Seis cosas que debes saber para crear imágenes al estilo Ghibli en WhatsApp

Las imágenes generadas con Meta AI pueden descargarse y compartirse fácilmente desde WhatsApp. (Meta AI - Infobae)

La aplicación usa Meta AI para generar contenido y podemos pedirle que cree imágenes a partir de texto. Aunque para lograrlo con éxito debemos tener en cuenta una serie de factores que harán todo más sencillo.

Cómo crear una imagen al estilo Ghibli en WhatsApp

No es lo mismo que ChatGPT

Lo primero que debemos tener en cuenta es que Meta AI no tiene la misma función de replicar una imagen a estilo Ghibli. Esto es algo que agregó OpenAI en su chatbot y que desde Meta todavía no lo han integrado, por lo que los resultados no serán los mismos que aparecen en redes sociales.

Meta AI en WhatsApp permite crear imágenes estilo Ghibli a partir de texto con ciertos límites. (Meta AI - Infobae)

Lo que hace la inteligencia artificial que está en WhatsApp es tomar parte de ese estilo gráfica y generar la imagen que nosotros le pidamos, según la información proporcionada. Así que el resultado será algo muy parecido a lo que hace el estudio japonés, pero no una réplica tan parecida como lo logrado por ChatGPT.

No se pueden agregar imágenes propias

Este es otro punto fundamental. La viralidad de este contenido se dio porque las personas tomaban una foto de su galería y la convertían al estilo Ghibli. En WhatsApp esto no es posible, principalmente porque Meta AI no da la opción de agregar una foto que tengamos almacenada en el dispositivo, para que el modelo la procese y desde ahí genere un contenido nuevo.

En este caso lo que podemos hacer es pedirle que cree una imagen desde cero, con los detalles que nosotros le demos. Por ejemplo, generar la imagen de un gato acostado en el sillón o de una familia sonriendo al frente de su casa. Pero nunca aparecerá nuestro rostro.

Generar imágenes desde cero en WhatsApp requiere descripciones detalladas, ya que no procesa fotos personales. (Facebook)

No reconoce nuestra imagen de perfil

Es algo que está ligado a lo anterior. La IA que está en WhatsApp solo es capaz de obedecer lo que se le pide dentro de la caja de texto, por lo que no tiene la capacidad de procesar datos más allá de ese espacio, como por ejemplo saber nuestra foto de perfil o cómo es nuestro rostro.

La clave está en un buen prompt

El prompt es la instrucción o solicitud que le damos a la inteligencia artificial. En este caso tiene mucho valor, porque al no entender datos previos, como una imagen que adjuntemos, debemos ser muy detallados con el contenido que queremos generar.

En este ejemplo le pedí a Meta AI la creación de una criatura de la mitología sudamericana y luego (ante el mal resultado) le solicite que lo volviera a intentar, el resultado fue una imagen que no tenía sentido dentro de la conversación.

Meta AI en WhatsApp permite crear imágenes estilo Ghibli a partir de texto con ciertos límites. (Meta AI - Infobae)

Por otro lado, cuando le di los detalles específicos de crear la imagen de una pareja paseando cerca de un lago y que tuviera el estilo Ghibli (algo que siempre se debe poner), el resultado fue mucho mejor y más acercado a lo que hace el estudio japonés (como se ve en la imagen de arriba).

No compartir datos personales

Para evitar exponer nuestra información ante estos sistemas y en redes sociales, lo mejor es nunca agregar información personal para la generación de imágenes, como direcciones, datos financieros, números de identificación o celular o correos electrónicos. Nada de eso es necesario para la creación de la imagen y no aportará ninguna diferencia positiva.

Compartir y descargar las imágenes

Todo el contenido que generemos dentro del chat de Meta AI en WhatsApp es posible descargarlo y compartirlo. Una vez la IA crea una imagen, la guarda automáticamente en el dispositivo. Además, se podrá reenviar o compartir en un estado como cualquier otra fotografía dentro de la plataforma.