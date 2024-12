Google frente a la próxima década: IA, alianzas estratégicas y el desafío de la búsqueda avanzada

Sundar Pichai, CEO de Google, se sientó con Andrew Ross Sorkin para hablar de innovación, inteligencia artificial y su visión del futuro de la empresa (The New York Times)

“Me encantaría hacer una comparación lado a lado de los modelos propios de Microsoft y nuestros modelos cualquier día, en cualquier momento; están usando modelos de otros”. La frase de Sundar Pichai, pronunciada en el escenario del DealBook Summit 2024, deja claro el clima competitivo en el que se mueven hoy las grandes tecnológicas.

En una conversación moderada por el periodista Andrew Ross Sorkin para el evento de The New York Times, el CEO de Alphabet Inc. y Google aborda el presente y el futuro de la Inteligencia Artificial, el complejo entorno regulatorio y las presiones antimonopolio que enfrenta la compañía, así como la transformación de la búsqueda online. “Estamos en las primeras fases de un cambio profundo”, afirmó, subrayando que, en esta carrera, por el liderazgo, la investigación, las alianzas estratégicas y las licencias de contenido definen el ritmo al que se mueve el mercado.

Con ingresos anuales de más de 307 mil millones de dólares y una posición dominante en áreas clave, Google se prepara para una década donde la IA, la adecuación a nuevas regulaciones y la redefinición del modelo de negocio serán decisivas.

La visión de la IA y la feroz competencia global

Al abordar el futuro de la Inteligencia Artificial, Sundar Pichai ofrece una mirada privilegiada. Como líder de Alphabet y Google, observa un ecosistema en plena efervescencia, donde gigantes como Microsoft, OpenAI, Meta, Apple y otros laboratorios de vanguardia se disputan el dominio de una tecnología que promete transformar la vida de millones. La competencia no se reduce a quién llegó primero, sino a quien sabrá mantenerse en la cima cuando la complejidad técnica crezca y la innovación requiera verdaderos avances de fondo.

Con firmeza, el CEO de Google responde a una comparación planteada por Microsoft: “Me encantaría hacer una comparación lado a lado de los propios modelos de Microsoft y nuestros modelos, cualquier día, a cualquier hora; ellos están usando los modelos de otra compañía”.

Inmediatamente matiza: “No, no, no. Les tengo mucho respeto a ellos y a su equipo”, enfatizando que la admiración no excluye la competencia directa. Para Pichai, en esta generación inicial de grandes modelos de lenguaje, solo unas pocas empresas han logrado ascender al vértice: “En la generación actual de modelos de lenguaje, aproximadamente unas pocas empresas han convergido en la cima”.

Sin embargo, lo verdaderamente importante es el futuro: “El progreso se volverá más difícil. La fruta de más fácil acceso ya se terminó”. Para alcanzar la siguiente etapa, ya no bastará con sumar más capacidad de cómputo; harán falta innovaciones más profundas, “estamos comprometidos a mantenernos en la vanguardia en este ámbito”.

Sundar Pichai resalta la posición de Google en inteligencia artificial, enfrentando a la competencia con Microsoft. (The New York Times)

En este entorno, Pichai recuerda que Google no solo investiga IA, sino que la integra en todos sus productos, desde su motor de búsqueda hasta YouTube y Android, acompañando a millones de desarrolladores: “Somos la compañía más citada en el campo de la IA, la más citada a nivel institucional en el mundo… Estamos comprometidos a ser punta de lanza en este campo”. La magnitud del desafío queda clara cuando el CEO afirma: “Es un error pensar que para la tecnología más profunda en la que trabajará la humanidad no habrá un puñado de empresas involucradas”.

El futuro se avizora competitivo y exigente. “Creo que los equipos de élite destacarán en 2025… así que desde esa perspectiva será un año emocionante”, sentencia, dejando en claro que solo la excelencia marcará la diferencia.

El futuro de la búsqueda y la transformación de Google

A medida que la Inteligencia Artificial continúa impulsando cambios en el núcleo de Google, la búsqueda online se enfrenta a una evolución sin precedentes. La empresa, respaldada por productos como YouTube y Android, se prepara para un salto cualitativo en la forma de procesar y entender las consultas de los usuarios.

—Ross Sorkin: ¿De qué manera espera usted que la IA transforme la experiencia de búsqueda en el próximo año?

—Sundar Pichai: “La búsqueda misma seguirá cambiando de forma profunda en 2025. Creo que seremos capaces de abordar preguntas más complejas que nunca. Estoy convencido de que quedarás sorprendido, incluso a principios de 2025, por las nuevas cosas que la búsqueda podrá hacer en comparación con lo que ofrece hoy”.

—Ross Sorkin: La gente habla de la “fruta de más fácil acceso” como el mínimo esfuerzo tecnológico. ¿Está diciendo que la búsqueda irá más allá de lo que hoy consideramos consultas simples?

—Sundar Pichai: “Hemos aplicado la IA de manera muy agresiva en la búsqueda. Gracias a inversiones en investigación, infraestructura y modelos avanzados, ahora podemos ir más profundo y resolver cuestiones complejas con mayor precisión. Cada mejora que integramos responde a una visión integral: desde la investigación fundamental, pasando por el silicio optimizado, hasta la escala global de nuestros productos. Aún estamos en las primeras etapas y esto apenas comienza”.

—Ross Sorkin: ¿Cómo encaja este progreso en el ecosistema global de usuarios y dispositivos?

—Sundar Pichai: “Tenemos 15 productos con al menos medio billón de usuarios, entre ellos la propia búsqueda, YouTube y Android. Con IA, no solo mejoramos la relevancia de los resultados, sino que también ampliamos el espectro de lo que un usuario puede preguntar y obtener en respuesta. Esta transformación refuerza nuestra misión: hacer la información del mundo más accesible y útil”.

Modelos de negocio y el valor de los contenidos en la era de la IA

La relación entre Google y los creadores de contenido, así como con otras plataformas, experimenta una transformación profunda en la era de la Inteligencia Artificial (IA). Este nuevo ecosistema, donde los modelos avanzados de lenguaje aprenden a partir de ingentes cantidades de datos, plantea interrogantes sobre la retribución económica, el valor de la información y la manera en que las grandes tecnológicas acuerdan el uso de material ajeno.

Para Sundar Pichai, es esencial reconocer que el contenido con el que se entrenan los sistemas no proviene del vacío, y que las licencias y las alianzas son parte integral de esta dinámica.

“Licenciamos datos de Reddit, licenciamos datos de AP, licenciamos datos de The New York Times”, explica Pichai, subrayando la importancia de las alianzas con terceros para alimentar los modelos de IA con información de calidad. Este reconocimiento del esfuerzo creativo y la propiedad intelectual no se limita a los medios informativos, sino que se extiende al mundo audiovisual, a las plataformas generadoras de contenido y, en última instancia, a cualquier creador que aporte valor. “Lo hacemos alrededor del mundo, de muchas maneras distintas”, añade, apuntando a que estos acuerdos no son casos aislados, sino una práctica sistémica que busca beneficiar a todas las partes involucradas.

La visión de Pichai va más allá del simple intercambio actual. La pregunta no es solo cómo se adquieren hoy los datos, sino cómo se monetizará la creación en el futuro de la IA: “¿Habrá con el tiempo modelos para que la gente cree contenido específicamente para los modelos de IA? Creo definitivamente que habrá un mercado en el futuro, y la gente encontrará la manera”.

Sundar Pichai mantiene el enfoque en innovación a pesar de los desafíos legales y competitivos actuales. (The New York Times)

Esta reflexión sugiere que el mercado evolucionará hacia un sistema más equilibrado, donde los creadores, sean medios de comunicación o individuos, podrán ofrecer contenido a cambio de una compensación justa, mientras que las empresas tecnológicas se asegurarán de tener acceso a datos valiosos y de calidad.

En el ámbito del video y la música, YouTube es un ejemplo clave de cómo se puede lograr un equilibrio entre la innovación y el respeto a la propiedad intelectual. Pichai menciona el cuidado con el que han introducido herramientas de IA pensadas para el beneficio de los artistas: “En el trabajo que hemos realizado con la generación musical, principalmente hemos dado estas herramientas a los artistas para que las utilicen. Hemos sido muy deliberados, no hemos puesto la generación musical en manos de los usuarios, sino que las ofrecemos como herramientas para los creadores”.

Esta diferenciación es crucial, pues reconoce el papel activo de los propietarios del contenido y su derecho a moldear el uso que se hace de su obra en el entorno digital.

La cultura laboral, productividad y el futuro del trabajo en Google

La creciente presencia de la Inteligencia Artificial (IA) en el entorno laboral de Google no se limita a los productos que ofrece al mundo externo; también transforma la forma en que sus empleados trabajan y se organizan internamente. Para Sundar Pichai, la IA ya es un aliado natural que incrementa la productividad y permite a la compañía pensar en nuevas dinámicas a la hora de contratar talento, distribuir tareas y potenciar el trabajo de sus ingenieros.

Pichai matiza una afirmación reciente según la cual el 25% del código que se integra actualmente en la compañía es asistido por IA: “Quiero aclarar que los humanos siguen escribiendo el código. Las IA sugieren completados y los ingenieros los aceptan. Aún no estamos en un punto en el que la IA escriba todo el código por sí sola”.

Sin embargo, esta cifra es reveladora: cada sugerencia aceptada se traduce en un profesional más eficiente y con mayor capacidad para concentrarse en labores complejas, creativas o tediosas. “Creo que los ingenieros serán más productivos que nunca, y con el tiempo, más personas podrán dedicarse a la programación, ya que la IA elevará el nivel de abstracción, haciéndola más accesible”.

La consecuencia directa de este aumento en la eficiencia es un replanteamiento del proceso de contratación. Si bien la IA puede provocar una reducción en la necesidad de esfuerzos más rutinarios, no significa que la empresa vaya a prescindir de ingenieros, sino que podrá realizar más con el mismo equipo.

“Tenemos que tener en cuenta que los ingenieros serán más productivos, y eso influirá en nuestros planes de crecimiento. Pero no se trata de contratar menos gente, sino de hacer más cosas con las personas que tenemos”, expresó.

La IA libera a los desarrolladores de tareas repetitivas, como la refactorización de código, y crea las condiciones para que el talento se oriente a proyectos complejos, a la búsqueda de soluciones innovadoras y a la exploración de nuevos campos tecnológicos.

Esta evolución del trabajo técnico es un reflejo de la filosofía de Google: no se trata solo de ser más rápidos, sino de utilizar el tiempo y la inteligencia humana de la manera más constructiva.

Así, mientras hace una década el trabajo de ingeniería podía implicar semanas de labores minuciosas en mantenimiento de sistemas, ahora la IA asume ese rol, dejando que los expertos se concentren en la invención, el perfeccionamiento de algoritmos avanzados y la expansión de las capacidades de la compañía.

En esta transformación, todos ganan: los ingenieros obtienen un entorno más estimulante y menos rutinario; la empresa optimiza su fuerza laboral para encarar con mayor soltura los retos futuros; y los usuarios finales se benefician de productos más sólidos, refinados y sostenidos por equipos que dedican su intelecto a la verdadera innovación.

Al final, la IA no es un sustituto de las mentes humanas, sino un soporte que las impulsa hacia nuevas fronteras tecnológicas, redefiniendo el trabajo en Google y, a la larga, en toda la industria tecnológica.

Google mantiene su liderazgo innovador, mientras navega una investigación antimonopolio de gran envergadura. (The New York Times)

Más allá del presente: la próxima década de Alphabet y la IA

—Ross Sorkin: ¿Cómo imagina la evolución de Alphabet y Google durante la próxima década, dado el papel central que desempeña la IA?

—Sundar Pichai: “Todavía pienso en nosotros como una compañía que pone a la IA en primer plano. Si seguimos a la vanguardia, innovando de manera audaz y responsable, haremos las cosas bien. Así fue como planteé la dirección en 2015, al asumir el cargo, y creo que la próxima década será la más interesante en este sentido”.

—Ross Sorkin: Usted mencionó las otras divisiones de Alphabet, más allá de Google. ¿Ve un futuro en el que algunas de estas apuestas se conviertan en compañías independientes?

—Sundar Pichai: “En un plazo de diez años, definitivamente espero que algunas de nuestras ‘otras apuestas’ se conviertan en empresas públicas independientes. Hemos establecido consejos de administración y, en algunos casos, ya contamos con inversores externos. La visión a largo plazo siempre ha contemplado que, llegado el momento adecuado, puedan dar ese paso”.

—Ross Sorkin: Con tantas iniciativas en marcha —desde la investigación en IA, hasta la computación cuántica, pasando por los vehículos autónomos—, ¿cuál es el factor clave para que Alphabet siga liderando durante toda la próxima década?

—Sundar Pichai: “La clave es mantenernos al frente del progreso tecnológico. La IA es la base para mejorar productos existentes, impulsar áreas como la conducción autónoma, y potenciar nuevas fronteras como la computación cuántica. En definitiva, si continuamos innovando en estas áreas críticas y presentamos soluciones útiles al mundo, nuestro éxito estará en nuestras manos”.

Con IA avanzando, Google anuncia modelos que transformarán la tecnología en el futuro cercano. (The New York Times)

Las próximas etapas en el desarrollo tecnológico de Alphabet delinean un nuevo territorio donde la IA deja de ser una mera herramienta perfeccionadora de productos para erigirse como fuerza configuradora de realidades económicas, culturales y sociales.

En esta visión, la innovación deja de depender únicamente de la potencia de cálculo y exige alianzas estratégicas, enfoques creativos y un compromiso tangible con el impacto profundo que estos avances tendrán en la dinámica global del conocimiento, el trabajo y la interacción humana.