Esta es la función secreta de los celulares para evitar mensajes y llamadas ‘spam’

Las llamadas spam no solo son molestas por las ventas, sino porque pueden ser estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas y mensajes de spam se han convertido en una molestia recurrente para millones de personas en todo el mundo. Desde promociones de productos hasta intentos de estafa, estos contactos no deseados interrumpen las actividades diarias y, en muchos casos, exponen a los usuarios a potenciales riesgos de seguridad.

Afortunadamente, tanto Android como iOS ofrecen soluciones integradas para reducir o bloquear estos molestos intentos de comunicación. Un proceso que es fácil de activar y que cualquier usuario lo puede hacer siguiendo los pasos que vamos a dar a continuación.

Cómo bloquear llamadas spam en Android

El sistema operativo Android ofrece varias funciones integradas que permiten a los usuarios reducir las llamadas de spam de manera efectiva. Si tienes un teléfono Android, puedes aprovechar estas herramientas de manera sencilla a través de la aplicación Teléfono de Google de la siguiente manera:

Abre la aplicación Teléfono en tu dispositivo Android. Haz clic en los tres puntos verticales que se encuentran en la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes o Configuración. Dirígete a la sección Identificación de llamada y spam. Activa la opción para bloquear llamadas de spam.

Las llamadas spam no solo son molestas por las ventas, sino porque pueden ser estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez activada, esta función te permite bloquear automáticamente las llamadas que Google identifique como spam. También puedes elegir entre dos niveles de bloqueo: bloquear todo el spam o bloquear solo las llamadas de alto riesgo. Esta herramienta es altamente efectiva para prevenir interrupciones innecesarias y mantener tu teléfono libre de llamadas no deseadas.

Otra función útil en Android es la opción de bloquear números ocultos o desconocidos. Esta opción te permite evitar que te llamen desde números que no están guardados en tu lista de contactos. Para activarla, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Teléfono. Ve a Ajustes. Selecciona la opción Números bloqueados dentro de la sección General. Activa la opción para bloquear llamadas de números desconocidos.

Es importante tener en cuenta que, al activar esta opción, podrías perder algunas llamadas importantes de números que no tienes guardados en tu dispositivo, ya que no distingue entre contactos importantes y llamadas de spam.

Las llamadas spam no solo son molestas por las ventas, sino porque pueden ser estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo silenciar llamadas spam en iOS

En el caso de los teléfonos iPhone con iOS, la solución es ligeramente diferente. A partir de la versión 13 del sistema operativo, Apple introdujo la opción de silenciar llamadas de desconocidos, que envía directamente al buzón de voz cualquier llamada proveniente de un número que no esté en tu lista de contactos. Esto se debe hacer de la siguiente manera:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Dirígete a la opción Teléfono. Busca la opción Silenciar desconocidos y actívala.

Al activar esta función, cualquier número que no esté en tu lista de contactos será silenciado. Sin embargo, la llamada se registrará en el historial y el remitente tendrá la opción de dejar un mensaje de voz. A diferencia de Android, esta función no distingue entre posibles llamadas de spam y llamadas legítimas de números que no tengas guardados, por lo que es posible que pierdas algunas comunicaciones importantes.

Si bien ambas plataformas ofrecen opciones para reducir las llamadas de spam, Android tiene una ventaja importante sobre iOS: la capacidad de bloquear completamente las llamadas identificadas como spam. En contraste, en los iPhones solo se pueden silenciar las llamadas de números desconocidos, lo que significa que seguirás recibiendo las llamadas, aunque no suenen.

Las llamadas spam no solo son molestas por las ventas, sino porque pueden ser estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones de terceros para bloquear llamadas de spam

TrueCaller : esta aplicación es una de las más utilizadas a nivel mundial para bloquear llamadas de spam. Su funcionamiento se basa en la creación de una base de datos con números identificados como spam por los usuarios, permitiendo bloquear automáticamente cualquier intento de contacto desde esos números.

Call Control : es similar a TrueCaller y también permite identificar y bloquear llamadas de números de publicidad o fraudulentos.

Nomorobo Robocall Blocking: disponible tanto para Android como para iOS, esta aplicación ofrece una opción avanzada para bloquear llamadas automáticas y robocalls.

Es importante tener en cuenta que, aunque estas aplicaciones son efectivas, su uso puede comprometer la privacidad, ya que muchas de ellas requieren acceso a tu lista de contactos y al registro de llamadas para funcionar correctamente.