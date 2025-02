Cómo eliminar Meta AI de tu lista de chats en WhatsApp sin complicaciones

WhatsApp no tiene opción de desactivar esta herramienta, ya que está integrada dentro de la aplicación. (Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta omnipresente en diversas plataformas digitales, y WhatsApp no es la excepción. Sin embargo, algunos usuarios no se sienten cómodos con esta herramienta y preferirían que desapareciera de su interfaz. Aunque Meta AI no se puede desactivar completamente, estos consejos ayudarán a minimizar su influencia en Whatsapp.

Desde el año pasado, la función Meta AI fue incorporada en la app, permitiendo a los usuarios interactuar con un sistema de inteligencia artificial para resolver dudas o incluso generar imágenes. Sin embargo, esta implementación se realizó de manera unilateral, sin consultar a los usuarios, lo que ha generado inquietudes entre quienes prefieren no utilizar esta tecnología.

Meta AI aparece como un contacto más en la lista de chats de WhatsApp, identificado por un círculo azul. Para muchos usuarios, esta presencia resulta intrusiva o innecesaria, lo que ha llevado a buscar formas de minimizar su impacto.

Meta AI fue introducido a Whatsapp de manera unilateral. REUTERS/Manuel Orbegozo

Aunque en Europa es posible desactivar completamente esta función debido a regulaciones más estrictas, en otros lugares solo se puede optar por eliminar la conversación para evitar interacciones no deseadas.

Pasos para minimizar Meta AI en WhatsApp

Los usuarios interesados en reducir la presencia de Meta AI en la aplicación deben seguir los siguientes pasos:

Abrir el chat de Meta AI en WhatsApp. Acceder al menú de opciones tocando los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del dispositivo). Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirmar la acción para completar el proceso.

Aunque en Europa es posible eliminar esta función, en las otras regiones solo se puede minimizar su infliencia en la app. REUTERS/Yves Herman

Una vez realizado este procedimiento, Meta AI dejará de aparecer como un contacto visible en la lista de chats y no enviará mensajes automáticos. Sin embargo, si en algún momento el usuario desea volver a interactuar con esta herramienta, puede buscar su nombre en la lista de contactos o iniciar una nueva conversación desde la barra de búsqueda.

Razones para considerar desactivar Meta AI

Aunque la inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios, como la automatización de tareas y la generación de contenido, también plantea preocupaciones que han llevado a algunos usuarios a cuestionar su uso. Estas inquietudes abarcan desde aspectos éticos hasta impactos ambientales y sociales.

A continuación, se presentan cinco razones principales por las que algunos usuarios optan por minimizar o evitar el uso de Meta AI:

Impacto ambiental: el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial requiere un consumo energético significativo. Se estima que generar una sola imagen mediante un modelo de IA puede consumir tanta energía como media carga de un teléfono inteligente. Si se generan 1.000 imágenes, el consumo equivale a la carga completa de 522 dispositivos. Este alto consumo energético plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad de estas tecnologías. Falta de precisión en los datos: aunque Meta AI puede ser útil para responder preguntas, no siempre garantiza la veracidad de la información proporcionada. En algunos casos, el sistema puede ofrecer datos incorrectos o incluso inventados, lo que representa un riesgo, especialmente en temas sensibles como la salud. Distracciones adicionales: WhatsApp ya es una plataforma que facilita la comunicación constante, pero también puede convertirse en una fuente de distracción. La incorporación de Meta AI añade una nueva herramienta que, según el medio, podría desviar la atención de tareas importantes, sumándose a otras plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Limitaciones creativas: aunque muchos usuarios recurren a la inteligencia artificial como una herramienta para fomentar la creatividad, las respuestas y contenidos generados suelen seguir patrones predefinidos. Esto puede resultar en textos e imágenes con un estilo uniforme y predecible, lo que limita la originalidad y la diversidad creativa. Reducción de la curiosidad humana: al ofrecer respuestas rápidas y simplificadas, la inteligencia artificial podría desincentivar la búsqueda activa de conocimiento. Según el medio, esta tendencia podría tener un impacto negativo en la profundidad de los debates y en el desarrollo intelectual, especialmente entre estudiantes y personas en procesos educativos.

Algunos cuestionan el uso de las IA por su consumo ambiental y su impacto en la creatividad humana. (Yuri Arcurs)

Privacidad y seguridad

Una de las principales preocupaciones asociadas al uso de Meta AI es la privacidad. Aunque WhatsApp asegura que sus chats están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, lo que impide que la empresa lea o analice los mensajes, algunos usuarios siguen siendo escépticos.

En este contexto, la decisión de minimizar o desactivar Meta AI en WhatsApp depende de las prioridades y preocupaciones individuales de cada usuario. Mientras algunos valoran las ventajas que ofrece esta tecnología, otros prefieren limitar su uso para proteger su privacidad, reducir distracciones o evitar impactos ambientales.