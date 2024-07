Qué videojuegos no estarán disponibles en PlayStation 4

La PlayStation 4 ya cumplió más de 10 años de vida, por lo que es normal que su final se esté acercando. (PlayStation)

La PlayStation 4 (PS4) salió al mercado en 2013 y, después de más de una década, su ciclo de vida parece estar llegando a su fin. Sony ha comenzado a reducir el lanzamiento de nuevos juegos para esta consola, una señal clara de que la compañía está enfocada en el futuro con la PlayStation 5.

A pesar de tener todavía 49 millones de usuarios activos, la PS4 está llegando inevitablemente a su fin y aunque la empresa todavía no hace un comunicado oficial, el ritmo de lanzamientos está dando muestras de que su jubilación está muy cerca.

El final de PlayStation 4

En los últimos años, los jugadores han observado cómo la PS4 seguía recibiendo juegos nuevos, manteniéndose relevante a pesar del lanzamiento de la PS5 en 2020. Sin embargo, esa tendencia está cambiando rápidamente.

Uno de los golpes más significativos ha sido el anuncio de LEGO Horizon Adventures, que, a pesar de su simplicidad, no llegó a la PS4. Este juego se lanzó exclusivamente para la PS5 y la Nintendo Switch, una decisión que muchos expertos consideran meramente comercial, ya que la PS4 aún tiene la capacidad técnica para ejecutarlo.

En 2022, Sony lanzó God of War: Ragnarök, uno de los últimos grandes títulos que estuvo disponible para la PS4. Pero luego juegos como Spider-Man 2 y la expansión “Horizon Forbidden West: Burning Shores” de 2023 no llegaron a la antigua consola, marcando una clara tendencia hacia la exclusividad de la próxima generación.

Una realidad que se repite con otros títulos destacados que salieron en 2023 e inicios de 2024, como estos:

Stellar Blade.

Helldivers.

Dragon’s Dogma 2.

Alan Wake 2.

Tekken 8.

Star Wars Jedi: Survivor.

Mortal Kombat 1.

Ghostrunner 2.

Lords of the Fallen.

Avatar: Frontiers of Pandora.

Mientras que otro caso a futuro es el de Astro Bot, un juego que también será exclusivo de la PS5. La integración de las funciones del controlador DualSense en la jugabilidad hace inviable su adaptación a la PS4, según informes recogidos por Kotaku. Lo que demuestra que Sony está enfocado en potenciar su consola de generación actual, como ha sucedido en el paso con otros dispositivos.

La jubilación de la PS4 es un proceso natural del mercado

La decisión de Sony de centrarse en la PS5 y dejar atrás la PS4 ha sido influenciada por múltiples factores. La pandemia y la crisis de semiconductores retrasaron la transición natural entre generaciones de consolas, pero con la recuperación de la producción y la creciente adopción de la PS5, la compañía está lista para avanzar.

El lanzamiento de juegos exclusivos para la PS5 mejora la experiencia de los jugadores al aprovechar el hardware más potente, lo que debe ser la prioridad en este momento de Sony y los demás desarrolladores, ya que estos son los dispositivos actuales, por lo que seguir desarrollando experiencias para consolas del pasado atrasaría el desarrollo.

Esta transición no quiere decir que la PlayStation 4 no sea funcional. Hasta hora ninguna empresa ha informado sobre el final del soporte de la consola, de sus servicios o de algún juego en línea que ya no funcionará.

Quienes tengan actualmente este dispositivo pueden seguir usándola con normalidad, adquiriendo juegos físicos y digitales y teniendo actualizaciones hasta que Sony informe el final de su soporte. Sin embargo, los títulos nuevos posiblemente dejarán de lanzarse para la consola de manera progresiva, especialmente aquellos que son triple A.

Además, esto no es algo que solamente está sucediendo con PlayStation, sino que también la Xbox One está dejando de recibir títulos nuevos y progresivamente también será olvidada por los desarrolladores para sus próximos lanzamientos, ya que la prioridad será aprovechar el hardware de la Xbox Series X|S.