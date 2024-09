Glosario de tecnología: cómo es un ataque informático

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Ataque informático

Un ataque informático (también llamado ciberataque) es un intento de dañar o eliminar todos los componentes de un sistema informático.

Normalmente los ciberataques tienen un objetivo, ya sea el de obtener información privilegiada para beneficio propio o para hacer chantajes.

Tipos de ataques informáticos

Cada ciberataque es distinto, todo dependiendo principalmente de lo que quieran conseguir los atacantes:

Malware . Se trata de un software malicioso que puede tener varias funciones como por ejemplo, el bloquear funcionas o incluso transmitir información delicada. Los malwares tienen su propia subdivisión: Ransomware. El ransomware es el bloqueo de la información importante para así pedir dinero a cambio de su liberación. Alteración de componentes. Un malware puede estar diseñado para simplemente dañar los componentes donde se esté alojando. Spyware. El spyware es un software malicioso cuyo objetivo es obtener información restringida o importante.

Phishing . El phishing es la suplantación de identidad a través de la red. Esta normalmente se hace enviando comunicados fraudulentos a través de varios medios. Gracias a esto, obtienen información importante como usuarios y contraseñas.

Ataque de intermediario . Este tipo de ataques se da cuando existen comunicaciones entre dos partes criminales.

Denegación de servicio . En este caso se saturan o llenan los servicios pertinentes, todo para acabar los servicios y el ancho de banda.

Inyección de SQL . La inyección de SQL consiste en alojar un código especial en un servidor que haga uso de SQL. Esto hace que revele información importante.

Ataque de día cero . Se comienza por atacar un ordenador en específico, explotando sus debilidades para luego ir contra un sistema más grande.

Man-in-the-middle (MitM) . El atacante supervisa la comunicación entre dos partes, para luego pasar a falsificar mientras se hace pasar por uno de ellos.

Ataque de transmisión . Aquí se envía algún archivo o software malicioso de forma camuflada a través de una transmisión de datos.

Cadena de suministro . Se centra en vulnerar a un tercero que suministre un servicio como por ejemplo internet.

Consecuencias de un ataque informático

Como bien se dijo antes, un ciberataque suele tener un objetivo en específico. Y allí es dónde se pueden ver las consecuencias.

Desde la filtración de datos importantes y delicados, pasando por la eliminación de información igual de importante.

También se cuenta el ataque a un sistema mayor, siendo una práctica usual para dañarlo.

Objetivos y motivaciones de un ataque informático

Se sabe que detrás de un ataque informático hay una razón y un objetivo. Además, hay clasificación que se hace para esto:

Ataques indistintos . Estos ataques son globales y no hacen distinción a compañías o gobiernos.

Ataques destructivos . Se concentran en hacer daño a organizaciones específicas

Guerra cibernética . Ataque de dos o más bandos donde los intereses políticos suelen ser los más comunes.

Espionaje . Refieren al robo de información a una organización, empresa o gobierno.

Hurto de datos de acceso y correos electrónicos . Como bien dice su nombre, se hace referencia a los usuarios y contraseñas que se utilizan para ingresar a un correo electrónico o a una página en específico.

Robo de datos financieros . Hace referencia a cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.