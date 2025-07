El “modo Cronológico” en The Last of Us II ya está disponible para PS5 y PC: así cambia la experiencia entre Joel y Ellie

Esta actualización trae mejoras significativas en gráficos, jugabilidad y está disponible para la PS5 y PC - (Naughty Dog)

Para los seguidores de The Last of Us II, la llegada de una nueva actualización plantea un cambio relevante en la manera de experimentar uno de los relatos más influyentes y controversiales de la industria de los videojuegos.

Cuál es el principal cambio de la nueva actualización de The Last of Us

Disponible desde hoy tanto en PlayStation 5 como en PC, el título desarrollado por Naughty Dog habilita por primera vez la opción de sumergirse en su narrativa bajo el “modo Cronológico”, una función que responde a una de las peticiones más frecuentes de la comunidad y que invita a vivir la historia desde una perspectiva distinta.

Desde su lanzamiento original, The Last of Us II se distinguió por un enfoque narrativo no lineal, estructurado a partir de saltos temporales y flashbacks que permitieron profundizar en las motivaciones y emociones de sus protagonistas, Ellie y Abby.

Los jugadores podrán vivir la historia de Ellie y Abby desde una nueva perspectiva, con eventos secuenciados en el orden original, mejoras técnicas y recompensas que celebran el legado del estudio - crédito PlayStation

Esta técnica sirvió para tejer conexiones emocionales y dar trascendencia a las decisiones de cada personaje. Sin embargo, muchos jugadores, tras completar el juego al menos una vez, han manifestado curiosidad por descubrir cómo se sentiría la experiencia si se presentaran los hechos en el orden en que acontecen dentro del universo de la saga.

Para quienes está disponible la nueva actualización

La nueva actualización, lanzada como descarga gratuita para quienes ya poseen The Last of Us II Remasterizado, propone reconstruir la trama en una secuencia discontinuada, pero absolutamente cronológica.

De este modo, eventos como los recuerdos de la infancia de Ellie, los orígenes de Abby o los episodios que conforman el arco principal del viaje a través de Seattle, se suceden según el orden lógico del tiempo. Los jugadores ahora podrán identificar mejor los paralelismos entre los caminos de ambos personajes, así como la influencia recíproca de sus decisiones y acciones en el desarrollo total de la historia.

El equipo de Naughty Dog, a través de una comunicación oficial, reconoció la complejidad que implicó adaptar una narrativa tan meticulosamente diseñada en su estructura original a un formato estrictamente cronológico.

The Last of Us parte II. La integración de la modalidad cronológica, mejoras técnicas y bonus de personalización invita a veteranos y nuevos usuarios a explorar nuevamente una de las historias más influyentes del videojuego moderno - PlayStation

El trabajo conjunto entre Naughty Dog y Nixxes resultó fundamental para que esta modalidad ofrezca una transición fluida y conserve la carga emocional que caracteriza a la obra.

La recomendación para quienes se aproximan a The Last of Us II por primera vez sigue siendo abordar la versión original, ya que la experiencia concebida inicialmente fue diseñada para potenciar el impacto de cada giro argumental. El modo Cronológico, en ese sentido, se plantea como una opción ideal para una segunda partida o para quienes buscan nuevas capas de significado en la exploración narrativa.

Un guiño de The Last of Us a la saga Uncharted

Más allá del nuevo enfoque temporal, la actualización integra contenido pensado para recompensar la perseverancia de la comunidad. Los jugadores que completen el modo Cronológico accederán a trofeos exclusivos y obtendrán dos nuevos aspectos inspirados en la saga Uncharted: Joel y Tommy podrán vestirse con los atuendos de Nathan y Sam Drake respectivamente en Sin Retorno, el modo de supervivencia roguelike incorporado en la remasterización.

Con este cambio, los jugadores observan motivaciones y consecuencias bajo una luz distinta, accediendo también a aspectos inspirados en Uncharted y mejoras de jugabilidad en la remasterización - crédito Naughty Dog

Este guiño sirve también como homenaje al 40 aniversario de Naughty Dog, estrechando lazos entre sus franquicias más emblemáticas y celebrando la continuidad creativa de sus desarrollos.

La actualización no solo introduce la nueva modalidad de juego, también implementa mejoras técnicas y correcciones de bugs.

Durante los últimos meses, con el estreno de la remasterización para PC y la adaptación de la serie televisiva impulsando una ola renovada de interés, Naughty Dog se propuso ofrecer razones adicionales para volver a sumergirse en el universo de The Last of Us.

El modo Cronológico emerge como una invitación a redescubrir el relato de Ellie y Abby bajo otra luz, permitiendo a veteranos y nuevos jugadores observar detalles, motivaciones y consecuencias que pueden pasar desapercibidos en el contexto original.