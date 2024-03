WhatsApp dejará de funcionar en iPhone: revisa si está el tuyo en la lista

Una mujer sostiene su teléfono móvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que sucede con Android, el iPhone también pueden quedarse sin acceso a WhatsApp debido a las actualizaciones de la aplicación, que hacen que el iPhone sea incompatible y ya no pueda operar allí.

Ante esta situación, una de esas soluciones es realizar una copia de seguridad antes de que el dispositivo sea incompatible y no se pueda acceder a las conversaciones. Este es un proceso que se puede programar para que se realice cada semana y de forma estar seguros de que no vamos a perder información.

Para abril de 2024 ya se conoce la lista de celulares de Apple que no tendrán acceso la aplicación de Meta, por lo que los usuarios están a tiempo para encontrar una solución.

Logotipo de Whatsapp. EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON

iPhone que se quedarán sin WhatsApp en abril

En términos generales, los dispositivos que no tendrán acceso a la aplicación serán todos aquellos que cuenten con iOS 11 o versiones anteriores. Es decir, que son todos aquellos que fueron lanzados antes de 2016 y tienen más de siete años de vida. Este es el listado:

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

La finalización de soporte se puede dar por diferentes motivos, pero principalmente es porque la versión del sistema operativo, ya sea Android o iOS, no es compatible con la versión actual de WhatsApp, que pide requisitos diferentes para operar, ejecutar ciertas funciones o mantener los requisitos de seguridad y privacidad.

25/01/2024 Archivo - FILED - 19 January 2021, Berlin: A finger touches the Whatsapp logo on a smartphone. Photo: Zacharie Scheurer/dpa. WhatsApp está desarrollando el soporte para iniciar sesión a través de claves de acceso o 'passkeys' en la última versión beta para iOS, de forma que los usuarios podrán acceder a sus cuentas a través de métodos como el reconocimiento facial o la huella dactilar. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO

Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp en iPhone

Una copia de seguridad es un proceso en el que es posible guardar todo el historial de los chats y los archivos multimedia que tenemos en la aplicación y llevarlos a la nube, en el caso de iPhone a iCloud. Estas son algunas cosas que se deben tener en cuenta para realizar el proceso:

Verificar que estamos usando el mismo número de teléfono y la misma cuenta de iCloud con los que creamos la copia de seguridad.

El iPhone de tener instalada la versión más reciente de iOS.

El almacenamiento disponible en la cuenta de iCloud y en el iPhone debe ser de al menos 2,05 veces mayor que el tamaño de la copia de seguridad.

Teniendo esto presente, es posible configurar las copias de seguridad para que se realicen de forma automática y programar el periodo en el que se ejecutan. Para hacerlo hay que hacer clic en Copia automática en la configuración de WhatsApp y elegir la frecuencia que prefiramos.

De este modo, se creará una copia de seguridad de los chats en la cuenta de iCloud y podemos elegir si queremos que los videos, que ocupan bastante espacio, sean incluidos en el proceso. Para estar más seguros de no perder la información, lo mejor es configurar la aplicación para que haga la copia de seguridad cada semana, ya que no está claro el día exacto en el que dejará de funcionar en el celular y con ese rango de tiempo no habrá mayores problemas para perder la información de los chats.

Plano detalle de manos con un celular, pantalla, adicción al teléfono, conexión, señal, información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de querer hacer el proceso de forma manual, el proceso es el siguiente:

Ir a WhatsApp

Dirigirse a Ajustes o Configuración.

Pulsa en Chats y luego en Copia de seguridad.

Hacer clic en Realizar copia ahora.

Ahora, los datos quedarán guardados en la nube y al abrir sesión en el teléfono móvil nuevo, donde funcione WhatsApp, se recuperará toda la información y los contactos, un proceso que se hace de forma automática al iniciar la sesión con la misma cuenta.

En caso de no querer cambiar de celular después de que la aplicación deje de funcionar, otras plataformas que pueden funcionar para seguir hablando con amigos y familiares son Signal y Telegram.