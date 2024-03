PlayStation, Nintendo o Xbox: qué controles ahorran más energía en casa

Desde hace más de 15 años las consolas incluyen controles inalámbricos dentro de las cajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de los controles inalámbricos a los videojuegos, surgió un nuevo tema a resolver por los usuarios: mandos que se descargan e interrumpen las horas de juego. Aunque este es un aspecto que ha ido mejorando con el tiempo, será algo de no acabar y por eso vale la pena evaluar qué consola tiene los controles más ahorradores.

PlayStation, Nintendo y Xbox tienen diferentes opciones para que los jugadores elijan la manera en la que conectan el control a la consola, ya sea por cable o de forma inalámbrica. Pero no todos los mandos cuentan con el mismo tiempo de autonomía y tiempo de carga.

Así que vamos a contarles, desde nuestra experiencia, qué mandos son los que mejor autonomía tienen, solo enfocándonos en los controles oficiales y en los que vienen con las consolas, ya que, por ejemplo, Xbox y PlayStation tienen mandos profesionales que tienen una batería que dura más.

Controles de PlayStation

Desde la PlayStation 3 la marca japonesa cuenta con mandos inalámbricos, que ha ido mejorando en funciones y batería. Sin embargo, las dos últimas consolas, la PS4 y PS5, se han caracterizado por tener controles que todavía no alcanzan un largo tiempo de autonomía y si queremos tener largas sesiones de juego, casi siempre será necesario tener un control adicional.

PlayStation es la marca que menos autonomía ofrece a los jugadores. (PLAYSTATION)

Según estimaciones oficiales, el Dualshock de PS4 puede ofrecer entre cuatro y ocho horas de batería, una cifra similar al DualSense de PS5, que normalmente se queda en cinco horas si estamos disfrutando de un juego con vibración háptica y gatillos adaptativos, las dos funciones nuevas del mando.

Estas cifras son bastante bajas, teniendo en cuenta que una persona en promedio juega cinco horas a la semana, según datos de Statista. Un rango de tiempo que las otras consolas pueden cubrir con mayor facilidad.

A esto hay que sumarle que el tiempo de carga promedio es de dos horas para el control de PS4 y de una hora para el de PS5. Lo que obliga a los usuarios a tener un segundo control para con tener que cortar su sesión de juego. Esto implica un gasto adicional, ya que el control puede estar entre los 50 y 70 dólares.

Controles de Xbox

En el caso de las consolas de Microsoft nos vamos a centrar en los mandos de Xbox Series X|S, ya que no presentan mayores cambios respecto a los de Xbox One. Para sus controles, la empresa ha optado por no incluir baterías de litio y en su lugar usan pilas. El motivo de esta decisión es permitir que los jugadores elijan el tipo de carga que quieren tener y eso es una gran ventaja frente a la competencia.

Los controles de Xbox implementan pilas para que los jugadores puedan elegir qué formato de carga prefiern usar. (Xbox)

Los mandos de Xbox no cuentan con tantas funciones como los de PlayStation y eso les permite tener un mayor tiempo de autonomía. Al usar pilas AA la autonomía está en promedio entre las 20 y 25 horas de juego, lo que cubre ampliamente unas dos semanas de sesiones constantes.

Además, al poder usar pilas recargables no se hace necesario comprar un mando adicional y la solución es contar con un par de baterías adicionales, que son mucho más económicas que otro control, e intercambiarlas mientras las otras se cargan.

Xbox también cuenta con un accesorio llamado Play & Charge, que es una batería de litio recargable y da un tiempo similar de duración, aunque su precio es mucho más elevado que unas pilas tradicionales.

Controles de Nintendo

La Nintendo Switch trae un par de Joy-Con que pueden ofrecer cerca de 20 horas de autonomía y aunque tienen sensores de movimiento y de vibración, serán pocas veces en las que se descargarán totalmente.

Los Joy-Con de Nintendo cuentan con sensores de movimiento y de vibración, pero su carga está bien optimizada. (Nintendo Switch)

En mi experiencia, con cuatro años con la consola, solamente en dos ocasiones no he podido usar los mandos porque se descargaron totalmente. Y eso se debe, en parte, a que los controles se cargan al volver a conectarlos a la Switch, incluso al usarla en modo portátil.

Nintendo también cuenta con un control similar al de Xbox o PlayStation, aunque se debe comprar por separado. Y a pesar de ser un gasto adicional, que cuesta 70 dólares, su autonomía es la mejor del mercado al brindar una duración de 30 horas o más, si disfrutamos de juegos que no tengan vibración.