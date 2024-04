Call of Duty: Modern Warfare 3 y Star Wars Jedi: Survivor, las mejores ofertas en la PS Store para abril

Entre las ofertas más destacadas en la tienda de PlayStation se encuentra la más reciente entrega de la serie de videojuegos de disparos en primera persona de estilo bélico, Call of Duty. (Infinity Ward)

La PS Store tiene disponibles sus rebajas de primavera, ofreciendo la oportunidad de adquirir títulos tripe A y clásicos con un precio especial, incluidas aquellas versiones ediciones Deluxe y Ultimate que incorporan extensiones, DLC, extras, complementos y objetos. Como es el caso de Call of Duty: Modern Warfare 3 Edición Multigeneración y NBA 2K24 Edición Mamba Negra

Para el cuarto mes de 2024 la tienda en línea de PlayStation ha puesto en oferta más de 2.000 juegos que incluyen aventuras épicas en mundos abiertos, experiencias de deportes, juegos de estrategia y títulos indie. De hecho, producciones como A Plague Tale: Innocence, A Way Out, Assassin’s Creed Valhalla Deluxe y Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT se encuentran entre las opciones disponibles.

Spyro: Reignited Trilogy, la mítica trilogía de la franquicia protagonizada por el dragón morado que marcó la infancia de muchos jugadores, tambén esta en la lista con un 65% de descuento.

Cuáles son las mejores ofertas de la PS Store

La PS Store lanza grandes descuentos y ofertas para abril. (PlayStation)

Entre las ofertas más destacadas en la tienda de PlayStation se encuentra la más reciente entrega de la serie de videojuegos de disparos en primera persona de estilo bélico, Call of Duty, en este acaso hablamos de Modern Warfare 3 en su Edición Multigeneración, que tiene un descuento del 35% para pasar de los 69.99 dólares a 45.49 dólares.

Es importante recordar que en la región latinoamericana la PS Store tasa sus precios en dólares estadounidenses, por lo que el precio es el mismo en países como Argentina, México y Colombia, pero varía según el tipo de cambio de cada país.

En Star Wars Jedi: Survivor, Cal Kestis continúa su aventura explorando planetas nuevos, conociendo nuevos personajes y enfrentándose frente a enemigos más temibles. (Respawn Entertainment)

Star Wars Jedi: Survivor, la secuela de Fallen Order, es otro título destacado y actualmente puede conseguirse con un 55% de descuento, que representa que caiga a los 31.49 dólares, de los 69.99 que cuesta normalmente.

El ya legendario God of War Digital Deluxe Edition también se encuentra con un descuento del 50% para valer solamente 14.99, mientras que BioShock: The Collection, una de las mejores trilogías que se han lanzado en los últimos tiempos, se encuentra con un 80% de descuento y solo cuesta 9.99 dólares. Mismo precio que registra Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.

Por qué es el momento ideal para comprar Spyro: Reignited Trilogy

La trilogía que alegró la infancia de millones está al 65% de descuento. (Insomniac Games)

Spyro: Reignited Trilogy es un videojuego que combina la trilogía de la serie Spyro the Dragon que fue originalmente lanzada para la consola PlayStation en la década de 1990 y marcó la infancia de millones de jugadores, Y quienes no compren ahora mismo podrán ahorrar un 65 % sobre su precio original.

El título que incluye los juegos “Spyro the Dragon” (1998), “Spyro 2: Ripto’s Rage!” (1999) y “Spyro: Year of the Dragon” (2000), actualmente se puede conseguir en apenas 13.99 dólares, un gran precio si se tiene presente que normalmente cuesta 39.99.

Por otra parte, Crash Team Racing Nitro-Fueled, la remasterización del clásico videojuego de carreras lanzado originalmente para la consola PlayStation en 1999 en el los jugadores compiten en emocionantes carreras utilizando personajes del universo de Crash Bandicoot, tiene el mismo descuento y precio que la trilogia de Spyro.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time tiene un descuento del 67%. (Toys for Bob)

Lo mejor es que también se puede comprar el combo de Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro Trilogy por 26.24 dólares, frente a los 74.99 dólares que podrían costar los juegos por separado.

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, un videojuego de plataformas que es la secuela directa de la trilogía original no se quedo por fuera de las ofertas y con un descuento del 67% su precio cayó de los 59.99 dólares a solo 19.79.

Es importante destacar que la mayoría de estas promociones estarán disponible de forma limitada hasta el 25 de abril, mientras que ciertas ofertas concluirán antes de la fecha indicada.