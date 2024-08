En qué iPhone o celular Android puedo probar el asistente de voz de ChatGPT

El nuevo modo de voz avanzado de ChatGPT identifica las emociones humanas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI ha lanzado un modo de voz avanzado para ChatGPT, que permite a los usuarios interactuar de manera más natural con la inteligencia artificial, como si conversaran con otro ser humano. Este modo permite que los usuarios interrumpan en cualquier momento y que la IA detecte y responda a sus emociones, según explica la compañía.

Para utilizar el modo de voz avanzado, es necesario contar con una suscripción a ChatGPT Plus y asegurarse de que la aplicación sea compatible con el sistema operativo del teléfono.

‘Estamos comenzando a implementar el modo de voz avanzado para un pequeño grupo de usuarios de ChatGPT Plus’, indica OpenAI, lo que significa que solo un número reducido de suscriptores tendrá acceso inicialmente.

Los usuarios seleccionados recibirán un correo electrónico con instrucciones y una notificación en su aplicación móvil. OpenAI continuará agregando más usuarios de forma gradual, con el objetivo de que todos los suscriptores de ChatGPT Plus tengan acceso a esta función para el otoño de 2024 (septiembre, octubre y noviembre).

OpenAI señaló que un pequeño grupo de usuarios con ChatGPT Plus tendrán acceso al nuevo modo de voz avanzado. (X: OpenAI)

Qué necesito para tener el modo de voz avanzado de ChatGPT

Primero, es imprescindible que el usuario tenga una suscripción a ChatGPT Plus para acceder al modo de voz avanzado de este chatbot. Si aún no cuenta con esta versión de pago, debe iniciar sesión, seleccionar la opción ‘Mejorar el plan’ y elegir ChatGPT Plus, que tiene un costo de 20 dólares al mes.

Es clave tener en cuenta que no todos los teléfonos móviles son compatibles con la aplicación de ChatGPT.

En qué modelos iPhone se puede instalar ChatGPT

La aplicación de ChatGPT es compatible con modelos iPhone que tengan iOS 16.4 o versiones posteriores. Esto significa que todos los dispositivos iPhone que ejecutan este sistema operativo pueden usar la app, los cuales son:

La aplicación de ChatGPT es compatible con iOS 16.4 o versiones posteriores. (App Store)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd generation)

A partir de iPhone 8, los teléfonos de Apple son compatibles con iOS 16.4. REUTERS/Aly Song/

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

ChatGPT no es compatible con todos los modelos iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

iPhone SE (3rd generation)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Plus

En qué teléfonos Android utilizar la aplicación ChatGPT

La aplicación ChatGPT es compatible con teléfonos que ejecuten Android 6.0 (lanzado en octubre de 2015) o versiones posteriores. Esto significa que todos los teléfonos con una versión de Android igual o más reciente que la 6.0 pueden utilizar la plataforma móvil de este chatbot.

Debido a que muchos fabricantes utilizan este sistema operativo, el usuario puede verificar por su propia cuenta que versión de Android tiene. Solo debe dirigirse a los ajustes de su teléfono y luego ir a la opción de ‘Acerca del teléfono’.

La aplicación de ChatGPT es compatible con Android 6.0 o versiones más recientes. (Play Store)

Cómo instalar ChatGPT en mi teléfono

Al haber comprobado que el teléfono es compatible con esta IA, el paso a paso para instalarla es:

Dirigirse a la tienda de aplicaciones. En el caso de iPhone es App Store y en Android, Play Store. Ingresar “ChatGPT” en el buscador. Seleccionar la opción en la que aparezca que el desarrollador es OpenAI. Pulsar ‘Iniciar sesión’.

Cómo empezar a usar ChatGPT

Los usuarios pueden utilizar ChatGPT sin iniciar sesión. (ChatGPT)

Para comenzar a usar la aplicación de ChatGPT, el usuario puede optar por utilizarla con o sin una cuenta. Con esta última opción, la persona tiene mayor control de sus datos:

Seleccionar qué conversaciones guardar.

Determinar si quiere que sus datos sean utilizados para entrenar a la IA.

Definir qué datos quiere ChatGPT recuerde.

Sin sesión, ChatGPT no guarda el historial de conversaciones pero si usa la información compartida por el usuario para su base de datos.

Qué información nunca compartir con ChatGPT

Nunca se debe compartir con ChatGPT información personal sensible, como contraseñas, números de tarjeta de crédito, datos bancarios, documentos legales, información médica o cualquier dato confidencial que pueda comprometer la privacidad o seguridad.