Cómo evitar estafas en línea y qué hacer si es víctima de ellas

Los ciberdelincuentes mejoran sus tácticas de ataque para afectar cualquier tipo de usuario del internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto es lo que le pasó a Barry Heitin, un abogado jubilado de 76 años que perdió aproximadamente 740.000 dólares a manos de sofisticados estafadores que se hicieron pasar por funcionarios bancarios y gubernamentales.

Las personas de todas las edades y niveles socioeconómicos son blancos potenciales, pero los estadounidenses adultos mayores son particularmente vulnerables. Es más probable que hayan acumulado ahorros y se los percibe como más aislados o tal vez menos expertos en informática.

Ahora también, hay más puntos de entrada para los estafadores: en mensajes de texto, redes sociales, sitios de citas o grupos en línea. ¿Ese tonto cuestionario de personalidad que acabas de completar en Facebook? Es posible que lo hayan creado estafadores que suplantan datos personales.

Las redes sociales son un foco donde se pueden presentar estafas. (Foto: Freepik)

“Lo que está cambiando es la capacidad de los delincuentes para conectarse con nosotros, y eso se debe al dispositivo que llevamos con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo Amy Nofziger, directora de apoyo a víctimas de fraude en AARP Fraud Watch Network. “No pasa un día sin que tengamos una pérdida de un millón de dólares”.

Nadie espera ser víctima, pero los criminales están constantemente perfeccionando sus técnicas y operando con estrategias bien sofisticadas. Aquí le ofrecemos consejos sobre cómo evitar algunas de las estafas más devastadoras y qué hacer si usted o un ser querido cae en estas trampas.

Cómo evitar estafas

Familiarícese. Las personas pueden ser susceptibles a las estafas debido a su etapa de vida o circunstancias. Los jóvenes graduados de la universidad pueden ser el objetivo de ofertas de trabajo prometedoras. Las personas que compran casas están siendo engañadas para que envíen dinero a los estafadores.

Las personas mayores tienden a caer en esquemas que involucran a estafadores que dicen ser funcionarios del gobierno o alguien que ofrece soporte técnico. Y personas de todas las edades son atraídas por estafas que prometen retornos de inversión lucrativos, a menudo en criptomonedas.

Ofertas muy lucrativas pueden ser fraudulentas. (Foto: Freepik)

Para mantenerse informado, familiarícese con las estafas más comunes que circulan. La Comisión Federal de Comercio envía alertas a los consumidores y el FBI, que emite anuncios de servicio público sobre las estafas más recientes , pronto ofrecerá una opción para suscribirse a actualizaciones por correo electrónico.

Controle sus emociones. Los criminales apelan a nuestro cerebro reptiliano y a menudo combinan esos llamamientos emocionales con una falsa sensación de urgencia.

“Soy una persona sofisticada y estoy al tanto de estas estafas, pero cuando escuché las palabras ‘Vamos a matar a tu hija’, casi perdí todo el sentido común”, dijo la reverenda Debra Andrew Maconaughey, rectora de la Iglesia Episcopal St. Columba en Marathon, Florida, quien fue atacada el mes pasado por delincuentes que le exigían dinero.

Un ejecutivo jubilado que perdió 100.000 dólares en una estafa romántica me dijo que, en retrospectiva, se dio cuenta de que había caído en la trampa gracias a una “combinación embriagadora” de emociones en un momento vulnerable. Se sentía muy solo cuando una atractiva banquera que se hacía llamar Alice lo contactó por Facebook.

Después de ganarse su confianza, Alice le sugirió que cambiara a Bitcoin, “invirtiendo” dinero de forma incrementada. Pero cuando fue a retirar sus ganancias ficticias se dio cuenta que era una aplicación de operaciones falsa, la plataforma le dijo que su cuenta estaba congelada debido a un posible lavado de dinero y que tendría que pagar para liberarla. Cuando le dijo a la aplicación que se comunicaría con el FBI, Alice desapareció. “Yo diría que fue codicia”, concluyó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entienda lo que no le pedirán. La Sra. Nofziger de AARP recibe quejas a diario. Su consejo: “Simplemente escuche lo que le piden”, dijo. “Si alguien le pide tarjetas de regalo prepagas, Bitcoin a través de cajeros automáticos, lingotes de oro, efectivo, Venmo, CashApp, Zelle o números de Seguro Social o información de Medicare, deje de hacerlo”.

El gobierno y las fuerzas de seguridad rara vez se comunican con los ciudadanos por teléfono y, aunque lo hicieran, no le pedirán que les pague con criptomonedas, tarjetas prepagas o transferencias bancarias.

Recuerde la seguridad en línea. Hay algunas prácticas básicas que pueden ayudar, pero reducir el ritmo y actuar con más cautela, como tomarse el tiempo para comprobar si los correos electrónicos sospechosos tienen direcciones que parecen oficiales (o si tienen una letra o un dígito de diferencia), puede resultar de ayuda.

Organizaciones reales nunca pedirán datos de una cuenta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No descargue software que proporcione acceso remoto a su computadora o teléfono celular. No haga clic en enlaces patrocinados, anuncios y ventanas emergentes, ya que todos ellos pueden contener malware. Active los bloqueadores de ventanas emergentes en sus navegadores web.

Los estafadores pueden falsificar números legítimos en su identificador de llamadas para que parezca que están llamando desde, por ejemplo, su banco o la Administración del Seguro Social.

Asegúrese de devolver la llamada a los proveedores utilizando los números de teléfono que haya encontrado de forma independiente o que estén en el reverso de sus tarjetas bancarias. También, tenga en cuenta que se sabe que los estafadores se apoderan de los teléfonos móviles y redirigen las llamadas salientes.

Si usted se convierte en víctima

¿Cual es el primer paso?

La naturaleza de cada estafa es diferente, por lo que las soluciones varían. Pero, en general, la primera llamada debe ser a su institución financiera para alertarla. Si ha transferido dinero a un estafador, puede intentar solicitar una revocación o cancelación, pero eso debe hacerse casi de inmediato. Si ha comprado una tarjeta de regalo , en otro ejemplo, infórmelo inmediatamente al emisor de la tarjeta de regalo.

¿Qué organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden ayudar?

Muchas personas no denuncian los fraudes porque sienten vergüenza, pero es importante hacerlo rápidamente y con la mayor cantidad de información posible. Eso ayuda a las autoridades a recopilar denuncias, detectar patrones y amenazas emergentes e identificar e investigar a los delincuentes.

Ante cualquier delito se debe buscar ayuda de autoridades competentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policía local. Los expertos sugieren empezar por el departamento de policía local, aunque no todos tienen experiencia o formación en delitos cibernéticos. Si el tuyo no la tiene, pide un detective especializado en delitos económicos. Pero algunas localidades, como San Diego y Santa Clara (California), han creado grupos de trabajo para investigar estafas en línea o explotación de personas mayores.

Todas las víctimas de delitos cibernéticos deben presentar denuncias ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, o IC3, el centro de denuncias central del gobierno. El equipo de recuperación de activos del centro ayuda a facilitar la comunicación entre las oficinas locales del FBI y las instituciones financieras, que pueden congelar fondos.

El año pasado, por ejemplo, IC3 recibió una denuncia de un comprador de una casa en Stamford, Connecticut, que fue engañado para que enviara 426.000 dólares a estafadores para cerrar la transacción. IC3 fue notificado en dos días y pudo congelar la cuenta del estafador y devolverle todo menos 1.000 dólares.

Sin embargo, IC3 no realiza investigaciones, por lo que no espere una llamada de vuelta. En cambio, un analista revisa su queja y la envía a las agencias de aplicación de la ley o reguladoras federales , estatales, locales o internacionales competentes.

Las víctimas deben conservar todas las pruebas en papel y digitales en caso de que se abra una investigación. Para obtener más orientación, consulte el sitio web de IC3.

Se deben conservar todas las pruebas del delito. (Imagen ilustrativa Infobae)

Servicio Secreto. Puede que no te venga a la mente de inmediato el Servicio Secreto, pero su sección de investigación cibernética puede ayudarte, en particular si has enviado dinero por transferencia. Puedes denunciar delitos en tu oficina local.

Pero es necesario hacerlo casi inmediatamente si se quiere tener alguna posibilidad de recuperar los fondos. Jason Kane, agente especial a cargo de la oficina de la agencia en Nashville, dijo que si una persona le transfirió dinero a un estafador y pudo comunicarse con el Servicio Secreto menos de 48 horas después, los agentes podrían ayudar.

“Cuanto antes llame, mayores serán nuestras posibilidades de recuperar los fondos, pero si ya han pasado las 72 horas, la probabilidad de que los fondos regresen es significativamente menor”, dijo Kane. La Comisión Federal de Comercio también recoge quejas.

Me gustaría que alguien me ayudara a guiarme en este proceso.

La Línea Nacional de Atención sobre Fraude contra Personas Mayores, a cargo del Departamento de Justicia, puede ayudar. La Red de Vigilancia contra el Fraude de la AARP (disponible de lunes a viernes al 877-908-3360) también puede brindar más orientación .

¿Cuáles son las posibilidades de recuperar mi dinero?

La recuperación del dinero depende del tiempo que dure en reportar el ciberataque. (Foto: Freepik)

A veces es posible, pero por lo general no es probable. Depende de la estafa y de la rapidez con la que se informe a la institución financiera y a las agencias correspondientes.

¿Qué debo hacer si mi computadora ha sido comprometida?

Si cree que un estafador puede haber tenido acceso a su dispositivo, haga que un profesional limpie su máquina, como el servicio Geek Squad de BestBuy (solo tenga cuidado con las estafas relacionadas), Genius Bar de Apple o un técnico informático local.

Eso significa formatear el equipo a su configuración de fábrica y reinstalar el sistema operativo. Con este paso se eliminaría cualquier malware que no se pudiera ver, incluidos los troyanos de acceso remoto , que permiten a los piratas informáticos controlar el dispositivo, explicó Sinan Eren, experto en ciberseguridad y director ejecutivo de Opnova, una empresa emergente que automatiza la seguridad. “Este es el enfoque correcto para eliminar cualquier duda”, afirmó Eren.

Si mi computadora empieza a emitir alarmas, ¿qué debo hacer?

Parece que varias víctimas hicieron clic en una ventana emergente, un anuncio o algún otro enlace que hizo que sus computadoras emitieran ruidos fuertes, como si estuvieran siendo atacadas. No siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. En lugar de eso, apague la máquina y desconéctese de Internet. Luego, deberá limpiarla completamente para asegurarse de que no haya ningún elemento oculto.

¿Qué debo hacer si sospecho que mi teléfono está comprometido?

Hay que cambiar las contraseñas y respaldar la información sensible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estafadores pueden infiltrarse en su dispositivo móvil de diferentes maneras, como reenviar llamadas y mensajes a otro número o transferir su número de teléfono a un dispositivo que controlan (conocido como intercambio de SIM). Si cree que su teléfono ha sido dañado, visite la tienda de su operador de telefonía móvil o llame al proveedor desde otro número de teléfono.

Eren le dijo que le dijera que tenía sospechas y que revisara la configuración de su cuenta, incluido el desvío de llamadas y la contraseña de su buzón de voz. “Es una buena idea establecer un PIN de seguridad con su operador de telefonía móvil, que le solicitarán cuando llame para solicitar servicio desde allí”, dijo.

El señor Eren también sugiere devolver el dispositivo a sus valores de fábrica, recuperar datos a través de iCloud o Google Play y siempre actualizar el sistema operativo tan pronto como haya una actualización disponible.

¿Algo más?

Siempre es una buena idea obtener una copia gratuita de cada uno de sus informes crediticios de las tres agencias crediticias ( Equifax, Experian y TransUnion ) para ver si los estafadores han abierto alguna cuenta a su nombre. Luego, congele sus archivos crediticios, lo que restringe el acceso a sus informes crediticios y hace que sea más difícil para los estafadores abrir nuevas líneas de crédito a su nombre.

Cambie las contraseñas de correo electrónico, instituciones financieras, computadoras y dispositivos móviles y cualquier otra cuenta confidencial. Utilice siempre la autenticación de dos factores, si aún no lo hace.

Protegiendo a los demás

Esta situación puede ocasionar problemas en la salud mental de adultos mayores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ser víctima de una estafa no necesariamente indica que un padre o un abuelo esté sufriendo un deterioro cognitivo, pero puede ser un indicador temprano. Las investigaciones han demostrado que las dificultades para administrar el dinero y tomar decisiones financieras pueden ser uno de los primeros signos de demencia.

Si la cognición es un problema, un médico de atención primaria puede realizar exámenes generales y especialistas en psiquiatría o neurología pueden realizar una evaluación más detallada.

Pero una combinación de factores, con o sin problemas cognitivos (soledad, problemas para dormir, depresión) puede hacer que una persona mayor sea más vulnerable a las estafas. “Eso realmente aumenta su riesgo”, dijo el Dr. Jacob Holzer, psiquiatra geriátrico y forense y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Harvard.

Por eso es importante colocar contactos de confianza en las cuentas financieras; esto les da a las instituciones alguien a quien alertar si las empresas tienen motivos para creer que un cliente está siendo explotado.

También, existen servicios como Carefull , que ofrece una vista panorámica de todas las cuentas y supervisa la actividad inusual o los comportamientos inusuales. El servicio alerta a las personas o a sus contactos de confianza si detecta algo sospechoso.