Sony reduce el precio de PlayStation VR2: este es el descuento después de dos años en el mercado

Sony anunció que el PlayStation VR2, el casco de realidad virtual diseñado para la PlayStation 5, será más accesible a partir de marzo gracias a una rebaja permanente en su precio. La firma japonesa indicó que la disponibilidad variará según el mercado.

La reducción será de 150 dólares o euros en los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que en el Reino Unido el descuento será de 130 libras esterlinas. Este cambio representa la primera disminución de precio desde su lanzamiento en febrero de 2023, cuando el dispositivo debutó con un costo de 549.99 dólares (599.99 euros) .

Con esta modificación, el precio del PlayStation VR2 se ajustará a 399.99 dólares en Estados Unidos, 449.99 euros en Europa y 399.99 libras esterlinas en el Reino Unido (anteriormente se se ofrecía por 529.99 £). Además, el descuento también se aplicará al paquete que incluye el juego Horizon Call of the Mountain, que ahora costará 449.99 euros, una reducción significativa respecto a los 649.99 euros que se cobraban anteriormente.

Sony no proporcionó detalles específicos sobre las razones de la rebaja, destacando únicamente que es un “momento fantástico” para adentrarse en la realidad virtual. No obstante, la medida podría estar vinculada al desempeño comercial del dispositivo, que no ha cumplido con las expectativas iniciales de la compañía.

Desde su lanzamiento, el PlayStation VR2 ha sido elogiado por su desempeño técnico, pero su elevado precio fue objeto de críticas por parte de los consumidores. En comparación, el casco de realidad virtual era incluso más caro que la PS5 Slim con lectora de discos, cuyo precio es de 499.99 dólares.

Según reportes previos, Sony esperaba vender 2 millones de unidades del dispositivo durante su primer trimestre en el mercado, pero las reservas iniciales estuvieron muy por debajo de esa cifra, lo que llevó a la empresa a reducir la producción.

En marzo de 2024, se informó que la fabricación del PlayStation VR2 se había detenido temporalmente debido a un exceso de inventario. Este contexto sugiere que la rebaja de precio podría ser un intento de impulsar las ventas y reducir las unidades acumuladas en los almacenes.

Además, Sony no vende los mandos del PlayStation VR2 de manera independiente, por lo que la rebaja del precio del paquete completo podría estar orientada a atraer a nuevos usuarios interesados en esta posible funcionalidad.

Otro aspecto que podría estar relacionado con esta decisión es el rumor de que los mandos del PlayStation VR2 serán compatibles con el Apple Vision Pro, el dispositivo de realidad mixta de Apple. Esta compatibilidad podría llegar mediante una actualización del sistema operativo visionOS de Apple, prevista para este mismo año.

El recorte en el precio del PlayStation VR2 llega en un momento en el que la industria de la realidad virtual enfrenta desafíos significativos. A pesar de los avances tecnológicos, los dispositivos de realidad virtual no han logrado una adopción masiva, en parte debido a los altos costos asociados y a la falta de contenido que justifique la inversión para muchos consumidores.

Con esta rebaja, Sony podría posicionarse de manera más competitiva en un mercado que incluye a rivales como Meta, con sus cascos Quest, y el mencionado Apple Vision Pro, que se espera que amplíe las posibilidades de la realidad mixta.

Disponibilidad y expectativas futuras

Aunque la rebaja de precio es una medida significativa, Sony advirtió que la disponibilidad del PlayStation VR2 con su nuevo costo podría variar según la región. Esto podría deberse a factores logísticos o a la necesidad de agotar el inventario existente en ciertos mercados antes de implementar los nuevos precios.

En el futuro será interesante analizar si esta decisión logra cambiar la percepción del producto entre los consumidores y si contribuye a alcanzar los objetivos comerciales que Sony se planteó inicialmente. Por ahora, el recorte de precio representa una oportunidad para que más jugadores accedan a la experiencia de realidad virtual que ofrece el PlayStation VR2, un dispositivo que, pese a sus dificultades en ventas, ha sido reconocido por su calidad técnica.