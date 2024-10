Si tienes uno de estos Xiaomi, tu celular ya no es seguro: este es el motivo

La marca es clara con los usuarios, advirtiendo los posibles problemas a los que están expuestos, por la antigüedad de sus dispositivos. (XIAOMI)

Xiaomi ha decidido dejar de ofrecer soporte a varios de sus celulares, entre los que se incluyen algunas de las marcas Redmi y POCO. Esta decisión se da continuamente en la marca, que cuenta con un listado que actualiza regularmente para informar a los usuarios del final de las actualizaciones y busquen alternativas.

Tal como lo hacen otras compañías tecnológicas, este marca descontinua el soporte para dispositivos que considera obsoletos, lo que significa que estos teléfonos no recibirán más actualizaciones de software ni parches de seguridad.

Qué celulares de Xiaomi dejarán de recibir soporte

Xiaomi tiene una lista de dispositivos llamados EOS (End of Support, por sus siglas en inglés), la cual actualiza periódicamente. Esta lista incluye los dispositivos que ya no recibirán actualizaciones de software ni de seguridad. Según la compañía, los modelos que se incluyen en esta lista son aquellos que, por su antigüedad o limitaciones técnicas, ya no pueden soportar nuevas versiones de software o las más recientes innovaciones en seguridad, como el sistema HyperOS 2.0.

La marca es clara con los usuarios, advirtiendo los posibles problemas a los que están expuestos, por la antigüedad de sus dispositivos. (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

En la más reciente actualización del listado EOS, dos nuevos modelos se han sumado: el Poco X3 y el Xiaomi Civi, este último conocido en algunos mercados bajo el nombre de Xiaomi 12 Lite. La inclusión de estos dispositivos significa que no solo dejarán de recibir mejoras de software, sino que tampoco contarán con parches de seguridad que protejan contra nuevas vulnerabilidades.

Estos dispositivos están presentes en diferentes mercados alrededor del mundo, incluyendo Europa, Latinoamérica y Asia, por lo que el impacto de esta decisión se sentirá globalmente. Con la retirada de soporte, cualquier vulnerabilidad descubierta en estos modelos quedará sin corrección, exponiendo a sus usuarios a riesgos potenciales.

Qué implica el cese de las actualizaciones

Cuando un dispositivo entra en la lista EOS, como es el caso de los mencionados Poco X3 y Xiaomi 12 Lite, deja de recibir actualizaciones de software y, más importante aún, parches de seguridad. Esto implica que los usuarios de estos móviles estarán más expuestos a vulnerabilidades de seguridad que pueden ser explotadas por actores maliciosos.

Al no contar con parches para corregir estos problemas, la información personal, como datos bancarios o contraseñas, queda en riesgo. En términos de privacidad, esto puede ser alarmante, ya que cualquier vulnerabilidad no solucionada podría ser aprovechada para ataques cibernéticos.

Tal como lo indica Xiaomi en su política de soporte de productos, una vez un dispositivo entra en la lista End of Life (EOL), la empresa “ya no mantiene ninguna actualización de software o firmware (incluyendo las actualizaciones de seguridad) para los productos incluidos”, lo que significa que “es posible que ya no respondamos a los informes de vulnerabilidad de seguridad para dichos dispositivos”.

Por lo tanto, los usuarios de estos modelos deben estar conscientes de los riesgos de continuar utilizando un teléfono que no recibe ninguna medida de protección frente a amenazas de seguridad emergentes.

Qué celulares se ven afectados por esta medida

Además del Poco X3 y Xiaomi 12 Lite, la lista de productos EOS de Xiaomi es extensa e incluye una gran variedad de dispositivos lanzados bajo sus diferentes submarcas. Entre los modelos más destacados que han dejado de recibir actualizaciones se encuentran:

Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE y otros modelos de la serie Mi.

Modelos anteriores como Mi 5, Mi 6, Mi 8 y Mi 8 Lite.

Dispositivos Redmi, como el Redmi Note 7, Redmi 8A, y el Redmi Note 8 Pro.

Varios modelos de la marca POCO, incluyendo el POCO F1 y el POCO X2.

Estos teléfonos, lanzados en su mayoría entre 2015 y 2019, han alcanzado el final de su ciclo de vida útil en términos de soporte tecnológico, según la política de Xiaomi.