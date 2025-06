Apple estudia comprar Perplexity AI para reforzar su apuesta en inteligencia artificial

Apple analiza la compra de Perplexity AI para reforzar su apuesta en inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ejecutivos de Apple han mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de adquirir la startup de inteligencia artificial Perplexity AI, en un intento por fortalecer su posición en el desarrollo de tecnologías de IA y compensar la posible pérdida de su lucrativo acuerdo con Google, según informaron fuentes a Bloomberg News.

La iniciativa surge en un contexto de creciente presión competitiva y regulatoria. Adrian Perica, responsable de fusiones y adquisiciones de Apple Inc., ha considerado la idea junto a Eddy Cue, jefe de servicios, y los principales responsables de inteligencia artificial de la compañía, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg News. Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y podrían no desembocar en una oferta formal, según las mismas fuentes, que solicitaron anonimato debido a la naturaleza confidencial del tema.

La posible adquisición de Perplexity AI responde a la necesidad de Apple de reforzar su talento y tecnología en inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de los motores de búsqueda basados en IA. Este movimiento estratégico cobra relevancia ante la amenaza de perder el acuerdo que mantiene con Google para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en los dispositivos de la marca. Dicho acuerdo genera aproximadamente USD 20.000 millones anuales para Apple, una cifra que se encuentra bajo escrutinio por parte de las autoridades antimonopolio de Estados Unidos, según Bloomberg News.

Hasta el momento, los ejecutivos de Apple no han entablado conversaciones directas con la dirección de Perplexity. La propia startup, en un comunicado, afirmó: “No tenemos conocimiento de ninguna discusión actual o futura de fusiones y adquisiciones que nos involucre”. Por su parte, Apple declinó hacer comentarios al respecto, de acuerdo con Bloomberg News y Reuters.

El servicio de Perplexity destaca por ofrecer respuestas en tiempo real a preguntas de los usuarios, utilizando la información más reciente disponible en la web. Esta capacidad la posiciona como una alternativa relevante frente a motores de búsqueda tradicionales y la sitúa en la vanguardia de la adopción de IA generativa. Si Apple decidiera avanzar en la adquisición, es probable que la operación no se concrete hasta que se resuelva el juicio antimonopolio contra Google, momento en el que la compañía de Cupertino sabría si debe deshacer su acuerdo con el gigante de las búsquedas.

Perplexity completó recientemente una ronda de inversión que la valoró en USD 14.000 millones, según Bloomberg News. Una adquisición cercana a esa cifra representaría la mayor compra en la historia de Apple. Hasta ahora, la transacción más grande de la empresa fue la adquisición de Beats en 2014 por USD 3.000 millones. Más recientemente, Apple realizó operaciones de miles de millones de dólares para adquirir la unidad de módems de Intel Corp. y una participación en la empresa china de transporte DiDi.

El interés de grandes tecnológicas por Perplexity no es exclusivo de Apple. Bloomberg News informó que Meta Platforms Inc. intentó comprar la startup a principios de este año, aunque sin éxito. Tras no llegar a un acuerdo, Meta adquirió el 49 % de Scale AI por USD 14.300 millones, como parte de su estrategia para crear un equipo de “superinteligencia” en IA, que ahora incluye al cofundador de Scale, Alexandr Wang.

La búsqueda de talento en inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad para Apple, que busca ponerse al día en el desarrollo de IA generativa. La compañía ha sido percibida como rezagada respecto a sus competidores en este campo. El lanzamiento de su plataforma Apple Intelligence se produjo con retraso y aún carece de funciones clave presentes en productos rivales. Además, la renovación de Siri se pospuso indefinidamente este año, con la nueva meta de tenerla lista para la próxima primavera.

Durante la Worldwide Developers Conference celebrada este mes, Apple presentó un conjunto limitado de nuevas funciones de IA, entre las que destacan la traducción en tiempo real y una colaboración más estrecha con OpenAI para la generación de imágenes basada en ChatGPT. Estas novedades han sido consideradas modestas en comparación con los avances de otras empresas del sector.

La adquisición de Perplexity aportaría a Apple no solo talento especializado en IA, sino también una marca reconocida y un producto de consumo consolidado en el ámbito de la inteligencia artificial. Además, un acuerdo de este tipo podría facilitar la captación de nuevos expertos en el área, fortaleciendo la posición de la empresa en la competencia global por el liderazgo en IA.

No obstante, Apple también ha explorado alternativas a la compra directa. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de asociarse con Perplexity para integrarla como opción de motor de búsqueda en el navegador Safari y en el asistente Siri. En los últimos meses, equipos de Apple han mantenido varias reuniones con la startup y han evaluado activamente su tecnología, lo que indica un interés real en establecer una relación estrecha, según Bloomberg News.

Un posible obstáculo para cualquier acuerdo entre Apple y Perplexity podría ser la negociación en curso entre la startup y Samsung Electronics Co., que planea anunciar una alianza profunda con Perplexity. Samsung es el principal competidor de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes, y las funciones de IA se han convertido en un terreno clave de rivalidad entre ambas compañías.

En su declaración, Perplexity subrayó que no resulta sorprendente que los principales fabricantes deseen ofrecer “el mejor motor de búsqueda y la IA más precisa para sus usuarios”. La startup enfatizó su compromiso con la excelencia en el desarrollo de herramientas de búsqueda basadas en inteligencia artificial.

El interés de Apple en Perplexity se enmarca en una tendencia más amplia de las grandes tecnológicas, que están incrementando sus inversiones para mejorar sus capacidades de IA y responder a la creciente demanda de servicios impulsados por esta tecnología. Según Reuters, los motores de búsqueda tradicionales como Google aún dominan el mercado global, pero las opciones basadas en IA, como Perplexity y ChatGPT, han ganado protagonismo este año, especialmente entre los usuarios más jóvenes.

El propio Eddy Cue manifestó su interés en Perplexity durante su testimonio en el juicio antimonopolio contra Google en mayo. Cue explicó a los jurados que la industria se está desplazando de las búsquedas tradicionales en internet hacia herramientas basadas en inteligencia artificial, y describió un escenario en el que los motores de búsqueda de IA podrían superar rápidamente la oferta actual de Google. “Nos ha impresionado bastante lo que ha hecho Perplexity, así que hemos iniciado algunas conversaciones con ellos sobre su trabajo”, afirmó Cue, según Bloomberg News.

La startup, respaldada por Nvidia, ofrece herramientas de búsqueda basadas en inteligencia artificial que generan resúmenes de información para los usuarios, de manera similar a ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. La valoración de USD 14.000 millones alcanzada en su última ronda de financiación refleja el creciente interés y la confianza del mercado en su tecnología.

Mientras tanto, Apple enfrenta desafíos adicionales. Según una demanda colectiva presentada en un tribunal federal de San Francisco, la compañía habría minimizado el tiempo necesario para integrar funciones avanzadas de IA en Siri, lo que habría afectado las ventas del iPhone y el precio de sus acciones. La demanda busca una compensación no especificada para los accionistas que sufrieron pérdidas en el año que terminó el 9 de junio, según Reuters.

El futuro de la relación entre Apple y Perplexity dependerá de múltiples factores, incluidos los resultados del juicio antimonopolio contra Google, las negociaciones con Samsung y la evolución del mercado de inteligencia artificial. Por ahora, la posibilidad de una adquisición o asociación sigue abierta, mientras Apple busca consolidar su posición en la carrera global por la inteligencia artificial.