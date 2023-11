Google usará inteligencia artificial para responder preguntas en Play Store

Las nuevas preguntas frecuentes de Google Play Store permitirán conocer más sobre las aplicaciones de la tienda virtual.

Una nueva actualización de Google Play Store, la tienda de aplicaciones de los celulares de Android estaría próxima a implementar tecnología de inteligencia artificial a su sistema para ayudar a los usuarios a explorar las diversas aplicaciones que se pueden encontrar disponibles para descargar en los dispositivos.

Esta nueva función se llamaría “Preguntas frecuentes” y, según el investigador de aplicaciones para Android conocido como “AssembleDebug”, ya estaría dentro de los datos de la versión más reciente de la tienda virtual, aunque todavía no se encontraba activa. Pese a ello, sí se sabe que funcionará con inteligencia artificial, que estará encargada de crear pregunrtas y respuestas sobre las diferentes aplicaciones y juegos que se exploren.

Según los datos extraídos de la tienda de Android, se sabe que las preguntas frecuentes generadas por la inteligencia artificial se mostrarían en la sección de detalles de cada lista de apps y juegos. Aunque por ahora no se conozca cuándo se realizará el lanzamiento oficial, este hallazgo reafirma la intención de Google de incorporar herramientas de inteligencia artificial en todos sus productos, aunque con características específicas que los diferencien del resto.

Pese a que la aplicación ya tenga incorporada esta nueva función en su sistema, esto no significa que vaya a llegar pronto a los dispositivos. El desarrollo de esta herramienta podría no estar completo o estaría presentando inconvenientes en su funcionamiento durante las fases de prueba, por lo que el equipo de desarrolladores de Google deberá asegurarse de que opere de la forma adecuada antes de habilitar el lanzamiento global de la nueva función.

Google Play Store estaría próxima a implementar tecnología de inteligencia artificial a su sistema para ayudar a los usuarios a explorar aplicaciones. (Google)

Para estar pendientes de que la nueva función esté habilitada, además de estar pendientes de anuncios oficiales que pueda emitir Google, los usuarios tendrán que estar pendientes de posibles actualizaciones disponibles de la tienda de Google Play Store.

Esto se puede revisar ingresando a la aplicación y pulsando sobre le foto o imagen de perfil en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, se deberá pulsar la opción “Configuración”, que dará acceso a apartados especiales, entre ellos uno llamado “Información”, desde donde se puede ver qué versión de Play Store está instalada y verificar que se ha descargado la versión más reciente, la cual podría incluir la herramienta de inteligencia artificial.

Si los usuarios ya tienen descargada la versión más reciente de Google Play Store y aún no tienen acceso a la función de Preguntas frecuentes con inteligencia artificial, esto significa que esta herramienta de exploración podría aún no estar disponible. Esto también podría ser un indicador de que aún no se encuentra habilitada en el país, territorio o región en el que se encuentra el usuario.

Inteligencia artificial de Google para adolescentes

Google ha habilitado su asistente virtual Bard para ser utilizado por adolescentes de manera gratuita, siempre y cuando estos cuenten con una cuenta personal de Gmail. La disponibilidad de la IA para menores de edad ha sido anunciada en el blog oficial de la compañía y apunta a ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades en tecnología y otros campos de estudio.

Google ha habilitado su asistente virtual Bard para ser utilizado por adolescentes de manera gratuita. (Google)

Para acceder a esta herramienta, los menores de edad deberán cumplir con una edad mínima requerida para abrir una cuenta de Google, que varía entre los 13 y 14 años según el país. En estos casos, la compañía proporcionará un video de orientación para enseñar a los usuarios adolescentes sobre la IA y fomentar un uso crítico de la herramienta.

Los adolescentes ya pueden explorar las capacidades de Bard desde sus cuentas personales de Google y usarlo como herramienta de apoyo en tareas educativas, como la resolución de problemas matemáticos y la escritura. Google enfatiza que Bard es un complemento para el proceso creativo, pero no reemplazará el esfuerzo individual.