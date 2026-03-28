Crimen y Justicia

Una nena de 11 años descubrió a su padrastro mientras abusaba de su hermana y lo denunció ante la policía

El acusado fue alojado en la cárcel local. Mientras tanto, se ordenó peritar una serie de prendas secuestradas de la casa donde habría ocurrido el ataque sexual

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El acusado fue trasladado hacia la Unidad Penal N.° 44 de Batán (Gentileza: 0223)
El acusado fue trasladado hacia la Unidad Penal N.° 44 de Batán (Gentileza: 0223)

Un nuevo caso de abuso sexual intrafamiliar fue denunciado por una nena de 11 años, luego de que regresara a su casa en Mar del Plata y descubriera que su padrastro habría abusado sexualmente de su hermana mayor, de tan solo 14 años. El acusado, un hombre de 29 años, quedó detenido, mientras se pusieron en marcha las primeras medidas investigativas.

La captura del acusado de abuso sexual agravado contra su hijastra se concretó este viernes en la localidad de Santa Clara del Mar, luego de que la menor de edad se presentara en la Estación de Policía Comunal para denunciar los hechos que había presenciado.

Según informaron las fuentes oficiales del caso, la menor acudió a la dependencia policial y denunció que el padrastro estaba abusando de su hermana. Esto motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y del área de minoridad del partido de Mar Chiquita.

Luego de que el caso cayera en manos del fiscal Ramiro Anchou, se ordenó la detención urgente del acusado, quien fue localizado en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia policial para cumplir las diligencias de rigor por el delito denunciado.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, el personal de la Policía Científica trabajó en la vivienda donde ocurrieron los hechos, realizó peritajes y secuestró varias prendas de vestir para ser sometidas a análisis. Asimismo, el área de Servicio Social recabó testimonios y el personal policial realizó las actuaciones correspondientes.

El hombre fue detenido poco después de que la menor radicara la denuncia
El hombre fue detenido poco después de que la menor radicara la denuncia

Mientras que el personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a la familia de la víctima, el fiscal Anchou ordenó que el detenido fuera trasladado hacia la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Imputaron a un hombre por abusar y amenazar con un arma blanca a su ex pareja en Mar del Plata

La detención de un hombre de 29 años en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata expuso una situación de violencia de género que tuvo lugar entre la noche del 20 y la mañana del 21 de marzo. Tras evaluarse las primeras pruebas, la Fiscalía de Instrucción N.° 1 lo imputó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas.

Según los datos recabados, la víctima, una joven de 24 años, regresó a la ciudad y, debido a una tormenta que la dejó varada, decidió pasar la noche en la vivienda de su ex pareja. Durante la mañana siguiente, el hombre la agredió físicamente y la abusó sexualmente.

El hecho fue denunciado tras una llamada al 911 que informó sobre una persona armada en el domicilio. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron, la mujer relató que había sido golpeada y amenazada con un cuchillo de tipo carnicero durante una discusión.

El acusado permanece detenido en el penal de Batán
El acusado permanece detenido en el penal de Batán

Un hombre de 55 años había intentado interceder para proteger a la víctima, pero también fue intimidado y amenazado por el acusado. Este detalle reveló que la escalada de violencia no solo puso en riesgo a la joven, sino también a quienes intentaron auxiliarla.

En el pasado, la víctima ya había realizado una denuncia por violencia, aunque el proceso no avanzó porque ella se había mudado a otra localidad. Esta vez, tras la agresión y el abuso, pudo formalizar la acusación ante las autoridades, lo que permitió la rápida intervención policial.

Durante un allanamiento en la vivienda del imputado, los efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, junto a personal de la comisaría undécima, incautaron un teléfono móvil y ropa de cama, elementos que serán sometidos a peritajes.

El detenido, cuya identidad permanece reservada para proteger a la denunciante, se negó a declarar ante el Juzgado de Garantías. Actualmente, permanece alojado en la Unidad Penal N.° 44 de Batán. Asimismo, las fuentes judiciales informaron que el hombre cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.

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