WhatsApp llega con nueva opción para hablarle al círculo azul, su Inteligencia Artificial gratuita

La tecnología de Meta llega a WhatsApp, Instagram y Facebook para permitir que los usuarios tengan otras formas de interacción. (Meta)

WhatsApp estaría implementando una nueva función que permite comunicarse mediante notas de voz con Meta AI, el círculo azul.

Este chatbot de inteligencia artificial integrado en la aplicación ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar sobre diversos temas, realizar traducciones y generar imágenes mediante IA, aunque actualmente solo es accesible a través de mensajes escritos.

Al agregar la opción de enviar audios, los usuarios podrán interactuar de muchas más formas con la IA, facilitando una comunicación más rápido. Esto puede resultar especialmente beneficioso para quienes necesitan transmitir información o realizar consultas mientras están en movimiento. La nueva función de Meta AI se encuentra en la versión beta de Android 2.24.16.10, según WaBetaInfo.

Cómo mandarle nota de voz a Meta AI

El proceso para mandarle una nota de voz a Meta AI es igual al de cualquier chat: solo se debe pulsar el ícono del micrófono, grabar el audio y soltar para enviar.

WhatsApp ahora permitiría que los usuarios le manden audios a Meta AI. (WaBetaInfo)

Si la inteligencia artificial de WhatsApp no comprende lo dicho en el mensaje de voz, le solicitará al usuario que vuelva a grabarse. Todo esto con el objetivo de que la interacción entre IA y ser humano sea más precisa y clara.

Cabe señalar que para probar esta nueva función es necesario contar un dispositivo móvil, ser parte del programa beta de WhatsApp y tener la versión 2.24.16.10.

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es una versión de prueba de la aplicación de mensajería WhatsApp. Está diseñada para permitir a los usuarios experimentar nuevas funciones y características antes de que se lancen oficialmente en la versión estándar de la aplicación.

Acceder a Meta AI por WhatsApp es sencillo gracias al ícono del círculo azul. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Como tener WhatsApp Beta

Este es el paso a paso para tener WhatsApp en un teléfono móvil Android:

Ir a Google Play Store. Buscar ‘WhatsApp’ y seleccionar la aplicación. Desplazarse hacia abajo hasta encontrar la sección ‘Conviértete en beta tester’. Pulsar ‘Quiero participar’. Esperar a que la actualización a la versión beta esté disponible e instalarla.

Es crucial tener en cuenta que los programas beta pueden tener un número limitado de participantes. Además, dado que se están probando funciones en desarrollo, la aplicación podría experimentar errores.

Qué es Meta AI

Meta no comprendió el prompt en español relacionado con la generación de una imagen. (WhatsApp / Meta AI)

Meta AI es un chatbot con inteligencia artificial que se encuentra en Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.

Las personas que interactúan con esta IA tiene la posibilidad de preguntarle sobre recetas de cocinas, recomendaciones de regalo, cultura general, clima, noticias, y mucho temas más. Meta AI cuenta con la capacidad de realizar traducciones en los idiomas español, inglés, alemán, francés, entre otros. Asimismo, puede generar imágenes a partir de descripciones que los usuarios realicen.

En qué países está disponible Meta AI

Meta AI, el asistente de IA de Meta, ya está disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Tiene soporte para alemán, español, francés, hindi, hindi-escritura romanizada, italiano y portugués.

Cómo empezar a usar Meta AI en WhatsApp

WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger tiene acceso a Meta AI. (WhatsApp)

Hay tres formas de interactuar con Meta AI en WhatsApp:

Círculo azul

Seleccionar el ícono de un círculo azul ubicado en la parte inferior derecha de la aplicación. De esta manera se inicia un nuevo chat con Meta AI.

Buscar en los chats

Ingresar “Meta AI” en el buscador de chats y seleccionar la conversación con la IA.

Meta AI utiliza la última versión del modelo de inteligencia artificial de Meta, Llama 3. (Meta)

Etiquetar en una conversación

Para agregar a la IA a una conversación grupal o con un solo contacto, solo se debe escribir “@MetaAI” en el chat.

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp

Aunque ofrece varias ventajas, algunos usuarios podrían preferir desactivarlo y que no se muestre en la aplicación. Sin embargo, esto no se puede. “En WhatsApp, no puedo ser desactivado directamente, ya que soy un servicio integrado en la plataforma”, aseguró el chatbot tras preguntarle.

Una forma de limitar las interacciones con Meta AI es eliminar el chat. Basta con buscar la conversación, mantenerla seleccionar y escoger la opción de ‘Eliminar chat’.