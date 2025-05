¿La inteligencia artificial podría marcar el fin de millones de empleos en 24 meses?: “El momento de actuar es ahora”

La inteligencia artificial ya no es promesa futura: está redefiniendo cómo se produce, se emprende y se toma decisiones a escala global (The Diary Of A CEO)

El avance de la inteligencia artificial (IA) y, en particular, de los agentes autónomos, está provocando una transformación profunda en el mundo laboral y en la sociedad. Según el pódcast The Diary of a CEO, hasta el 50% de los empleos actuales podrían desaparecer en los próximos años, en un escenario donde coexisten oportunidades inéditas y amenazas considerables.

Impacto económico y laboral: automatización y disrupción

La irrupción de la IA ya está reformulando la creación de empresas, la automatización de tareas y el acceso a la tecnología. Amjad Masad, fundador de Replit, explicó que su plataforma permite a cualquier persona, sin conocimientos técnicos, desarrollar aplicaciones y añadir funciones de IA en pocos minutos. Esta herramienta eliminó barreras técnicas, facilitando la conversión de ideas en software funcional.

Masad destacó que los agentes de IA, capaces de ejecutar tareas de forma autónoma, están ganando autonomía rápidamente: “Hoy operan durante 30 minutos; en siete meses, será una hora, y luego, días completos”. Esta evolución, según los participantes del pódcast, representa una disrupción histórica en múltiples sectores.

Daniel Priestley, emprendedor, compartió cómo fundó una empresa de software sin formación técnica, mientras que el propio podcast ya utiliza IA para crear y guionar contenidos con altos niveles de retención. “Publicamos videos con voces sintetizadas y guiones generados automáticamente”, explicó el presentador.

Herramientas autónomas reemplazan tareas humanas a una velocidad que obliga a repensar estructuras empresariales y modelos de productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos laborales y desigualdad

El desplazamiento de empleos es uno de los riesgos más inmediatos. “La IA amenaza al 50% de la fuerza laboral global”, advirtió Masad. Las tareas repetitivas, como atención al cliente, contabilidad o entrada de datos, son especialmente vulnerables. Empresas como Klarna ya reemplazaron a 700 agentes humanos por IA, que gestiona 2,3 millones de chats mensuales.

La automatización no afecta por igual a todos los grupos. Según el pódcast, el 80% de los trabajos ocupados por mujeres está en riesgo, frente al 50% en el caso de los hombres. A su vez, quienes solo poseen educación secundaria enfrentan un 80% de probabilidad de reemplazo, contra un 20% en los casos con título universitario. Esta brecha podría acentuar la desigualdad de género y educativa.

También se anticipa un fuerte impacto en el outsourcing. Millones de empleos en países como India y Filipinas podrían desaparecer, aunque algunos trabajadores ya migran hacia la capacitación de modelos de IA.

Miles de puestos en atención al cliente, contabilidad y tareas repetitivas ya están siendo reemplazados por sistemas automatizados, una tendencia que agrava desigualdades preexistentes por género y nivel educativo (Freepik)

Oportunidades y democratización tecnológica

A pesar de los desafíos, los expertos resaltaron el potencial igualador de la IA. “Por primera vez, el acceso a la oportunidad es igual para todos”, afirmó Masad.

Solo con el agente de Replit, desde septiembre se crearon tres millones de aplicaciones en lenguaje natural, 400.000 de las cuales ya funcionan como productos reales.

Priestley subrayó que pequeños equipos, que utilizan IA, pueden resolver problemas globales y generar valor a gran escala. “Nunca fue tan accesible crear y emprender”, señaló. En su visión, este es el momento menos competitivo para iniciar proyectos con estas tecnologías.

Consecuencias sociales y dilemas éticos

El pódcast también exploró los efectos sociales de esta transformación. Bret Weinstein, biólogo evolutivo, advirtió sobre la pérdida de propósito en un mundo sin trabajo tradicional. Profesiones prestigiosas, como la anestesiología, también podrían ser reemplazadas.

Esto, sumado al aumento de la soledad y la caída de la natalidad —como en Corea del Sur, donde la tasa es de 0,72 hijos por mujer— plantea desafíos profundos.

Además, surgen amenazas éticas: deepfakes, fraudes digitales, armas autónomas y vigilancia masiva. Masad alertó sobre la posibilidad de que grupos reducidos accedan a herramientas con gran capacidad de daño. Weinstein, por su parte, señaló que el potencial de daño supera ampliamente al del beneficio si no se regula adecuadamente.

Más allá del empleo, la expansión de la IA abre interrogantes sobre identidad, privacidad y propósito humano, al tiempo que multiplica los riesgos asociados a la vigilancia masiva y al uso de armas autónomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación y adaptación: claves para el futuro

Frente a la velocidad del cambio, la educación resulta crítica. Weinstein propuso formar individuos con una “caja de herramientas general”, capaces de adaptarse y pensar creativamente.

Masad y Priestley coincidieron en fomentar la formación de generalistas con alta agencia, preparados para coordinar herramientas digitales en escenarios dinámicos.

La tutoría personalizada mediante IA ya muestra eficacia. Masad relató que sus hijos utilizan IA para aprender de forma interactiva, mientras que Priestley abogó por modelos educativos centrados en la adaptación constante.

Frente a un escenario inestable, formar mentes flexibles y creativas será más valioso que seguir rutas profesionales tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visiones contrapuestas: optimismo y advertencias

Los expertos combinaron miradas esperanzadas y alertas. Masad defendió que la IA puede potenciar la creatividad humana. Priestley habló de una oportunidad histórica para crear valor.

Weinstein, en cambio, subrayó la magnitud del desafío: “Estamos en la transición más disruptiva de la historia humana”.

Para los participantes, la humanidad debe prepararse con urgencia. “El momento de actuar es ahora”, insistió Masad. Priestley cerró con un llamado a utilizar estas herramientas para crear valor y propósito: “Nunca tuvimos tanto poder transformador al alcance de la mano”.