Nintendo Switch 2 en Colombia: precio, preventas y fecha de lanzamiento

Colombia recibirá la nueva Nintendo Switch 2 el 5 de junio. (NINTENDO)

El próximo 5 de junio, Colombia será parte del lanzamiento mundial de la Nintendo Switch 2, la nueva consola híbrida de la firma japonesa que busca reforzar el éxito de su antecesora. Con más de 150 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su debut en 2017, la Nintendo Switch original se convirtió en un fenómeno global.

Su sucesora, sin abandonar la fórmula que la llevó a la cima, apuesta por mejoras técnicas, funciones ampliadas y un catálogo inicial ambicioso que incluye tanto clásicos mejorados como títulos inéditos.

Cuál será el precio y la fecha de lanzamiento de la Switch 2 en Colombia

Según anunció Nintendo, el precio de venta sugerido de la Nintendo Switch 2 en Colombia será de COP $2.859.900. También estará disponible un paquete especial que incluye la consola y el juego Mario Kart World, a un precio de COP $3.119.900. Las preventas comenzarán el 25 de abril en tiendas seleccionadas del país, mientras que el acceso general a la consola se habilitará el 5 de junio.

En cuanto a los videojuegos, Mario Kart World, título estrella del lanzamiento, tendrá un costo individual de COP $409.900. Por su parte, Donkey Kong Bananza, que se publicará el 17 de julio, se ofrecerá por COP $359.900.

Las características de la Switch 2 incluyen pantalla FullHD, HDR y frecuencia de hasta 120 Hz. (REUTERS/Isabel Infantes)

Cuáles son las novedades de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 presenta una serie de cambios sustanciales en comparación con la primera generación, aunque mantiene la esencia de consola híbrida que puede utilizarse en modo portátil, de sobremesa y en televisor. Entre los aspectos más destacados se encuentra su nueva pantalla LCD de 7,9 pulgadas, con resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles), frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y compatibilidad con HDR. Este panel, aunque no es OLED, proporciona una experiencia visual significativamente más fluida y detallada.

La consola tiene unas dimensiones de 272 x 116 x 13,9 mm y un peso de 534 gramos con los Joy-Con 2 acoplados, o 401 gramos sin ellos. Los nuevos controles Joy-Con incorporan un sistema de anclaje magnético, botones SL y SR de acero y más grandes, un joystick ampliado y un nuevo botón “C” que habilita la función GameChat, una herramienta de comunicación en tiempo real similar a Discord, exclusiva para suscriptores de Nintendo Switch Online.

Además, la consola amplía su almacenamiento interno a 256 GB, tecnología UFS, con posibilidad de expansión mediante tarjetas microSD Express. La batería de 5.220 mAh garantiza una autonomía que varía entre 2 y 6,5 horas, dependiendo del tipo de juego, y su tiempo de carga ronda las 3 horas.

Joy-Con 2 con botón GameChat y anclaje magnético destacan en la nueva consola. (REUTERS/Isabel Infantes)

Rendimiento gráfico y conectividad

Uno de los avances más notables es la capacidad gráfica de la consola. Gracias a un procesador desarrollado por NVIDIA, aunque sin especificaciones técnicas detalladas, la Switch 2 puede ejecutar juegos a resoluciones de hasta 4K a 60 FPS con HDR en modo televisor mediante su nuevo dock, que incluye un ventilador para controlar la temperatura interna. En modo portátil, permite resoluciones FullHD o hasta 1440p a 120 FPS.

La conectividad también da un salto, con soporte para WiFi 6, Bluetooth, dos puertos USB-C, micrófono integrado con cancelación de ruido y audio 3D espacial en juegos compatibles. También se incluye una ranura para tarjetas microSD y compatibilidad con cables de audio estándar de 3,5 mm.

Otra novedad es el modo ratón, que transforma los Joy-Con en dispositivos de puntero para juegos compatibles. El nuevo dock admite además la conexión de una webcam (vendida por separado) y se incorpora una base trasera ajustable para múltiples ángulos de uso.

La consola soporta gráficos 4K, HDR y audio 3D, compatible con WiFi 6 y Bluetooth. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Cuáles serán los juegos de lanzamiento de la Nintendo Switch 2

Mario Kart World será el título principal que acompañe el debut de la consola, pero la lista de juegos disponibles y próximos incluye nombres de alto perfil como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Borderlands 4, Donkey Kong Bananza, Hades II, Metroid Prime 4: Beyond y Final Fantasy VII Remake Intergrade, entre otros.

Una característica especialmente valorada será la retrocompatibilidad con juegos de la Switch original, aunque ciertas mejoras gráficas requerirán la adquisición de paquetes adicionales. Los nuevos cartuchos de juego, ahora de color rojo, mantienen el tamaño tradicional, pero cuentan con una mayor velocidad de lectura.

Además, se confirmó la llegada de títulos clásicos de Nintendo GameCube al ecosistema de Switch 2 mediante el servicio Nintendo Switch Online + Pase de Expansión. Desde el 5 de junio estarán disponibles F-Zero GX, Soulcalibur II y The Legend of Zelda: The Wind Waker, con la promesa de ampliación futura del catálogo. Estos juegos podrán disfrutarse con mejoras de resolución y la opción de guardar partidas en cualquier punto.