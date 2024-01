La sociedad de la nieve, Premios Oscar 2024 y Numa Turcatti, rompen las búsquedas en Google

La película se estrenó en Netflix el 4 de enero. (Netflix)

‘La sociedad de la nieve” se ha convertido en un fenómeno, posicionándose no solo en conversaciones en redes sociales sino también en búsquedas de Google.

Te puede interesar: ‘La sociedad de la nieve’ y todo lo que debes saber sobre la escena de la caída del avión

Considerada como una de las diez películas en español más vistas en Netflix, despierta curiosidad mundial. A continuación, las siete consultas más populares, según Google, que rodean a esta impactante película.

1. Nominaciones al Oscar

La cinta de Juan Antonio Bayona, que se encuentra en Netflix, se enfrentará en la categoría de Película Internacional a competidores de renombre: ‘Yo capitán’ de Italia, ‘Días perfectos’ de Japón, ‘The Teacher’s Lounge’ de Alemania y ‘La zona de interés’ del Reino Unido.

Te puede interesar: Netflix no va más con Apple, estos son los planes con las gafas Vision Pro

Además, está nominada en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería, donde se medirá con producciones como ‘Maestro’, ‘Oppenheimer’, ‘Golda’ y ‘Pobres criaturas’.

Enzo Vogrincic, quien da vida a Numa Turcatti publicó en su Instagram acerca de las nominaciones: "Sin palabras (sólo estas)". (Instagram: vogrincicenzo)

2. Historia real

La película reconstruye el accidente aéreo y la historia de supervivencia conocida como ‘El Milagro de Los Andes’. Este acontecimiento tuvo lugar en el año 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló contra un montaña y cayó en el Glaciar de las Lágrimas, ubicado en la Cordillera de Los Andes, entre Chile y Argentina.

Te puede interesar: Enzo Vogrincic a solas con Infobae por “La sociedad de la nieve”: “En la película uno siente esa soledad y abandono”

La ruta de este vuelo era Montevideo (Uruguay) a Santiago (Chile). En dicha maniobra, las formaciones nubosas ocultaron las cimas montañosas, lo que llevó a los pilotos a asumir equivocadamente que habían pasado la ciudad de Curicó (Chile), y se dispusieron a virar hacia el norte para empezar el descenso hacia el Aeropuerto Los Cerrillos en Santiago.

Sin embargo, no se percataron de que, de acuerdo con la información de los instrumentos de vuelo, la aeronave aún se encontraba a una distancia de entre 60 y 70 km de Curicó.

El accidente real ocurrió 1972. (Netflix)

Este error de cálculo ocasionó que iniciaran el descenso prematuramente mientras aún volaban sobre la cordillera andina, lo que provocó que la aeronave se estrellara contra el filo de una montaña.

3. ¿Dónde se grabó ‘La Sociedad de la Nieve’?

El desafío de replicar el ambiente salvaje y exuberante donde se estrelló el avión se presentó ante el equipo de producción, ya que no era seguro filmar en la ubicación precisa del accidente.

A pesar de visitar el Valle de las Lágrimas en varias ocasiones, Bayona determinó la necesidad de un lugar más seguro y fácilmente accesible, optando finalmente por la Sierra Nevada en Granada, España. El sitio específico seleccionado fue la Laguna de las Yegueas, a una altitud de 2.900 metros.

La película se grabó en la primavera de 2022. (Netflix)

4. ¿Quién fue Numa Turcatti?

Bayona ha explicado en multitud de ocasiones que quería que esta película rindiese homenaje no solo a los supervivientes de la Tragedia de los Andes, si no también a aquellos que no volvieron.

Huyendo de crear la imagen de un héroe único, el director quiso dar protagonismo a todos aquellos que no regresaron de la cordillera y sin los cuáles la hazaña también hubiera sido imposible. Por eso, escogió a Numa Turcatti para que fuese el protagonista de la película.

En la vida real, Numa salió ileso del accidente aéreo, y por su fortaleza física, enseguida pasó a formar parte del equipo de expedicionarios. No obstante, un pequeño golpe sin importancia en una de sus piernas, desembocó en una infección que empeoraba cada día.

Numa Turcatti falleció con 25 años. (Netflix)

Numa iba a ser uno de los expedicionarios finales debido a su fortaleza, pero el dolor que le producía la infección de su pierna al caminar, hizo que causara baja en el equipo de expedicionarios.

Falleció el 11 de diciembre de 1972. Llevaba 61 días de supervivencia en la montaña y tan sólo tenía 25 años.

5. ¿Dónde queda el Glaciar de Las Lágrimas?

El avión del vuelo 571 se estrelló contra un montaña y cayó en el Glaciar de las Lágrimas, ubicado en la Cordillera de Los Andes, entre Chile y Argentina. En temporada de deshielo, es posible acceder a esta zona por medio de una excursión.

6. ¿Por qué la orina de los sobreviviente era negra?

En la cinta retrata cómo los supervivientes orinaban de color oscuro. La liberación de la mioglobina, proteína ubicada en las células musculares y consecuencia de la deshidratación y desnutrición que sufrieron, está detrás de este cuadro médico.

En el largometraje se muestra la orina negra de los sobrevivientes. (Créditos: Netflix)

El mayor problema que enfrentaron los sobrevivientes fue la falta de alimento, una circunstancia que los obligó a consumir los restos de los fallecidos.

7. ¿Qué pasó con los sobrevivientes?

En diciembre de 1972, 16 supervivientes fueron rescatados de los Andes. Hoy en día, solo quedan con vida 14 de ellos, quienes mantienen su unión, reuniéndose ocasionalmente.

Fernando Seler “Nando” Parrado Dolgay, figura clave en este acontecimiento, resultó herido tras el siniestro del vuelo y en el perdió a su madre, Eugenia.

El equipo de sobrevivientes se dividió en grupos, uno de ellos eran los expedicionarios, quienes salía a explorar el terreno. (Netflix)

Aunque su hermana Susana Parrado sobrevivió inicialmente al choque, y ambos hermanos compartieron el calor para subsistir, ella no logró superar las heridas, el frío y el hambre, falleciendo poco tiempo después. Nando, por el contrario, se fue recuperando y se convirtió en uno de los luchadores clave para el rescate de los sobrevivientes, escalando las montañas en busca de ayuda.

Tras el rescate, Parrado dedicó años a su pasión por el automovilismo, llegando incluso a participar en competiciones europeas. Más adelante, dejó las pistas para ejercer como presentador y productor de televisión, distinguiéndose también como conferencista motivacional.

Roberto Canessa, el otro expedicionario del grupo, se convirtió en jugador de la selección nacional de rugby de Uruguay y, simultáneamente, prosiguió sus estudios universitarios en medicina, ejerciendo en la actualidad como un reconocido cardiólogo especializado en pacientes infantiles.