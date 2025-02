Qué significa la visualización única en WhatsApp y cómo activarla en tu celular

Con nueva opción de visualización única en WhatsApp, tus fotos, videos y mensajes de voz desaparecerán automáticamente después de ser vistos, mejorando la privacidad y seguridad de tus archivos multimedia - (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea mundialmente reconocida, tiene funciones diseñadas para mejorar la privacidad y seguridad de sus usuarios.

Una de las más llamativas es la opción de visualización única, una característica que permite enviar fotos, videos y mensajes de voz que desaparecen una vez que el destinatario los ha visto. Esta función, que ya está disponible para todos los usuarios, aporta un nivel adicional de control sobre la privacidad de los archivos multimedia que compartimos a través de la plataforma.

La visualización única permite que los archivos enviados desaparezcan después de ser vistos, evitando que queden almacenados en la galería o en los servidores del destinatario.

WhatsApp introduce la visualización única, una función que asegura que tus fotos y videos se eliminen del chat después de ser visualizados, sin dejar rastro en la galería del destinatario - (WhatsApp)

Cómo sirve la visualización única

Cuando envías un archivo multimedia, como una foto, un video o un mensaje de voz con la opción de visualización única activada, el contenido solo puede ser visto una vez por el destinatario.

Esto significa que, una vez abierto el archivo, desaparece del chat y no puede volver a ser consultado. Para activar esta opción, deberás seleccionar la opción de “visualización única” antes de enviar cualquier archivo multimedia.

Además, es importante tener en cuenta que, para saber si tu destinatario ha abierto el archivo, debes asegurarte de que tenga habilitadas las confirmaciones de lectura. De lo contrario, no recibirás una notificación de si la foto, video o mensaje de voz fue visualizado.

Una vez que envíes una foto, video o mensaje de voz de visualización única, no podrás volver a verlo - crédito WhatsApp

Cómo activar la visualización única en mi smartphone

Pasos para activar la visualización única en WhatsApp

Activar la función de visualización única en WhatsApp es un proceso bastante sencillo. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

Abre WhatsApp en tu celular. Accede a la conversación en la que deseas enviar un archivo multimedia. En la parte inferior, selecciona el ícono de adjuntar (el clip). Elige la foto, video o mensaje de voz que deseas enviar. Antes de presionar enviar, verás un ícono en forma de 1 en un círculo, que indica la opción de visualización única. Actívala tocando ese ícono. Finalmente, envía el archivo. Una vez enviado, el destinatario podrá abrirlo solo una vez antes de que desaparezca.

Qué sucede después de enviar un archivo multimedia con visualización única

WhatsApp presenta la función de visualización única, los archivos desaparecen tras verlos - (WhatsApp)

Una de las ventajas más destacadas de esta función es que los archivos enviados no se guardarán en la galería del destinatario. Esto significa que, aunque recibas una foto o video de alguien, no quedará almacenado en tu aplicación de Fotos ni en la galería de tu dispositivo.

Además, no se puede hacer una captura de pantalla del archivo multimedia de visualización única, lo que reduce el riesgo de que se compartan sin tu consentimiento.

Si el destinatario desea reportar el archivo que ha recibido, WhatsApp almacenará ese contenido temporalmente en sus servidores para su revisión. Sin embargo, este archivo no permanecerá en la conversación después de que haya sido abierto.

Qué precauciones debo tener

Aunque la visualización única proporciona un nivel extra de privacidad, es importante tener en cuenta algunas limitaciones y precauciones. Aunque los archivos no se almacenan en la galería del destinatario, existe la posibilidad de que el contenido sea grabado o capturado con otro dispositivo. Esto significa que, aunque WhatsApp no permita tomar capturas de pantalla, el destinatario aún podría hacer una foto o grabar la pantalla del dispositivo.

Además, los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse desde copias de seguridad, pero solo si el archivo no ha sido abierto en el momento de la creación de la copia de seguridad. Si el contenido fue abierto, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá ser restaurado.

Es fundamental recordar que esta opción de privacidad solo se aplica a los mensajes enviados con visualización única. Si decides enviar archivos multimedia sin esta opción activada, el destinatario podrá guardarlos, compartirlos o reenviarlos sin restricciones.