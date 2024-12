Lista de los mejores videojuegos que se lanzan en PlayStation en diciembre

Durante diciembre, PlayStation recibirá varios títulos gratuitos y el regreso de otros clásicos. (Steam)

Desde JRPG clásicos hasta shooters de superhéroes y mundos abiertos que invitan a la exploración, estos son los títulos más destacados que llegarán a la consola de Sony durante el mes. Entre ellos está UFL, un juego que busca competir con EA Sports FC 25 e eFootball.

Los videojuegos más destacados que llegan a PlayStation en diciembre

Infinity Nikki

Fecha de lanzamiento: 5 de diciembre de 2024

Plataformas: PS4, PS5 y PC

La saga Infinity Nikki se expande con una quinta entrega que lleva a los jugadores a explorar las naciones fantásticas de Milagrandia. En compañía de su fiel amigo Momo, la protagonista se embarca en una aventura que combina desafíos con la posibilidad de empaparse de la cultura y los paisajes de este mundo abierto.

Fantasian Neo Dimension

Fecha de lanzamiento: 5 de diciembre de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Del creador de Final Fantasy, este título, aclamado originalmente en Apple Arcade, llega ahora a consolas y PC con una versión ampliada. Fantasian Neo Dimension es un tributo a los JRPG clásicos, con escenarios creados artesanalmente y un sistema de combate dinámico que equilibra lo tradicional con lo moderno.

UFL

Fecha de lanzamiento: 5 de diciembre de 2024

Plataformas: PS5 y Xbox Series X|S

Los fanáticos del fútbol tienen un motivo para emocionarse con UFL, un juego que promete ofrecer una experiencia competitiva en línea completamente gratuita. Los jugadores podrán formar equipos con estrellas reales y enfrentarse a usuarios de todo el mundo en partidas intensas y estratégicas.

Path of Exile 2

Fecha de lanzamiento: 6 de diciembre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

La secuela del exitoso Path of Exile llega con una campaña de seis actos, más de 100 entornos y jefes desafiantes. Path of Exile 2 es gratuito, lo que lo hace aún más atractivo para los jugadores de rol. Además, incluye un modo cooperativo para hasta seis personas, ideal para aquellos que disfrutan de experiencias multijugador. Sus similitudes con juegos como Diablo son evidentes, pero su modelo gratuito lo convierte en una opción para quienes no quieren gastar de más en diciembre.

Marvel Rivals

Fecha de lanzamiento: 6 de diciembre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

En Marvel Rivals, los jugadores podrán controlar a algunos de los superhéroes más icónicos del universo Marvel, desde Spider-Man hasta el Capitán América, en combates por equipos. Este shooter estratégico, desarrollado por NetEase, se inspira en juegos como Overwatch, pero con un toque único gracias a los poderes y habilidades de los personajes. El título es gratuito, lo que facilita el acceso a una experiencia competitiva.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Fecha de lanzamiento: 10 de diciembre de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

La franquicia Power Rangers regresa con un juego de estilo retro que emula los clásicos beat ‘em up de los años 90. En Rita’s Rewind, los jugadores controlarán a los Rangers originales mientras luchan contra villanos icónicos y utilizan los Dinozords en intensos combates. Detrás de este título está Digital Eclipse, conocido por sus trabajos en otros proyectos nostálgicos.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Fecha de lanzamiento: 10 de diciembre de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Para conmemorar el 25 aniversario de la saga, Legacy of Kain regresa con versiones remasterizadas de sus dos primeras entregas. Estos clásicos de culto, protagonizados por Kain y Raziel, llegan con gráficos renovados pero manteniendo intacta su esencia original. Los jugadores podrán revivir el épico conflicto entre los protagonistas mientras exploran un mundo oscuro lleno de misterio y desafíos.

Cuándo llegará Indiana Jones y El Gran Círculo a PlayStation 5

El videojuego más destacado que se lanza en diciembre es Indiana Jones y El Gran Círculo, un título que llegará el 9 de diciembre exclusivamente para Xbox Series X|S y PC, pero que ya fue anunciado para PlayStation 5.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta, desde Xbox Game Studios afirmaron que el juego llegará a la consola de Sony en la primavera de 2025, es decir, entre marzo, abril o mayo del próximo año.