Cómo crear una lista de música compartida en Spotify para las fiestas navideñas

En un esfuerzo por mejorar la experiencia de escuchar música en grupo, Spotify introduce Jam, una sesión de escucha en tiempo real que permite a los usuarios conectarse a través de sus listas de reproducción. (Spotify)

En la temporada de festividades navideñas, la selección de música puede ser tan importante como el menú de la noche. Spotify ofrece una manera colaborativa y divertida de integrar a todos los invitados en la creación de la lista de reproducción ideal con la función Jam.

Cómo crear una Jam

1. Seleccionar una lista de reproducción, canción o álbum.

2. Tocar el icono del altavoz en la parte inferior de la pantalla o presionar el menú de tres puntos dentro de la lista de reproducción.

3. Seleccionar ‘Iniciar un Jam’.

4. Seleccionar ‘Invitar’.

5. Compartir un código QR o enviar un enlace a tus amigos para que se unan.

6. Agregar canciones.

Jam se basa en algunas de las funciones sociales más populares de Spotify y las combina con su tecnología de personalización. (Spotify)

Si el usuario está reproduciendo música en un altavoz, Spotify iniciará automáticamente una jam y quienes estén en la misma red de Wi-Fi recibirán una invitación. En este caso:

1. Seleccionar ‘Unirme’.

2. Agregar canciones o empezar con recomendaciones de Spotify para saber si a los otros participantes de la jam les gustan esas canciones.

Felices fiestas de Spotify

Spotify celebra la temporada navideña con su sección ‘Felices Fiestas’, un espacio donde los usuarios pueden encontrar diversas playlists que abarcan todo tipo de géneros para ambientar estas fechas especiales.

Entre ellas destaca ‘Christmas Hits’, seguida por casi seis millones de usuarios y que incluye clásicos contemporáneos como ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey y ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee.

Los usuarios solo tienen que escribir "felices fiestas" en el buscador de la plataforma para acceder a la sección. (infobae)

Para quienes prefieren ritmos latinos, la playlist ‘Música Decembrina’ ofrece una selección más tradicional, ideal para los que disfrutan de una navidad con sabor latino.

Artistas más escuchados en Spotify Latinoamérica

A principios de los años 2000, el mercado musical en América Latina estaba marcado por una serie de transformaciones significativas.

El aumento de la globalización llevó a una mayor presencia de artistas internacionales en las listas de éxitos regionales, al mismo tiempo que los talentos locales comenzaron a ganar reconocimiento a nivel mundial.

En términos de distribución, el mercado aún dependía en gran medida de las ventas físicas de CDs, aunque ya empezaban a sentirse los efectos de la piratería y la distribución ilegal de música a través de Internet.

En los últimos años ha aumentado la preferencia por las melodías en español en la región, reflejando una mayor identificación cultural. (infobae)

Esto último sentaría las bases para el cambio hacia los modelos de negocio basados en la música digital y el streaming que se consolidarían en la década siguiente. Según Spotify, el extraordinario impulso de la música en español debe su éxito a los artistas latinos.

Estos son los que más han tenido reproducciones en Spotify, durante los últimos 10 años, y que han liderado esta evolución.

1. Bad Bunny

Todos en el top cinco pertenecen al género musical urbano. El caso del puertorriqueño ha sido sin precedentes ya que del 2020 al 2022 fue el artista más escuchado a nivel mundial, tiene 76.733.736 oyentes mensuales en la plataforma. En la actualidad su canción más escuchada es ‘Perro Negro’ con 283.977.356 reproducciones.

2. J Balvin

Es uno de los artistas más famosos de origen colombiano. Inició su carrera en Medellín, epicentro del reggeaton de su país para convertirse en una estrella global. Justamente su canción con más reproducciones (1.555.300.836) es con Bad Bunny, ‘La canción”, tema que hace parte del álbum que hicieron juntos en 2019.

3. Ozuna

Después de J Balvin, la lista se encuentra dominada por puertorriqueños, país donde nació el género urbano. Ozuna se popularizó en 2016 gracias a canciones hechas en colaboración con varios artistas reggeatoneros. En su momento, fue popular ‘Diles’ que hoy en día tiene 776.435.062 reproducciones en Spotify.

El auge del reggeaton en América Latina inició en los primeros años de los dos mil. EFE/ Etienne Laurent

4. Daddy Yankee

Necesita muy poca introducción, es considerado por muchos uno de los íconos del género. Tiene 48.810.600 oyentes mensuales y el himno por excelencia del reggeaton ‘Gasolina’ goza de 776.293349 reproducciones.

5. Rauw Alejandro

Hace parte de una nueva generación de reggeatoneros. En los últimos años ganó popularidad por canciones ‘Fantasías’, ‘Todo de Ti’ y ‘Desesperados’. Cuenta con 44.086.094 oyentes mensuales en Spotify.

El streaming ha jugado un papel vital en la aceptación global de la música latina, y el número de oyentes de la música latina en Spotify en todo el mundo ha aumentado un 986%, en comparación con 2014.

