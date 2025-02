PlayStation Plus: estos son los juegos de regalo para marzo de 2025 en PS4 y PS5

PlayStation Plus anuncia tres juegos disponibles para marzo de 2025: Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. (PlayStation)

PlayStation Plus ha dado a conocer los títulos que estarán disponibles para descargar durante el tercer mes de 2025. A partir del 4 de marzo, los suscriptores del servicio en cualquier nivel (Essential, Extra y Premium) podrán acceder a tres juegos sin costo adicional: Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Estos títulos se unen a una oferta más amplia que incluye otros juegos dentro de los niveles Extra y Premium de PlayStation Plus, y estarán disponibles para descargar hasta el 1 de abril.

Cuáles son los juegos de regalo en PlayStation Plus para marzo de 2025

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Dragon Age: The Veilguard promete una inmersión profunda en el universo de Thedas, un continente lleno de historia y magia. Este título es una adición importante para los fanáticos de los RPG, ofreciendo una narrativa cargada de decisiones y un mundo por explorar.

Los jugadores asumen el papel de Rook, un héroe con la responsabilidad de liderar la Guardía del Velo, una organización destinada a proteger a la humanidad de los peligros sobrenaturales. Sin embargo, esta misión no es sencilla, pues dos antiguos dioses corruptos han escapado de su prisión tras siglos de oscuridad.

Dragon Age: The Veilguard llega exclusivamente a PS5 con una narrativa profunda y decisiones cruciales. (PlayStation)

En Dragon Age: The Veilguard, los jugadores deberán formar y dirigir un equipo compuesto por siete miembros, cada uno con su propia historia y habilidades. La libertad de elección es uno de los puntos clave de este RPG, permitiendo que los jugadores decidan cómo abordar los conflictos y a quiénes reclutar en su misión.

Este título, disponible solo para PS5, combina un combate táctico con elementos de exploración y toma de decisiones, características que han hecho famosa la saga Dragon Age.

Sonic Colors: Ultimate | PS4

El icónico Sonic regresa en su versión más completa con Sonic Colors: Ultimate, un juego de plataformas que llega con gráficos mejorados y nuevas características. En este título, Sonic debe enfrentarse al malvado Dr. Eggman, quien ha construido un parque de atracciones interestelar, usando a los alienígenas llamados “Wisps” para alimentar su maquinaria. Como es habitual en la saga, Sonic utiliza su increíble velocidad para liberarlos y adquirir poderes especiales.

Sonic Colors: Ultimate entrega acción veloz y gráficos mejorados en PS4 para enfrentar a Dr. Eggman. (PlayStation)

Con la premisa clásica de rapidez y acción, Sonic Colors: Ultimate presenta una jugabilidad fluida y adictiva, además de una serie de mundos llenos de obstáculos y trampas. El juego incluye mejoras gráficas, un nuevo modo de juego y funciones adicionales que mejoran la experiencia general.

Aunque originalmente lanzado para consolas anteriores, esta versión mejorada está disponible para PS4 y se convierte en una excelente opción para los fanáticos del erizo más veloz del mundo.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

Los nostálgicos y los nuevos jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de una de las colecciones más esperadas de la historia de los videojuegos retro. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection reúne 13 títulos clásicos de las Tortugas Ninja de Konami, juegos que marcaron una era dorada para los videojuegos de arcade y consolas de 8 y 16 bits.

Desde su lanzamiento en la década de los 80 hasta los 90, estos juegos se convirtieron en un fenómeno cultural, y ahora estarán disponibles en una edición remasterizada que incluye una serie de características mejoradas.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection reúne 13 títulos clásicos de las Tortugas Ninja en versiones remasterizadas para PS4 y PS5. (PlayStation)

Entre los juegos que se incluyen en esta colección se encuentran títulos como Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, uno de los más emblemáticos, y otros que permitieron a los jugadores asumir el control de las famosas tortugas en su lucha contra el malvado Clan del Pie.

Esta colección añade opciones modernas como partidas online y en local para algunos de los títulos, la posibilidad de guardar en cualquier momento, rebobinar para corregir errores y acceso a contenido adicional como arte conceptual y videos de la época.

Fechas clave y última oportunidad para los juegos de febrero

Los tres títulos estarán disponibles para ser descargados por los suscriptores de PlayStation Plus desde el 4 de marzo hasta el 31 de marzo. Los usuarios tienen todo el mes para reclamarlos y añadirlos de forma permanente a su biblioteca.

Es importante señalar que aquellos que aún no han reclamado los juegos de febrero, como Payday 3, High on Life y Pac-Man World Re-Pac, tienen hasta el 3 de marzo para hacerlo, antes de que estos dejen de estar disponibles para su descarga.