¿Quién inventó el telescopio?

Galileo Galilei es una de las personas más influyentes en la astronomía por el telescopio. No obstante, no fue el primer inventor oficial, ya que de acuerdo a la historia se dice que el primero fue creado por el alemán Hans Lippershey en el año 1608.

El telescopio es un instrumento capaz de ver a una distancia kilométrica. Su nombre viene del griego, donde el prefijo «tele» se refiere a «lejos» y el sufijo «scopio» que se refiere a «ver». Por lo tanto sería «ver lejos».

El telescopio es uno de los instrumentos más importantes en la astronomía, ya que con este se pueden observar los cuerpos celestes, desde la luna hasta los planetas y las estrellas.

Galileo Galilei, una gran figura de la astronomía

Como es bien conocido, Galileo Galilei fue uno de los mayores contribuyentes de la ciencia, dejando trabajos como: el teorema sobre el centro de gravedad y la invención del pulsómetro.

Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 y fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico. Su mejora del telescopio fue lo que lo destacó, siendo nombrado como el «padre de la astronomía moderna».

Para el año 1609 Galilei desarrolló el primer telescopio astronómico registrado. A partir de ahí, la astronomía dio un salto evolutivo y para el año 1610 se pudo observar por primera vez las cuatro lunas de júpiter, las cuales giraban en una órbita en torno al planeta mencionado.

En ese entonces el dispositivo se conocía como «lente espía» hasta que el matemático griego Giovanni Demisiani decide ponerle el nombre actual.

El verdadero inventor

Como mencionamos anteriormente, a pesar de la gran contribución de Galilei muchos nombran a Hans Lippershey como el verdadero inventor. Sin embargo, algunas investigaciones realizadas por Nick Pelling, un programador informático y periodista de investigación histórica, se evidencia que el primer creado fue el gerudense Juan Roget en 1950.

En dichas investigaciones se descubrió que varias personas intentaron patentar un invento similar. Incluso en algunos países se cree que el telescopio fue creado por el astrónomo neerlandés Christiaan Huygens.

Pero a pesar de que todas estos grandes científicos hayan contribuido en su creación, lo cierto es que Galileo perfeccionó el trabajo de sus colegas, llevándolo a obtener grandes descubrimientos.

