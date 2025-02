Por qué no debes instalar versiones no oficiales de WhatsApp y cuáles son sus riesgos

La plataforma cuenta con varias barreras que protegen la información almacenada. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

En los últimos años ha surgido una creciente oferta de versiones no oficiales de WhatsApp, muchas de ellas disponibles a través de sitios de terceros o tiendas de aplicaciones alternativas. Estas versiones prometen nuevas funciones o personalización avanzada, lo que atrae a un segmento de usuarios que busca características que no están disponibles en la aplicación oficial.

No obstante, estas versiones no cuentan con el respaldo de WhatsApp y representan un riesgo importante para la privacidad y seguridad de los usuarios. Instalar una versión no oficial de WhatsApp puede comprometer la integridad de los datos y la de los contactos.

De acuerdo con WhatsApp, el uso de aplicaciones de terceros está en contra de sus Condiciones de servicio, y aunque puedan ofrecer funciones adicionales, estas versiones pueden poner en peligro la privacidad del usuario y exponerlo a vulnerabilidades que los desarrolladores oficiales ya han corregido en su versión legítima.

Por qué las aplicaciones fraudulentas de WhatsApp ponen en riesgo la privacidad

Terceros crean estas aplicaciones con fines maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones no oficiales de WhatsApp son aplicaciones creadas por desarrolladores ajenos a la empresa matriz y no están sujetas a los estándares de seguridad implementados por WhatsApp.

Estas aplicaciones suelen contener malware diseñado para robar información sensible, como contraseñas, números de teléfono y mensajes privados. Además, al no estar verificadas, no existe ninguna garantía de que tus datos estén siendo protegidos de manera adecuada.

Un caso claro de este riesgo es la posibilidad de que estas aplicaciones no oficiales reenvíen información a servidores de terceros, lo que podría comprometer la privacidad de las conversaciones y los archivos compartidos.

La aplicación oficial de WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo para asegurar que solo los participantes de una conversación puedan leer los mensajes, pero las versiones no verificadas pueden no contar con estas medidas, exponiendo los datos a posibles filtraciones.

Qué medidas puede tomar WhatsApp con aquellos que usan apps falsas

WhatsApp puede tomar medidas drásticas contra loas infractores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp es muy claro en su política: el uso de aplicaciones no oficiales puede llevar a la suspensión temporal o definitiva de la cuenta. Esto sucede porque la plataforma no puede verificar la seguridad ni la integridad de las aplicaciones no oficiales, lo que va en contra de las normas del servicio.

En algunos casos, el uso de estas versiones modificadas puede ser detectado por WhatsApp, lo que resulta en bloqueos automáticos de la cuenta. Cuando se utiliza una versión no oficial, la plataforma no puede garantizar que las comunicaciones se manejen de manera segura, así que la empresa decide aplicar sanciones como la suspensión de la cuenta.

En situaciones extremas, la cuenta podría ser bloqueada de manera permanente, lo que significaría la pérdida definitiva de los mensajes, contactos y archivos almacenados en la aplicación.

Qué impacto puede causar el malware presente en estas apps

Un virus puede tomar el control de los dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El malware es uno de los principales peligros asociados con las aplicaciones falsas de WhatsApp. Estos programas maliciosos, que se incluyen en muchas de las versiones modificadas de la app, pueden robar datos personales, grabar conversaciones e incluso acceder al sistema de archivos del dispositivo.

Además de robar información sensible, el malware puede también dañar el dispositivo, ralentizar su funcionamiento o incluso inutilizarlo. Esto puede ser grave si el malware se propaga a otras aplicaciones y sistemas dentro del teléfono, afectando su rendimiento y comprometiendo su seguridad general.

Por qué se debe desconfiar de funciones personalizadas de apps de terceros

Las versiones no oficiales de WhatsApp suelen atraer a los usuarios mediante la promesa de características adicionales, como la personalización de la interfaz o la posibilidad de usar varias cuentas al mismo tiempo.

Los datos quedan expuestos a muchos peligros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, estas funciones adicionales vienen con un alto precio en términos de seguridad. En muchos casos, las funciones ofrecidas no están bien implementadas, lo que podría derivar en fallos de la aplicación o en la pérdida de datos importantes.

Estas modificaciones pueden interferir con el funcionamiento básico de WhatsApp, como el envío y la recepción de mensajes, y también pueden generar incompatibilidades con las actualizaciones oficiales de la aplicación.

A largo plazo, confiar en funciones no verificadas puede resultar más problemático que beneficioso, porque podrían poner en peligro la estabilidad y seguridad del dispositivo.