan y enfocarse en métodos que sí lo hacen.

Cuanto más se practicaban estas preguntas entre los participantes, mayores eran sus avances en áreas como el rendimiento académico, la salud física, las metas laborales y el bienestar personal.

Perseverar, pero con inteligencia

El éxito depende de la capacidad de evaluar y adaptar estrategias, no solo de insistir en métodos ineficaces

Esto no significa que la perseverancia no sea importante. De hecho, es esencial. Pero si se la aplica de forma rígida, insistiendo en métodos ineficaces, puede volverse un obstáculo.

Lo que distingue a quienes triunfan no es solo que sigan avanzando, sino que lo hagan con conciencia, capacidad de evaluación y adaptación constante. Cuando se sienten bloqueados, frustrados o intimidados, no duplican el esfuerzo sin pensar: se detienen, reflexionan y ajustan su estrategia.

“Cuanto más las personas reportaron emplear comportamientos estratégicos en la búsqueda de metas, mayor fue su progreso”, concluye el equipo de Chen.

La perseverancia es, sin duda, un componente del éxito. Pero, como muestra la ciencia, es aún más valioso desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente sobre los propios esfuerzos. La clave no está solo en mantenerse en movimiento, sino en moverse en la dirección correcta.