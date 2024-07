Alerta en WhatsApp para los padres: Sigue estos cuatro consejos para cuidar a tus hijos

WhatsApp es la aplicación con más usuarios activos a nivel mundial. (WhatsApp)

WhatsApp proporcionó una serie de consejos para padres de familia y adolescentes con el fin de que estos últimos hagan un uso responsable de la plataforma. Estas recomendaciones están diseñadas para fomentar la seguridad y el bienestar en línea, asegurando que los jóvenes utilicen la aplicación de manera adecuada y consciente.

Las recomendaciones son especialmente importantes considerando que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales en 2023, según datos de Statista.

Uno de los consejos clave es educar sobre el contenido compartido. Los jóvenes deben ser conscientes de los riesgos asociados con compartir información personal, fotos o videos en la plataforma. Se les debe recordar que una vez que algo se comparte en línea, puede ser difícil eliminarlo por completo.

WhatsApp proporcionó estos consejos en su Centro de Ayuda. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuatro tips para usar WhatsApp responsablemente

1. Contactos conocidos

Es recomendable enviar mensajes solo a personas que previamente hayan contactado al usuario o hayan solicitado contacto mediante WhatsApp.

2. Respetar límites

Antes de añadir contactos a un grupo, se recomienda pedirles permiso. Si una persona es añadida a un chat grupal y decide salir, es importante respetar su decisión.

3. Usar las herramientas de grupos

Se ha integrado una función en WhatsApp que permite restringir el envío de mensajes a los administradores de grupos. Esta opción permite a los administradores decidir si todos los miembros del grupo o solo ellos pueden enviar mensajes. La función está diseñada para ayudar a reducir los mensajes no deseados y mejorar la gestión de los chats grupales en la plataforma.

Es recomendable primero preguntarle a una persona si quiere ser parte de un grupo. (WhatsApp)

4. Pensar dos veces antes reenviar un mensaje

WhatsApp incorporó una etiqueta para identificar mensajes reenviados y se ha limitado la cantidad de veces que pueden reenviarse. Esta medida tiene como objetivo fomentar la reflexión antes de compartir contenidos. Se aconseja a los usuarios abstenerse de reenviar mensajes si no están seguros de su veracidad o no conocen al remitente original.

Qué practicas evitar en WhatsApp

Por otro lado, WhatsApp desaconseja realizar las siguientes cuatro acciones en su plataforma ya que podría desencadenar en la suspensión de la cuenta:

1. Mensajes no deseados

Si un contacto solicita no recibir más mensajes, es importante eliminarlo de la libreta de contactos del teléfono y abstenerse de enviarle mensajes adicionales.

Si WhatsApp identifica que un usuario está enviando con constancia listas de difusión, podría suspenderlo. (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Mensajes automáticos o masivos

Es fundamental no enviar mensajes masivos ni automáticos. La plataforma emplea tecnología de aprendizaje automático y reportes de usuarios para identificar y suspender cuentas que envíen mensajes no deseados de manera automática. Además, se debe evitar la creación automática o no autorizada de cuentas o grupos, así como el uso de versiones modificadas de WhatsApp.

3. Uso excesivo de las listas de difusión

Los mensajes enviados a través de listas de difusión solo llegarán a los destinatarios que tengan el número de teléfono guardado en su libreta de contactos. Es importante saber que el uso excesivo de mensajes de difusión puede resultar en reportes por parte de los usuarios, lo que puede llevar a la suspensión de cuentas si se reportan varias veces.

4. Recolección de información personal

WhatsApp podría bloquear una cuenta si descubre que el usuario utiliza una versión modificada de la plataforma. (Imagen ilustrativa Infobae)

No se debe recopilar información de WhatsApp automáticamente para usos no autorizados. Obtener datos de usuarios, como números de teléfono, fotos de perfil o estados, de esta manera viola las Condiciones del Servicio de la plataforma.

5. Ser responsable con los números de contacto

No se debe divulgar números de teléfono sin consentimiento ni utilizar datos obtenidos de manera ilícita para enviar mensajes a usuarios de WhatsApp o añadirlos a grupos.

6. Atención al contenido que podría ser falso o ilegal

Las Condiciones del servicio de WhatsApp prohíben la publicación de material falso, así como comportamientos ilegales, amenazantes, intimidatorios o que inciten al odio basado en términos raciales o étnicos.