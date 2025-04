Estas son las palabras que más usan los políticos para evitar responder una pregunta, según la IA

Las evasiones pueden ser totales, cuando no se responde nada, o parciales, cuando se elude el núcleo de la pregunta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los políticos no siempre responden de forma directa y suelen desviar las preguntas con generalidades o cambios de tema. Esta práctica es antigua y conocida, sin embargo, la inteligencia artificial permite identificar con mayor precisión las palabras que emplean para hacerlo.

Un análisis basado en inteligencia artificial identificó un conjunto de expresiones recurrentes en el discurso político que funcionan como mecanismos de evasión. Estas estructuras verbales aparecen con frecuencia cuando un político evita responder el contenido específico de una pregunta. En lugar de hacerlo, emplea fórmulas que diluyen, postergan o desvían el eje del interrogante.

Entre las expresiones más comunes detectadas en este tipo de respuestas figuran:

“Gracias por la pregunta.”

“Eso es algo que estamos analizando.”

“Lo que la gente quiere saber en realidad es…”

“Permítame explicarlo en contexto.”

“Lo importante en este momento es…”

“Antes de entrar en ese tema…”

“Estamos comprometidos con la solución, y en ese sentido…”

Estas frases no constituyen en sí mismas una falsedad. Funcionan como mecanismos de control discursivo que permiten reformular el encuadre de la conversación, desplazar el foco de atención o introducir una narrativa propia, independientemente del contenido del cuestionamiento.

El uso de estas expresiones puede clasificarse en dos tipos de evasión: total o parcial. La evasión total se da cuando el orador no aborda en ningún momento la pregunta que se le formuló.

La evasión parcial, en cambio, aparece cuando se ofrece una respuesta tangencial o incompleta, en ocasiones con información general o contextual, pero sin responder al núcleo de lo preguntado.

Este comportamiento se presenta en múltiples contextos institucionales. En el ámbito parlamentario, por ejemplo, es frecuente que un funcionario desvíe una pregunta directa apelando a la situación general del país, a la gestión de administraciones anteriores o a la supuesta falta de comprensión del tema por parte del interlocutor.

En entrevistas o ruedas de prensa, las evasiones adoptan formas más elaboradas, a menudo iniciadas con frases de cortesía o agradecimiento, seguidas por explicaciones extensas que no siempre contienen una respuesta directa.

Estas fórmulas evasivas varían según el idioma y el contexto político, pero se mantienen funcionalmente similares.

En inglés, expresiones como “That’s a great question,” “Let me be clear,” o “We are looking into that” cumplen el mismo rol de redirección o dilación. En ambos casos, el objetivo es reorganizar el campo discursivo sin confrontar de forma explícita lo planteado por el interlocutor.

La repetición sistemática de estas estructuras en el discurso político no responde a la improvisación. Su uso forma parte de una lógica comunicacional donde la gestión del lenguaje cumple una función estratégica. La evasión no es necesariamente sinónimo de ocultamiento, pero sí una forma de establecer los términos en que se conduce una conversación pública.

Estas estrategias no son exclusivas de un sector político o ideológico. La evasión aparece en voces oficialistas y opositoras, en el discurso de gobiernos locales y nacionales, y en las intervenciones de funcionarios electos o designados. Tampoco se limita a un nivel jerárquico específico: se registra en declaraciones de ministros, legisladores, voceros y jefes de Estado.

La comprensión de estos patrones resulta relevante para quienes siguen la política desde fuera del ámbito institucional. Reconocer cuándo una pregunta ha sido evadida permite evaluar con mayor claridad el tipo de información que se ofrece al público y el grado de rendición de cuentas presente en una intervención.

Para este artículo, se procesaron más de 300 horas de intervenciones públicas de funcionarios de alto nivel de habla hispana e inglesa entre 2015 y 2024. El conjunto de datos incluyó entrevistas televisivas, sesiones legislativas y ruedas de prensa. La selección de fragmentos se centró en momentos en que los políticos eran cuestionados por periodistas o por otros miembros de los poderes públicos.