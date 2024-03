Cuáles electrodomésticos son un peligro si se dejan prendidos en Semana Santa

Los electrodomésticos pueden sufrir cortos circuitos en ausencia de personas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Semana Santa, es común que muchas familias aprovechen para viajar y pasar unos días fuera de casa, dejándola sin ocupantes. Sin embargo, este período puede representar un riesgo para la seguridad del hogar si ciertos electrodomésticos se dejan conectados.

Es buena idea desenchufar los electrodomésticos que no sean necesarios, especialmente si se va a estar fuera más de tres días.

Hacer esto no solo ayuda a ahorrar dinero en la cuenta de energía, sino que también reduce el riesgo de problemas eléctricos, como cortos circuitos, que podrían causar daños mayores. Eso sí, es importante pensar bien qué cosas desconectar para asegurarse de que la casa se mantenga en buen estado.

¿Qué electrodomésticos desconectar siempre?

Es recomendable desconectar las neveras. (LG)

Al considerar qué electrodomésticos apagar antes de irse de vacaciones por más de tres días, es crucial usar el sentido común, dado que no todos los dispositivos requieren el mismo trato.

Refrigeradora: Este electrodoméstico suele dejarse prendido debido a su importante rol en la conservación de los alimentos.

No obstante, si se va a estar fuera de casa por un largo periodo y la nevera está prácticamente vacía, podría ser conveniente vaciarla, limpiarla y apagarla, dejando la puerta entreabierta para prevenir moho y malos olores. Esta medida dependerá fundamentalmente del tiempo de ausencia y de cuánto haya que conservar en su interior.

Congelador: Si el congelador está completamente ocupado, es recomendable mantenerlo en funcionamiento, ya que los alimentos congelados pueden ayudarse entre sí a preservar el frío. En cambio, un congelador vacío puede desconectarse, especialmente si el ahorro de energía compensa el esfuerzo de tener que descongelarlo más adelante.

Lo más aconsejable es desconectar el lavavajillas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Televisores y equipos de entretenimiento: Aunque estos dispositivos consumen relativamente poca energía cuando están en modo de espera, el consumo combinado puede ser considerable tras varios días. Apagarlos puede también minimizar el riesgo de averías por sobretensiones.

Lavadora y lavavajillas: Si no se van a usar, no necesitan estar enchufados. Desconectarlos no solo es una precaución para ahorrar energía, sino también para prevenir accidentes que podrían ocurrir por problemas con las conexiones de agua, como las fugas.

Ordenadores y cargadores: Incluso apagados, estos aparatos pueden seguir consumiendo electricidad. Desenchufarlos ayuda a eliminar este consumo innecesario y los protege contra daños por posibles picos de tensión.

Electrodomésticos pequeños: Para ahorrar energía y evitar riesgos eléctricos, es recomendable desconectar pequeños electrodomésticos como cafeteras, microondas y tostadoras cuando no se van a utilizar.

Los electrodomésticos pequeños como las cafeteras deben desconectarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras recomendaciones para vacaciones

Más allá de desenchufar electrodomésticos durante las vacaciones largas, hay otras consideraciones que pueden favorecer el ahorro de energía y la seguridad del hogar.

Antes de partir al lugar de las vacaciones, es recomendable revisar todos los dispositivos que tengan luces indicadoras de funcionamiento o modos de espera, ya que estos pequeños consumos, acumulados, pueden representar una parte significativa del gasto energético innecesario.

Otro aspecto importante es la configuración de sistemas de climatización. En caso de contar con aire acondicionado o calefacción central, ajustarlos a un modo de consumo mínimo o programarlos para mantener una temperatura que evite la degradación de elementos interiores, sin gastar excesivamente, garantiza un equilibrio entre conservación y economía.

Antes de salir de vacaciones, lo mejor es hacer un recuento de los electrodomésticos que se dejan apagados. (Imagen ilustrativa Infobae)

La revisión de instalaciones eléctricas antes de un periodo de ausencia prolongado también es clave. Asegurarse de que no haya riesgos de cortocircuitos o sobrecargas puede prevenir siniestros. Esto incluye la verificación de que todas las luces exteriores e interiores estén apagadas, excepto aquellas que sean necesarias por motivos de seguridad.

Por último, se aconseja hacer una lista de todos los electrodomésticos y dispositivos que quedan conectados, para tener un control y facilitar el proceso de desconexión y reconexión, optimizando así el ahorro energético y contribuyendo a la seguridad del hogar.