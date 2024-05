Llega un nuevo juego a las gafas Apple Vision Pro: cómo descargarlo

Nuevos juegos llegan a Apple Arcade y a Apple Vision Pro. (Apple)

Apple Arcade es el servicio de juegos por suscripción que ofrece acceso ilimitado a una colección de más de 200 juegos del App Store. Todos sin anuncios ni compras dentro de la app. Próximamente se añadirán nuevos títulos como Rabbids: Legends of the Multiverse. Además, Where Cards Fall llegará a Apple Vision Pro.

¿Cómo es el juego nuevo de las gafas Apple Vision Pro?

De acuerdo con la página de Apple, este servicio de juegos está para iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Pero con la llegada de las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro, la compañía ha extendido su disponibilidad a este nuevo dispositivo dado que ha adaptado varios juegos al sistema operativo visionOS.

Tal es el caso de Where Cards Fall, el juego ganador del premio Apple Design Award 2020 que presenta controles táctiles y accesibles diseñados a mano para Apple Vision Pro.

Los jugadores deben realizar gestos para avanzar en el juego. (Apple)

Los jugadores utilizarán gestos naturales para manipular y dar vida a los castillos de naipes del juego. Es decir, tendrán que realizan simular que pellizcan sus dedos para que su personaje pueda movilizarse en el juego.

Otros títulos de Apple Arcade para Apple Vision son: Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Patterned, Illustrated, Wylde Flowers, stitch, Synth Riders, LEGO Builder’s Journey, Bloons TD 6+, y Super Fruit Ninja. Cada juego ofrece una experiencia única, sumergiendo a los usuarios en diferentes mundos y aventuras.

Super Fruit Ninja es una propuesta que reta a los jugadores a cortar frutas a gran velocidad, evocando habilidades en el arte ficticio del “jugo jitsu”. Synth Riders invita a los usuarios a sumergirse en un ambiente retro-futurista a través de una experiencia de ritmo envolvente.

Los jugadores explorarán cinco universos , desde los Noodles Valleys de Dragon Land hasta el Monte Rabbidsmore. (Apple)

¿Qué nuevos juegos llegan a Apple Arcade?

En el mismo comunicado oficial, Apple añadió que Rabbids: Legends of the Multiverse , Return to Monkey Island, Tomb of the Mask, Fabulous - Wedding Disaster llegaban a Apple Arcade. Cabe aclarar que Where Cards Fall espacial es el único nuevo juego para Apple Vision Pro.

Rabbids: Legends of the Multiverse de Ubisoft

Forma parte de la franquicia Rabbids, conocida por su humor y personajes carismáticos y alocados. En este título, los jugadores se embarcan en aventuras a través de diversos universos y dimensiones, explorando y superando desafíos con los Rabbids, quienes son criaturas parecidas a conejos, conocidas por su comportamiento impredecible y cómico.

Este juego combina elementos de acción, aventura y estrategia, permitiendo a los usuarios interactuar con distintos entornos y personajes, cada uno con sus propias habilidades.

Return to Monkey Island+ de Devolver Digital

El juego continúa la historia de Guybrush Threepwood, su némesis pirata zombie LeChuck y su verdadero amor Elaine Marley. (Apple)

Última entrega de la aclamada serie de aventuras gráficas Monkey Island, desarrollada originalmente por Ron Gilbert y Gary Winnick. Esta entrega ha sido publicada por Devolver Digital y marca el regreso de personajes icónicos como Guybrush Threepwood, el aspirante a pirata, en una nueva aventura llena de misterio, humor y rompecabezas desafiantes.

La trama retoma algunos hilos narrativos que quedaron pendientes en entregas anteriores, llevando a los jugadores a explorar islas exóticas, enfrentarse a piratas rivales y descifrar enigmas en su búsqueda del tesoro más grande de todos: el Secreto de la Isla Monkey.

Los jugadores ingresan a una tumba para encontrar una extraña máscara que les permite escalar paredes fácilmente. (Apple)

Tomb of the Mask+ de Playgendary

los jugadores asumen el papel de un aventurero que encuentra una misteriosa máscara en una tumba, la cual le otorga la habilidad de trepar paredes y superar obstáculos con rapidez sobrenatural. Este poder desbloquea la exploración de una serie de laberintos llenos de trampas, enemigos, y tesoros por descubrir.

En este juego, los usuarios tienen que enfrentarse a los retos de planificar una boda. (Apple)

Fabulous - Wedding Disaster+ de GameHouse

Es un videojuego de gestión de tiempo y estrategia desarrollado por GameHouse. Forma parte de la serie Fabulous, que sigue las aventuras y desafíos profesionales y personales de Angela, su personaje principal.

En Wedding Disaster, los jugadores ayudan a Angela a organizar y gestionar una serie de bodas, enfrentándose a todo tipo de desafíos inesperados que van desde desastres naturales hasta invitados exigentes y problemas de última hora con los proveedores.