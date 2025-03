El estilo Ghibli hizo colapsar a ChatGPT y ya no se pueden crear imágenes en cuentas gratuitas

Algunos usuarios han recreado la imagen de Messi, tras ganar la Copa Mundial de Catar en 2022. 8Creado con ChatGPT)

OpenAI suspendió temporalmente la función de generación de imágenes por inteligencia artificial (IA) en la versión gratuita de ChatGPT, tras un incremento significativo en la demanda de esta herramienta, especialmente luego de la viralización de un estilo inspirado en las películas del estudio de animación japonés Studio Ghibli.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es una plataforma basada en IA que permite generar texto e imágenes a partir de indicaciones escritas. Desde su integración de herramientas visuales, los usuarios han podido crear ilustraciones a partir de comandos simples.

La función se popularizó ampliamente tras una demostración en la que el CEO de OpenAI, Sam Altman, presentó la capacidad de transformar imágenes en ilustraciones con una estética similar a la de las producciones de Studio Ghibli.

Muchos usuarios están utilizando esta función de IA para ilustrar películas conocidas, como El Padrino, en versión de Studios Ghibli. (Creado con ChatGPT)

Durante dicha presentación, Altman mostró cómo el sistema puede modificar una fotografía a partir del siguiente comando: “Toma esta imagen y rehácela al estilo Ghibli”. Este tipo de generación se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde miles de usuarios empezaron a compartir versiones animadas de personajes públicos, eventos históricos y escenas de películas recreadas con esta estética.

Inicialmente, el CEO de OpenAI, Sam Altman, expresó en su cuenta de X: “Es muy divertido ver a la gente disfrutar de las imágenes en ChatGPT. Pero nuestras GPU se están derritiendo. Vamos a introducir temporalmente algunos límites de uso mientras trabajamos en hacer que sea más eficiente. ¡Esperamos que no sea por mucho tiempo!”.

Posteriormente, frente al aumento del uso de esta herramienta, OpenAI decidió limitar su disponibilidad. Ahora, los usuarios que acceden a ChatGPT sin pagar una suscripción ya no podrán utilizar la función de generación de imágenes.

Según comunicó Altman en su cuenta oficial en X, “las imágenes en ChatGPT son mucho más populares de lo que esperábamos (y teníamos expectativas bastante altas). Lamentablemente, el lanzamiento en el nivel gratuito se retrasará por un tiempo”.

La función a ilustrado momentos como la final del torneo de tenis de Montecarlo 2007, entre Nadal y Federer. (Creado con ChatGPT)

Aunque no se informó una fecha específica para el restablecimiento de la herramienta en su versión gratuita, OpenAI mantiene su funcionalidad para quienes estén suscritos al plan pago, el cual incluye acceso a GPT-4 y otras prestaciones avanzadas. La empresa no ha especificado si se implementarán nuevos límites o condiciones en futuras versiones abiertas al público general.

Generación de imágenes con IA

La generación de imágenes mediante inteligencia artificial forma parte de un sector en crecimiento dentro del desarrollo de modelos generativos. Estas herramientas permiten crear contenido visual a partir de descripciones escritas, lo cual ha sido aprovechado en ámbitos como el diseño gráfico, la educación, la publicidad y la comunicación digital.

Además de la función integrada en ChatGPT, existen otras plataformas que ofrecen servicios similares. Entre las más conocidas se encuentran Midjourney, una herramienta que opera principalmente desde Discord y se especializa en imágenes con alto nivel de detalle visual; DALL·E, también desarrollada por OpenAI y enfocada en ilustraciones creativas; y Stable Diffusion, un modelo de código abierto que permite a los usuarios experimentar con resultados personalizados.

La icónica fotografía de la pelea entre Mohammad Ali y Sonny Liston también ha sido recreada por esta función de OpenAI (Creado con ChatGPT)

Estas herramientas utilizan redes neuronales entrenadas con grandes volúmenes de imágenes y texto, lo que les permite interpretar descripciones en lenguaje natural y transformarlas en composiciones visuales. Sin embargo, su creciente uso también ha generado debates sobre derechos de autor, ética en la representación de imágenes y el impacto sobre profesiones vinculadas al arte y al diseño.

En el caso de ChatGPT, la popularización de la función visual coincidió con el auge del llamado “estilo Ghibli”, basado en los trabajos del estudio japonés fundado por Hayao Miyazaki. Este tipo de contenido se caracteriza por una paleta de colores suaves, fondos naturales y personajes de apariencia infantil o fantástica, lo que contribuyó a su rápida adopción por parte de usuarios de redes sociales.

Hasta el momento, Altman no ha confirmado cuándo volverá a estar disponible la función para usuarios no suscriptores. La empresa no ha informado si la suspensión responde únicamente a razones de infraestructura técnica o si evalúa incorporar nuevas políticas para el uso gratuito del generador de imágenes.