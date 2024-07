Cómo tener el WhatsApp de oro: la tendencia para personalizar la app

WhatsApp estándar no ofrece la función de personalización del tema a dorado. (WhatsApp)

WhatsApp de oro es una versión no oficial de la aplicación que transforma completamente el logo y la interfaz de la plataforma: cambia el conocido color verde por un tono dorado.

Para acceder a esta apariencia dorada, es necesario utilizar WhatsApp Plus, una versión del servicio de mensajería que no es desarrollada por Meta y no se encuentra en tiendas de aplicaciones como la App Store o Play Store.

Aunque WhatsApp Plus no es la versión oficial, ofrece varias funciones de personalización, como el cambio de tema a dorado y la capacidad de enviar archivos más grandes de lo que normalmente permite WhatsApp estándar.

WhatsApp Plus no garantiza el cifrado de extremo a extremo de los mensajes. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo activar WhatsApp de oro?

Para activar WhatsApp de oro es necesario instalar WhatsApp Plus. Hecho esto, el usuario debe dirigirse a ‘Ajustes’, luego a ‘Temas’ y seleccionar el color dorado. De esta forma, el logo y toda la interfaz de la aplicación cambiará de verde a dicha tonalidad.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus en Android?

Para utilizar WhatsApp Plus en un teléfono Android es necesario seguir estos pasos:

1. Hacer copia de seguridad y eliminar la versión oficial de WhatsApp de Meta.

2. Buscar y descargar WhatsApp Plus desde el buscador del teléfono.

WhatsApp Plus no se encuentra en las tiendas de aplicaciones. (Google Play Store)

3. Habilitar la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas: Ir a configuraciones del teléfono, luego a ‘Seguridad’ y activar la opción ‘Fuentes desconocidas’.

4. Ejecutar WhatsApp Plus según las instrucciones que integradas en el programa.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus en iPhone?

Para descargar WhatsApp en un iPhone, el usuario debe considerar este paso a paso:

1. Realizar una copia de seguridad de WhatsApp.

2. Eliminar la aplicación oficial de WhatsApp desarrollada por Meta.

Es necesario hacer jailbreak para instalar WhatsApp Plus en un iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Dirigirse al buscador de su teléfono para descargar WhatsApp Plus 17.85.

4. Cuando se haya completado la descarga de WhatsApp Plus, se debe ejecutar el archivo siguiendo los pasos que tiene incluidos.

Es probable que sea necesario realizar jailbreak para ejecutar WhatsApp Plus. Jailbreak en un iPhone implica eliminar las restricciones de software impuestas por Apple, lo que permite la instalación de aplicaciones y modificaciones no autorizadas por la App Store.

¿Qué tan seguro es usar WhatsApp Plus?

Esta aplicación no oficial no cuenta con el respaldo de Meta, lo que significa que la seguridad de los datos personales y las conversaciones almacenadas no está garantizada. Además, el cifrado de extremo a extremo que Meta incluye podría no ser tan incorporado en WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus podría contener virus al descargarse de sitios no verificados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al ser una versión modificada, WhatsApp Plus podría contener código malicioso o vulnerabilidades que comprometerían la seguridad del dispositivo y la privacidad del usuario. No está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store, lo que significa que los usuarios deben descargarla de fuentes no verificadas.

El uso de WhatsApp Plus también resultaría en la suspensión temporal o permanente de la cuenta de WhatsApp del usuario, ya que viola las políticas de uso de WhatsApp.

¿WhatsApp podría suspender mi cuenta si uso la versión Plus?

Si WhatsApp detecta que un usuario utiliza Plus, podría llegar a suspender su cuenta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si un usuario recibe un mensaje dentro de la aplicación que indica “Cuenta suspendida temporalmente”, esto podría ser resultado del uso de una aplicación no oficial de WhatsApp como WhatsApp Plus o de actividades como la extracción de datos.

Si el usuario no cambia a la aplicación oficial de WhatsApp después de la suspensión temporal o continúa extrayendo datos, su cuenta podría ser suspendida de manera permanente.

Las aplicaciones no autorizadas de WhatsApp representan un riesgo para la seguridad del usuario y no cuentan con el respaldo de WhatsApp. La extracción de datos, que consiste en obtener información de manera automática y no permitida, viola las Condiciones del Servicio de WhatsApp y puede llevar a consecuencias graves para la cuenta del usuario.